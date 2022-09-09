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ВС России уничтожили 50 украинских военных под Харьковом
ВС России уничтожили 50 украинских военных под Харьковом - РИА Новости, 09.09.2022
ВС России уничтожили 50 украинских военных под Харьковом
Вооруженные силы РФ высокоточными ударами поразили пункты дислокации бригад украинских войск под Харьковом, в результате уничтожено 50 и ранено 120 украинских... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:25
2022-09-09T15:25
2022-09-09T16:56
специальная военная операция на украине
безопасность
харьков
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточными ударами поразили пункты дислокации бригад украинских войск под Харьковом, в результате уничтожено 50 и ранено 120 украинских военных, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127 бригады территориальной обороны и 14 механизированной бригады в районе города Харьков ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
харьков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьков, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьков, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:25 09.09.2022 (обновлено: 16:56 09.09.2022)
ВС России уничтожили 50 украинских военных под Харьковом
Минобороны России сообщило о ликвидации 50 украинских военных под Харьковом