https://ria.ru/20220909/ukraintsy-1815658899.html
Frontex зафиксировало 8,8 миллиона украинцев, въехавших в ЕС с 24 февраля
Frontex зафиксировало 8,8 миллиона украинцев, въехавших в ЕС с 24 февраля - РИА Новости, 09.09.2022
Frontex зафиксировало 8,8 миллиона украинцев, въехавших в ЕС с 24 февраля
В Евросоюз с начала российской спецоперации прибыли 8,8 миллиона жителей Украины, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex). РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:28
2022-09-09T14:28
2022-09-09T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
frontex
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. В Евросоюз с начала российской спецоперации прибыли 8,8 миллиона жителей Украины, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex)."Согласно последним данным Frontex, 8,8 миллиона граждан Украины въехало в ЕС из Украины с начала войны. В то же время значительное количество граждан Украины вернулось в свою страну", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220908/oon-1815294651.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, frontex, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Frontex, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:28 09.09.2022 (обновлено: 14:33 09.09.2022)
Frontex зафиксировало 8,8 миллиона украинцев, въехавших в ЕС с 24 февраля
Frontex: в ЕС с начала российской спецоперации въехали 8,8 миллиона украинцев