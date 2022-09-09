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В МИД Австрии сочли идею о запрете выдачи виз россиянам ошибкой - РИА Новости, 09.09.2022
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В МИД Австрии сочли идею о запрете выдачи виз россиянам ошибкой
В МИД Австрии сочли идею о запрете выдачи виз россиянам ошибкой - РИА Новости, 09.09.2022
В МИД Австрии сочли идею о запрете выдачи виз россиянам ошибкой
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает ошибкой возможное решение о полном запрете выдачи виз ЕС россиянам. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:26
2022-09-09T10:47
в мире
австрия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
александер шалленберг
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ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает ошибкой возможное решение о полном запрете выдачи виз ЕС россиянам."Важно... следовать чувству меры и не перегибать палку. Это была бы полная остановка въезда для всех 144 миллионов россиян", - заявил министр в интервью газете Wiener Zeitung.Шалленберг добавил, что "Австрия с ее историей" хорошо знакома с российскими реалиями, "география не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры".
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в мире, австрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, александер шалленберг
В мире, Австрия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Александер Шалленберг
10:26 09.09.2022 (обновлено: 10:47 09.09.2022)
 
В МИД Австрии сочли идею о запрете выдачи виз россиянам ошибкой

Глава МИД Австрии Шалленберг назвал идею о полном запрете выдачи виз ЕС россиянам ошибкой

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает ошибкой возможное решение о полном запрете выдачи виз ЕС россиянам.
"Важно... следовать чувству меры и не перегибать палку. Это была бы полная остановка въезда для всех 144 миллионов россиян", - заявил министр в интервью газете Wiener Zeitung.
Шалленберг добавил, что "Австрия с ее историей" хорошо знакома с российскими реалиями, "география не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры".
Рига - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 09:06Туризм
Латвия ограничила въезд в страну для россиян с шенгенскими визами
 
В миреАвстрияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииАлександер Шалленберг
 
 
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