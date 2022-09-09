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Frontex зафиксировало 8,8 миллиона украинцев, въехавших в ЕС с 24 февраля - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/ukraintsy-1815658899.html
Frontex зафиксировало 8,8 миллиона украинцев, въехавших в ЕС с 24 февраля
Frontex зафиксировало 8,8 миллиона украинцев, въехавших в ЕС с 24 февраля - РИА Новости, 09.09.2022
Frontex зафиксировало 8,8 миллиона украинцев, въехавших в ЕС с 24 февраля
В Евросоюз с начала российской спецоперации прибыли 8,8 миллиона жителей Украины, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex). РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:28
2022-09-09T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
frontex
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. В Евросоюз с начала российской спецоперации прибыли 8,8 миллиона жителей Украины, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex)."Согласно последним данным Frontex, 8,8 миллиона граждан Украины въехало в ЕС из Украины с начала войны. В то же время значительное количество граждан Украины вернулось в свою страну", — говорится в сообщении.
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в мире, украина, евросоюз, frontex, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Frontex, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:28 09.09.2022 (обновлено: 14:33 09.09.2022)
 
Frontex зафиксировало 8,8 миллиона украинцев, въехавших в ЕС с 24 февраля

Frontex: в ЕС с начала российской спецоперации въехали 8,8 миллиона украинцев

© AP Photo / Sergei GritsЛюди на границе Украины и Польши
Люди на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Люди на границе Украины и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. В Евросоюз с начала российской спецоперации прибыли 8,8 миллиона жителей Украины, сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex).
"Согласно последним данным Frontex, 8,8 миллиона граждан Украины въехало в ЕС из Украины с начала войны. В то же время значительное количество граждан Украины вернулось в свою страну", — говорится в сообщении.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на заседании Совета Безопасности по угрозам международной безопасности в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 02:28
Небензя ответил на "фантазии" Запада о переселенцах с Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзFrontexСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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