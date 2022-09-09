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Количество российских вин в супермаркетах выросло вдвое за два года - РИА Новости, 09.09.2022
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Количество российских вин в супермаркетах выросло вдвое за два года
Количество российских вин в супермаркетах выросло вдвое за два года - РИА Новости, 09.09.2022
Количество российских вин в супермаркетах выросло вдвое за два года
Число наименований российских вин на полках супермаркетов за два последних года удвоилось, а в ряде магазинов выделяют места для вин определенных регионов... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T06:04
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экономика
олеся буняева
россия
роскачество
ашан
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число наименований российских вин на полках супермаркетов за два последних года удвоилось, а в ряде магазинов выделяют места для вин определенных регионов России, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.Уточняется, что для независимой экспертизы было закуплено 500 бутылок винодельческой продукции, включая игристые вина, российское шампанское, а также крепленые вина. По словам Буняевой, в федеральных сетях, где ассортимент вина в одном магазине составляет 120-150 наименований, российских вин уже больше 60 процентов. В это же время в крупных гипермаркетах, где количество наименований тихих и игристых вин достигает тысячи, российская часть ассортимента — это 35-40 процентов.Кроме того, эксперты Роскачества рассказали, что больше всего винной продукции из всех регионов России можно найти в московских магазинах, наибольшим числом российских виноделен в ассортименте отличаются сети "Ашан" и "Перекресток". Среди региональных розничных сетей специалисты отметили супермаркеты "Табрис" и магазины "Алкотека".
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экономика, олеся буняева, россия, роскачество, ашан
Экономика, Олеся Буняева, Россия, Роскачество, Ашан
06:04 09.09.2022 (обновлено: 11:21 09.09.2022)
 
Количество российских вин в супермаркетах выросло вдвое за два года

Роскачество: количество российских вин в супермаркетах выросло вдвое за два года

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкПродажа вина в супермаркете "Яблоко" в Симферополе
Продажа вина в супермаркете Яблоко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина в супермаркете "Яблоко" в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число наименований российских вин на полках супермаркетов за два последних года удвоилось, а в ряде магазинов выделяют места для вин определенных регионов России, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

"Уже второй год подряд наши эксперты отмечают расширение ассортимента российских вин на полках магазинов. Если раньше ассортимент федеральных сетей исчерпывался тихими и игристыми винами только крупнейших российских виноделен Кубани и Крыма, сейчас мы видим новые ассортиментные позиции из Дагестана, Нижней Волги, Долины Дона. В целом количество наименований российских вин на полках супермаркетов за два последних года удвоилось", — отметила она.

Уточняется, что для независимой экспертизы было закуплено 500 бутылок винодельческой продукции, включая игристые вина, российское шампанское, а также крепленые вина. По словам Буняевой, в федеральных сетях, где ассортимент вина в одном магазине составляет 120-150 наименований, российских вин уже больше 60 процентов. В это же время в крупных гипермаркетах, где количество наименований тихих и игристых вин достигает тысячи, российская часть ассортимента — это 35-40 процентов.

"Наши закупщики также отметили более удобную навигацию для покупателя. Помимо обязательных в рамках 468 ФЗ (Федерального закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". — Прим. ред.) требований к выделению "Вино России" на полках, в ряде сетей выделяют места расположений вин определенных российских регионов — в первую очередь Крыма и Кубани", — сообщила Буняева.

Кроме того, эксперты Роскачества рассказали, что больше всего винной продукции из всех регионов России можно найти в московских магазинах, наибольшим числом российских виноделен в ассортименте отличаются сети "Ашан" и "Перекресток". Среди региональных розничных сетей специалисты отметили супермаркеты "Табрис" и магазины "Алкотека".
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ЭкономикаОлеся БуняеваРоссияРоскачествоАшан
 
 
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