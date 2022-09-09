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В МИД уточнили, что решение о визах для украинцев еще не принято - РИА Новости, 09.09.2022
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В МИД уточнили, что решение о визах для украинцев еще не принято
В МИД уточнили, что решение о визах для украинцев еще не принято - РИА Новости, 09.09.2022
В МИД уточнили, что решение о визах для украинцев еще не принято
Решение о форме ответа России на введение виз Украиной еще не принято, "вопрос в том, отвечать зеркально или нет", заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:03
2022-09-09T12:03
политика
украина
россия
санкции в отношении россии
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Решение о форме ответа России на введение виз Украиной еще не принято, "вопрос в том, отвечать зеркально или нет", заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве", - заявил Руденко журналистам.Поэтому "мы посмотрим и будем делать наши шаги, исходя из наших собственных интересов, не обязательно все должно быть сделано зеркально", пояснил он.По его словам, "вопрос стоит о том, отвечать зеркально или не отвечать - решение не принято"."Такое бывает, не обязательно всегда в дипломатической практике симметрично. Бывает и ассиметрия. Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим… Поэтому это в практике встречается, и не обязательно это должно быть зеркально. И президент говорил о том, зачем стрелять себе в ногу. Нам выгодно, чтобы люди к нам ехали, видели, что происходит", - напомнил он.На вопрос, какие ведомства участвуют в обсуждении, он ответил: "это и консульский департамент МИД, и пограничная служба, МВД - те, от кого зависит безопасность страны".Ранее Руденко заявил РИА Новости, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, когда истекает срок визового межправсоглашения России и Украины.
https://ria.ru/20220902/ukraina-1813920509.html
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политика, украина, россия, санкции в отношении россии, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Украина, Россия, Санкции в отношении России, Андрей Руденко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:03 09.09.2022
 
В МИД уточнили, что решение о визах для украинцев еще не принято

Замглавы МИД Руденко: решение о введении визового режима для украинцев еще не принято

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Решение о форме ответа России на введение виз Украиной еще не принято, "вопрос в том, отвечать зеркально или нет", заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве", - заявил Руденко журналистам.
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Поэтому "мы посмотрим и будем делать наши шаги, исходя из наших собственных интересов, не обязательно все должно быть сделано зеркально", пояснил он.
По его словам, "вопрос стоит о том, отвечать зеркально или не отвечать - решение не принято".
"Такое бывает, не обязательно всегда в дипломатической практике симметрично. Бывает и ассиметрия. Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим… Поэтому это в практике встречается, и не обязательно это должно быть зеркально. И президент говорил о том, зачем стрелять себе в ногу. Нам выгодно, чтобы люди к нам ехали, видели, что происходит", - напомнил он.
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На вопрос, какие ведомства участвуют в обсуждении, он ответил: "это и консульский департамент МИД, и пограничная служба, МВД - те, от кого зависит безопасность страны".
Ранее Руденко заявил РИА Новости, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, когда истекает срок визового межправсоглашения России и Украины.
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ПолитикаУкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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