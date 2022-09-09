https://ria.ru/20220909/ukraina-1815676404.html

Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 09.09.2022

Российская ПВО за сутки сбила 18 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Средства ПВО России уничтожили 18 снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ольха", сбили шесть беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:19

2022-09-09T15:19

2022-09-09T16:56

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804972362_0:0:2593:1460_1920x0_80_0_0_baceedd91a34a70473a18ebab40e56c8.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили 18 снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ольха", сбили шесть беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм Харьковской области, Старомлиновка, Кирилловка, Славное и Макеевка в Донецкой Народной Республике, а также Сладкая Балка Запорожской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, по данным Минобороны, уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населённых пунктов Новая Каховка и Голая Пристань Херсонской области, а также Каховской ГЭС.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)