https://ria.ru/20220909/ukraina-1815681350.html

Жена депутата Рады вывезла за границу полмиллиона долларов

Жена депутата Рады вывезла за границу полмиллиона долларов - РИА Новости, 09.09.2022

Жена депутата Рады вывезла за границу полмиллиона долларов

Украинские правоохранители подозревают одного из депутатов Верховной рады в незаконном обогащении, его жена за время военного положения вывезла за границу более РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:36

2022-09-09T15:36

2022-09-09T15:36

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают одного из депутатов Верховной рады в незаконном обогащении, его жена за время военного положения вывезла за границу более полумиллиона долларов США, говорится в сообщении Нацагентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК)."НАПК выявило признаки незаконного обогащения в отношении народного депутата, жена которого вывезла во время войны за границу более 500 тысяч долларов США и 97 тысяч евро. По официальному курсу Нацбанка Украины – это более 17 миллионов 845 тысяч гривен. Прокуратура открыла соответствующее уголовное производство", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Имя подозреваемого не называется.По данным агентства, согласно ежегодной декларации за 2020 год, совокупный задекларированный размер денежных средств, принадлежащих семье подозреваемого депутата составил 335 тысяч гривен, 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Собранные материалы нацагенство передало в генпрокуратуру. На этом основании зарегистрировано уголовное производство по статье 368-5 уголовного кодекса Украины, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

https://ria.ru/20220830/ukraina-1813058272.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, верховная рада украины