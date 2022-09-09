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В МИД Австрии сочли идею о запрете выдачи виз россиянам ошибкой
В МИД Австрии сочли идею о запрете выдачи виз россиянам ошибкой - РИА Новости, 09.09.2022
В МИД Австрии сочли идею о запрете выдачи виз россиянам ошибкой
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает ошибкой возможное решение о полном запрете выдачи виз ЕС россиянам. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:26
2022-09-09T10:26
2022-09-09T10:47
в мире
австрия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
александер шалленберг
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ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает ошибкой возможное решение о полном запрете выдачи виз ЕС россиянам."Важно... следовать чувству меры и не перегибать палку. Это была бы полная остановка въезда для всех 144 миллионов россиян", - заявил министр в интервью газете Wiener Zeitung.Шалленберг добавил, что "Австрия с ее историей" хорошо знакома с российскими реалиями, "география не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры".
https://ria.ru/20220909/latviya-1815570664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, александер шалленберг
В мире, Австрия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Александер Шалленберг
10:26 09.09.2022 (обновлено: 10:47 09.09.2022)
В МИД Австрии сочли идею о запрете выдачи виз россиянам ошибкой
Глава МИД Австрии Шалленберг назвал идею о полном запрете выдачи виз ЕС россиянам ошибкой