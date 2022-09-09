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Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 09.09.2022
Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Средства ПВО России уничтожили 18 снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ольха", сбили шесть беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:19
2022-09-09T15:19
2022-09-09T16:56
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили 18 снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ольха", сбили шесть беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм Харьковской области, Старомлиновка, Кирилловка, Славное и Макеевка в Донецкой Народной Республике, а также Сладкая Балка Запорожской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, по данным Минобороны, уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населённых пунктов Новая Каховка и Голая Пристань Херсонской области, а также Каховской ГЭС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:19 09.09.2022 (обновлено: 16:56 09.09.2022)
Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Минобороны России: ПВО сбила шесть украинских беспилотников и 18 снарядов HIMARS и "Ольха"