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Жена депутата Рады вывезла за границу полмиллиона долларов - РИА Новости, 09.09.2022
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Жена депутата Рады вывезла за границу полмиллиона долларов
Жена депутата Рады вывезла за границу полмиллиона долларов - РИА Новости, 09.09.2022
Жена депутата Рады вывезла за границу полмиллиона долларов
Украинские правоохранители подозревают одного из депутатов Верховной рады в незаконном обогащении, его жена за время военного положения вывезла за границу более РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:36
2022-09-09T15:36
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают одного из депутатов Верховной рады в незаконном обогащении, его жена за время военного положения вывезла за границу более полумиллиона долларов США, говорится в сообщении Нацагентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК)."НАПК выявило признаки незаконного обогащения в отношении народного депутата, жена которого вывезла во время войны за границу более 500 тысяч долларов США и 97 тысяч евро. По официальному курсу Нацбанка Украины – это более 17 миллионов 845 тысяч гривен. Прокуратура открыла соответствующее уголовное производство", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Имя подозреваемого не называется.По данным агентства, согласно ежегодной декларации за 2020 год, совокупный задекларированный размер денежных средств, принадлежащих семье подозреваемого депутата составил 335 тысяч гривен, 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Собранные материалы нацагенство передало в генпрокуратуру. На этом основании зарегистрировано уголовное производство по статье 368-5 уголовного кодекса Украины, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
15:36 09.09.2022
 
Жена депутата Рады вывезла за границу полмиллиона долларов

НАПК: жена депутата Рады за время спецоперации вывезла за границу полмиллиона долларов

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают одного из депутатов Верховной рады в незаконном обогащении, его жена за время военного положения вывезла за границу более полумиллиона долларов США, говорится в сообщении Нацагентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК).
"НАПК выявило признаки незаконного обогащения в отношении народного депутата, жена которого вывезла во время войны за границу более 500 тысяч долларов США и 97 тысяч евро. По официальному курсу Нацбанка Украины – это более 17 миллионов 845 тысяч гривен. Прокуратура открыла соответствующее уголовное производство", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
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Имя подозреваемого не называется.
По данным агентства, согласно ежегодной декларации за 2020 год, совокупный задекларированный размер денежных средств, принадлежащих семье подозреваемого депутата составил 335 тысяч гривен, 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Собранные материалы нацагенство передало в генпрокуратуру. На этом основании зарегистрировано уголовное производство по статье 368-5 уголовного кодекса Украины, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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