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В Совбезе ООН не смогут забрать у России право вето, заявил Полянский - РИА Новости, 09.09.2022
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В Совбезе ООН не смогут забрать у России право вето, заявил Полянский
В Совбезе ООН не смогут забрать у России право вето, заявил Полянский - РИА Новости, 09.09.2022
В Совбезе ООН не смогут забрать у России право вето, заявил Полянский
Никто не заберет у России право вето в Совбезе ООН, поскольку такого механизма нет, это разрушило бы саму основу организации, заявил первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T20:23
2022-09-09T20:23
в мире
джо байден
энтони блинкен
россия
сша
африка
оон
совет безопасности оон
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Никто не заберет у России право вето в Совбезе ООН, поскольку такого механизма нет, это разрушило бы саму основу организации, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и американская постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на предстоящей в конце сентября неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН будут поднимать тему реформы Совета безопасности."США всегда менее активно говорили на этот счет, старались уходить от высказывания позиций по реформе, но сейчас решили на этой ниве попытаться свои подходы продвинуть. Да, они это все подают в антироссийском ключе, в этом ничего нет нового, но каких-то рычагов и механизмов, честно говоря, без развала ООН, без подрыва ее основ - а в этом никто не заинтересован - я, честно говоря, у американцев не вижу", - сказал он в эфире "России 1"."Мы все это держим под контролем в любом случае. Конечно, (нет)", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли у России отнять право вето."Нет такого механизма, нужно подрывать основы ООН, фактически выстраивать ее заново тогда, без России. Я даже не могу себе представить, как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений, это все понимают", - подчеркнул Полянский.Он добавил, что у России также есть своя позиция по реформе СБ ООН, которая заключается в том, чтобы расширялся географический охват Совета безопасности, чтобы повышалась представленность в нем государств Африки, Азии и Латинской Америки.
https://ria.ru/20220909/polyanskiy-1815767730.html
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в мире, джо байден, энтони блинкен, россия, сша, африка, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Джо Байден, Энтони Блинкен, Россия, США, Африка, ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН
20:23 09.09.2022
 
В Совбезе ООН не смогут забрать у России право вето, заявил Полянский

Полянский: никто не заберет у России право вето в Совбезе ООН, нет такого механизма

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Никто не заберет у России право вето в Совбезе ООН, поскольку такого механизма нет, это разрушило бы саму основу организации, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и американская постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на предстоящей в конце сентября неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН будут поднимать тему реформы Совета безопасности.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
19:37
Полянский предрек распад антироссийской коалиции США
"США всегда менее активно говорили на этот счет, старались уходить от высказывания позиций по реформе, но сейчас решили на этой ниве попытаться свои подходы продвинуть. Да, они это все подают в антироссийском ключе, в этом ничего нет нового, но каких-то рычагов и механизмов, честно говоря, без развала ООН, без подрыва ее основ - а в этом никто не заинтересован - я, честно говоря, у американцев не вижу", - сказал он в эфире "России 1".
"Мы все это держим под контролем в любом случае. Конечно, (нет)", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли у России отнять право вето.
"Нет такого механизма, нужно подрывать основы ООН, фактически выстраивать ее заново тогда, без России. Я даже не могу себе представить, как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений, это все понимают", - подчеркнул Полянский.
Он добавил, что у России также есть своя позиция по реформе СБ ООН, которая заключается в том, чтобы расширялся географический охват Совета безопасности, чтобы повышалась представленность в нем государств Африки, Азии и Латинской Америки.
Виза в США - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
19:45
Российской делегации еще не выдали визы для посещения ГА ООН
 
В миреДжо БайденЭнтони БлинкенРоссияСШААфрикаООНСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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