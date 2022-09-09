https://ria.ru/20220909/ukraina-1815677889.html

ВС России уничтожили 50 украинских военных под Харьковом

ВС России уничтожили 50 украинских военных под Харьковом - РИА Новости, 09.09.2022

ВС России уничтожили 50 украинских военных под Харьковом

Вооруженные силы РФ высокоточными ударами поразили пункты дислокации бригад украинских войск под Харьковом, в результате уничтожено 50 и ранено 120 украинских... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:25

2022-09-09T15:25

2022-09-09T16:56

специальная военная операция на украине

безопасность

харьков

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточными ударами поразили пункты дислокации бригад украинских войск под Харьковом, в результате уничтожено 50 и ранено 120 украинских военных, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127 бригады территориальной обороны и 14 механизированной бригады в районе города Харьков ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

харьков

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьков, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)