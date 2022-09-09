10:03 09.09.2022 (обновлено: 10:55 09.09.2022)
Украинский десант попытался высадиться в районе Каменки-Днепровской
Член запорожской ГСА Рогов заявил о неудачной попытке десанта ВСУ форсировать Днепр
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. ВСУ предприняли очередную попытку высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской, атаку удалось отразить, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Минувшей ночью пресечена новая попытка боевиков Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской", — сказал он.
По его словам, противник пытается прощупать слабое место в обороне, потому что до этого попытки высадки десанта были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.
"Ищут место, где они могут закрепиться на берегу Днепра и создать себе плацдарм для наступления", — подчеркнул Рогов.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.