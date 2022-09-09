16:12 09.09.2022 (обновлено: 16:52 09.09.2022)
Путин поручил МИД проработать с ООН вопрос поставок удобрений
Путин поручил МИД проработать вопрос поставок удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Покупать российские удобрения могут только страны ЕС, а поставка удобрений через порты европейских стран на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор запрещена, это дискриминация, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также отметил, что МИД РФ должен поддержать в контактах с ООН вопрос о поставках удобрений в другие страны и из Белоруссии.
"Мы знаем также, что Еврокомиссия разблокировала поставки российских удобрений, сняла санкции, и мы приветствуем такие решения, безусловно. Но 10 августа вышло разъяснение Еврокомиссии по этому вопросу. Оказывается, что покупать наши удобрения могут только страны Евросоюза, а поставка наших удобрений, и белорусских, через порты европейских стран в те же развивающиеся страны, на рынки Азии, Африки, Латинской Америки до сих пор запрещена, невозможна", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу.
По его словам, "это дискриминирует наших партнеров в странах Азии, Африки, Латинской Америки".
"Я просил бы Министерство иностранных дел поработать с партнерами в целом, и из Организации объединенных наций, которая тоже подключилась к решению вопросов подобного рода. И считаю, что дискриминация стран Азии, Африки, Латинской Америки недопустима. Мы, конечно рассмотрим предложения наших европейских партнеров по поставкам удобрений в их адрес, но нужно решить вопрос и по поставкам удобрений и в другие страны. Кстати говоря, просил бы МИД поддержать поставку и белорусских удобрений", - подчеркнул президент РФ.