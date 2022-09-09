https://ria.ru/20220909/ukraina-1815579580.html

Украинский десант попытался высадиться в районе Каменки-Днепровской

Украинский десант попытался высадиться в районе Каменки-Днепровской - РИА Новости, 09.09.2022

Украинский десант попытался высадиться в районе Каменки-Днепровской

ВСУ предприняли очередную попытку высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской, атаку удалось отразить, сообщил член главного совета... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:03

2022-09-09T10:03

2022-09-09T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. ВСУ предприняли очередную попытку высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской, атаку удалось отразить, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Минувшей ночью пресечена новая попытка боевиков Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской", — сказал он. По его словам, противник пытается прощупать слабое место в обороне, потому что до этого попытки высадки десанта были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220903/shturm-1814244154.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр