https://ria.ru/20220909/ukraina-1815610454.html

В МИД уточнили, что решение о визах для украинцев еще не принято

В МИД уточнили, что решение о визах для украинцев еще не принято - РИА Новости, 09.09.2022

В МИД уточнили, что решение о визах для украинцев еще не принято

Решение о форме ответа России на введение виз Украиной еще не принято, "вопрос в том, отвечать зеркально или нет", заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:03

2022-09-09T12:03

2022-09-09T12:03

политика

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россия

санкции в отношении россии

андрей руденко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Решение о форме ответа России на введение виз Украиной еще не принято, "вопрос в том, отвечать зеркально или нет", заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве", - заявил Руденко журналистам.Поэтому "мы посмотрим и будем делать наши шаги, исходя из наших собственных интересов, не обязательно все должно быть сделано зеркально", пояснил он.По его словам, "вопрос стоит о том, отвечать зеркально или не отвечать - решение не принято"."Такое бывает, не обязательно всегда в дипломатической практике симметрично. Бывает и ассиметрия. Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим… Поэтому это в практике встречается, и не обязательно это должно быть зеркально. И президент говорил о том, зачем стрелять себе в ногу. Нам выгодно, чтобы люди к нам ехали, видели, что происходит", - напомнил он.На вопрос, какие ведомства участвуют в обсуждении, он ответил: "это и консульский департамент МИД, и пограничная служба, МВД - те, от кого зависит безопасность страны".Ранее Руденко заявил РИА Новости, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, когда истекает срок визового межправсоглашения России и Украины.

https://ria.ru/20220902/ukraina-1813920509.html

https://ria.ru/20220908/vezd-1815465248.html

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Ольга Фомченкова

политика, украина, россия, санкции в отношении россии, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)