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Летчик рассказал, за что его вертолет прозвали в ВСУ "бешеной восьмеркой" - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/vertolet-1815576207.html
Летчик рассказал, за что его вертолет прозвали в ВСУ "бешеной восьмеркой"
Летчик рассказал, за что его вертолет прозвали в ВСУ "бешеной восьмеркой" - РИА Новости, 09.09.2022
Летчик рассказал, за что его вертолет прозвали в ВСУ "бешеной восьмеркой"
Украинские военные прозвали один из российских военно-транспортных вертолетов Ми-8, уничтоживший комплекс ПВО "Бук" ВСУ, "бешеной восьмеркой", рассказал... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:47
2022-09-09T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
ми-8 амтш
ми-8мтв-1
ка-52 "аллигатор"
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинские военные прозвали один из российских военно-транспортных вертолетов Ми-8, уничтоживший комплекс ПВО "Бук" ВСУ, "бешеной восьмеркой", рассказал командир экипажа в видео Минобороны.Ведомство выложило видео боевой работы вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа на Украине.Как рассказал пилот Ми-8, во время боевого вылета он получил задачу в воздухе, по координатам обнаружил позицию ПВО и дал команду применить вооружение. В результате были уничтожены украинские "Бук", командный пункт, радиолокационная станция."После этого случая меня начали называть "бешеная восьмерка". Причем это пошло именно от врага — когда был перехват на следующий день, как раз эти слова там и были, что "прилетела какая-то "бешеная восьмерка", уничтожила все, что у нас здесь есть, и улетела", — уточнил летчик.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220902/alligator-1813917467.html
украина
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Кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа
Кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа
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безопасность, украина, россия, ми-8 амтш, ми-8мтв-1, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Ми-8 АМТШ, Ми-8МТВ-1, Ка-52 "Аллигатор", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:47 09.09.2022 (обновлено: 14:55 09.09.2022)
 
Летчик рассказал, за что его вертолет прозвали в ВСУ "бешеной восьмеркой"

Минобороны: в ВСУ прозвали Ми-8, уничтоживший украинский "Бук", "бешеной восьмеркой"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинские военные прозвали один из российских военно-транспортных вертолетов Ми-8, уничтоживший комплекс ПВО "Бук" ВСУ, "бешеной восьмеркой", рассказал командир экипажа в видео Минобороны.
Ведомство выложило видео боевой работы вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа на Украине.
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в зоне проведения спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 09:55Специальная военная операция на Украине
Летчик рассказал, почему украинские военные боятся российских "Аллигаторов"
Как рассказал пилот Ми-8, во время боевого вылета он получил задачу в воздухе, по координатам обнаружил позицию ПВО и дал команду применить вооружение. В результате были уничтожены украинские "Бук", командный пункт, радиолокационная станция.
"После этого случая меня начали называть "бешеная восьмерка". Причем это пошло именно от врага — когда был перехват на следующий день, как раз эти слова там и были, что "прилетела какая-то "бешеная восьмерка", уничтожила все, что у нас здесь есть, и улетела", — уточнил летчик.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 сентября, 16:29Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.09.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияМи-8 АМТШМи-8МТВ-1Ка-52 "Аллигатор"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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