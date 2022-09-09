Жена депутата Рады вывезла за границу полмиллиона долларов
НАПК: жена депутата Рады за время спецоперации вывезла за границу полмиллиона долларов
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают одного из депутатов Верховной рады в незаконном обогащении, его жена за время военного положения вывезла за границу более полумиллиона долларов США, говорится в сообщении Нацагентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК).
"НАПК выявило признаки незаконного обогащения в отношении народного депутата, жена которого вывезла во время войны за границу более 500 тысяч долларов США и 97 тысяч евро. По официальному курсу Нацбанка Украины – это более 17 миллионов 845 тысяч гривен. Прокуратура открыла соответствующее уголовное производство", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
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Имя подозреваемого не называется.
По данным агентства, согласно ежегодной декларации за 2020 год, совокупный задекларированный размер денежных средств, принадлежащих семье подозреваемого депутата составил 335 тысяч гривен, 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Собранные материалы нацагенство передало в генпрокуратуру. На этом основании зарегистрировано уголовное производство по статье 368-5 уголовного кодекса Украины, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.