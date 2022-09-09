https://ria.ru/20220909/vertolet-1815576207.html

Летчик рассказал, за что его вертолет прозвали в ВСУ "бешеной восьмеркой"

Летчик рассказал, за что его вертолет прозвали в ВСУ "бешеной восьмеркой" - РИА Новости, 09.09.2022

Летчик рассказал, за что его вертолет прозвали в ВСУ "бешеной восьмеркой"

Украинские военные прозвали один из российских военно-транспортных вертолетов Ми-8, уничтоживший комплекс ПВО "Бук" ВСУ, "бешеной восьмеркой", рассказал... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:47

2022-09-09T09:47

2022-09-09T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

ми-8 амтш

ми-8мтв-1

ка-52 "аллигатор"

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинские военные прозвали один из российских военно-транспортных вертолетов Ми-8, уничтоживший комплекс ПВО "Бук" ВСУ, "бешеной восьмеркой", рассказал командир экипажа в видео Минобороны.Ведомство выложило видео боевой работы вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа на Украине.Как рассказал пилот Ми-8, во время боевого вылета он получил задачу в воздухе, по координатам обнаружил позицию ПВО и дал команду применить вооружение. В результате были уничтожены украинские "Бук", командный пункт, радиолокационная станция."После этого случая меня начали называть "бешеная восьмерка". Причем это пошло именно от врага — когда был перехват на следующий день, как раз эти слова там и были, что "прилетела какая-то "бешеная восьмерка", уничтожила все, что у нас здесь есть, и улетела", — уточнил летчик.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220902/alligator-1813917467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа Кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа 2022-09-09T09:47 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, ми-8 амтш, ми-8мтв-1, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф)