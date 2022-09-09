https://ria.ru/20220909/ukraintsy-1815658899.html

Frontex зафиксировало 8,8 миллиона украинцев, въехавших в ЕС с 24 февраля

Frontex зафиксировало 8,8 миллиона украинцев, въехавших в ЕС с 24 февраля - РИА Новости, 09.09.2022

Frontex зафиксировало 8,8 миллиона украинцев, въехавших в ЕС с 24 февраля

В Евросоюз с начала российской спецоперации прибыли 8,8 миллиона жителей Украины, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex). РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:28

2022-09-09T14:28

2022-09-09T14:33

специальная военная операция на украине

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ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. В Евросоюз с начала российской спецоперации прибыли 8,8 миллиона жителей Украины, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex)."Согласно последним данным Frontex, 8,8 миллиона граждан Украины въехало в ЕС из Украины с начала войны. В то же время значительное количество граждан Украины вернулось в свою страну", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220908/oon-1815294651.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, frontex, ситуация в днр и лнр