Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил МИД проработать с ООН вопрос поставок удобрений - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/udobreniya-1815692719.html
Путин поручил МИД проработать с ООН вопрос поставок удобрений
Путин поручил МИД проработать с ООН вопрос поставок удобрений - РИА Новости, 09.09.2022
Путин поручил МИД проработать с ООН вопрос поставок удобрений
Покупать российские удобрения могут только страны ЕС, а поставка удобрений через порты европейских стран на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:12
2022-09-09T16:52
оон
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
азия
африка
латинская америка
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Покупать российские удобрения могут только страны ЕС, а поставка удобрений через порты европейских стран на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор запрещена, это дискриминация, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также отметил, что МИД РФ должен поддержать в контактах с ООН вопрос о поставках удобрений в другие страны и из Белоруссии."Мы знаем также, что Еврокомиссия разблокировала поставки российских удобрений, сняла санкции, и мы приветствуем такие решения, безусловно. Но 10 августа вышло разъяснение Еврокомиссии по этому вопросу. Оказывается, что покупать наши удобрения могут только страны Евросоюза, а поставка наших удобрений, и белорусских, через порты европейских стран в те же развивающиеся страны, на рынки Азии, Африки, Латинской Америки до сих пор запрещена, невозможна", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу.По его словам, "это дискриминирует наших партнеров в странах Азии, Африки, Латинской Америки"."Я просил бы Министерство иностранных дел поработать с партнерами в целом, и из Организации объединенных наций, которая тоже подключилась к решению вопросов подобного рода. И считаю, что дискриминация стран Азии, Африки, Латинской Америки недопустима. Мы, конечно рассмотрим предложения наших европейских партнеров по поставкам удобрений в их адрес, но нужно решить вопрос и по поставкам удобрений и в другие страны. Кстати говоря, просил бы МИД поддержать поставку и белорусских удобрений", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20220909/udobreniya-1815691466.html
россия
азия
африка
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_632cef0dc6e48bf2d73900bbf82c4ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, азия, африка, латинская америка, еврокомиссия, евросоюз, экономика
ООН, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин, Азия, Африка, Латинская Америка, Еврокомиссия, Евросоюз, Экономика
16:12 09.09.2022 (обновлено: 16:52 09.09.2022)
 
Путин поручил МИД проработать с ООН вопрос поставок удобрений

Путин поручил МИД проработать вопрос поставок удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Покупать российские удобрения могут только страны ЕС, а поставка удобрений через порты европейских стран на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор запрещена, это дискриминация, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также отметил, что МИД РФ должен поддержать в контактах с ООН вопрос о поставках удобрений в другие страны и из Белоруссии.
"Мы знаем также, что Еврокомиссия разблокировала поставки российских удобрений, сняла санкции, и мы приветствуем такие решения, безусловно. Но 10 августа вышло разъяснение Еврокомиссии по этому вопросу. Оказывается, что покупать наши удобрения могут только страны Евросоюза, а поставка наших удобрений, и белорусских, через порты европейских стран в те же развивающиеся страны, на рынки Азии, Африки, Латинской Америки до сих пор запрещена, невозможна", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу.
По его словам, "это дискриминирует наших партнеров в странах Азии, Африки, Латинской Америки".
"Я просил бы Министерство иностранных дел поработать с партнерами в целом, и из Организации объединенных наций, которая тоже подключилась к решению вопросов подобного рода. И считаю, что дискриминация стран Азии, Африки, Латинской Америки недопустима. Мы, конечно рассмотрим предложения наших европейских партнеров по поставкам удобрений в их адрес, но нужно решить вопрос и по поставкам удобрений и в другие страны. Кстати говоря, просил бы МИД поддержать поставку и белорусских удобрений", - подчеркнул президент РФ.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 16:10
Путин предложил бесплатно передать калийные удобрения развивающимся странам
 
ООНРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинАзияАфрикаЛатинская АмерикаЕврокомиссияЕвросоюзЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала