https://ria.ru/20220909/vizy-1815584056.html

В МИД Австрии сочли идею о запрете выдачи виз россиянам ошибкой

В МИД Австрии сочли идею о запрете выдачи виз россиянам ошибкой - РИА Новости, 09.09.2022

В МИД Австрии сочли идею о запрете выдачи виз россиянам ошибкой

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает ошибкой возможное решение о полном запрете выдачи виз ЕС россиянам. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:26

2022-09-09T10:26

2022-09-09T10:47

в мире

австрия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

александер шалленберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg

ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает ошибкой возможное решение о полном запрете выдачи виз ЕС россиянам."Важно... следовать чувству меры и не перегибать палку. Это была бы полная остановка въезда для всех 144 миллионов россиян", - заявил министр в интервью газете Wiener Zeitung.Шалленберг добавил, что "Австрия с ее историей" хорошо знакома с российскими реалиями, "география не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры".

https://ria.ru/20220909/latviya-1815570664.html

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, александер шалленберг