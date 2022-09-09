https://ria.ru/20220909/vino-1815560022.html

Количество российских вин в супермаркетах выросло вдвое за два года

Количество российских вин в супермаркетах выросло вдвое за два года - РИА Новости, 09.09.2022

Количество российских вин в супермаркетах выросло вдвое за два года

Число наименований российских вин на полках супермаркетов за два последних года удвоилось, а в ряде магазинов выделяют места для вин определенных регионов... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T06:04

2022-09-09T06:04

2022-09-09T11:21

экономика

олеся буняева

россия

роскачество

ашан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777728779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e93bd7359e2d0fb96bc16835575c7b07.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число наименований российских вин на полках супермаркетов за два последних года удвоилось, а в ряде магазинов выделяют места для вин определенных регионов России, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.Уточняется, что для независимой экспертизы было закуплено 500 бутылок винодельческой продукции, включая игристые вина, российское шампанское, а также крепленые вина. По словам Буняевой, в федеральных сетях, где ассортимент вина в одном магазине составляет 120-150 наименований, российских вин уже больше 60 процентов. В это же время в крупных гипермаркетах, где количество наименований тихих и игристых вин достигает тысячи, российская часть ассортимента — это 35-40 процентов.Кроме того, эксперты Роскачества рассказали, что больше всего винной продукции из всех регионов России можно найти в московских магазинах, наибольшим числом российских виноделен в ассортименте отличаются сети "Ашан" и "Перекресток". Среди региональных розничных сетей специалисты отметили супермаркеты "Табрис" и магазины "Алкотека".

https://ria.ru/20220726/roskachestvo-1804930440.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, олеся буняева, россия, роскачество, ашан