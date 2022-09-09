https://ria.ru/20220909/udobreniya-1815692719.html

Путин поручил МИД проработать с ООН вопрос поставок удобрений

Путин поручил МИД проработать с ООН вопрос поставок удобрений - РИА Новости, 09.09.2022

Путин поручил МИД проработать с ООН вопрос поставок удобрений

Покупать российские удобрения могут только страны ЕС, а поставка удобрений через порты европейских стран на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:12

2022-09-09T16:12

2022-09-09T16:52

оон

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

азия

африка

латинская америка

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Покупать российские удобрения могут только страны ЕС, а поставка удобрений через порты европейских стран на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор запрещена, это дискриминация, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также отметил, что МИД РФ должен поддержать в контактах с ООН вопрос о поставках удобрений в другие страны и из Белоруссии."Мы знаем также, что Еврокомиссия разблокировала поставки российских удобрений, сняла санкции, и мы приветствуем такие решения, безусловно. Но 10 августа вышло разъяснение Еврокомиссии по этому вопросу. Оказывается, что покупать наши удобрения могут только страны Евросоюза, а поставка наших удобрений, и белорусских, через порты европейских стран в те же развивающиеся страны, на рынки Азии, Африки, Латинской Америки до сих пор запрещена, невозможна", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу.По его словам, "это дискриминирует наших партнеров в странах Азии, Африки, Латинской Америки"."Я просил бы Министерство иностранных дел поработать с партнерами в целом, и из Организации объединенных наций, которая тоже подключилась к решению вопросов подобного рода. И считаю, что дискриминация стран Азии, Африки, Латинской Америки недопустима. Мы, конечно рассмотрим предложения наших европейских партнеров по поставкам удобрений в их адрес, но нужно решить вопрос и по поставкам удобрений и в другие страны. Кстати говоря, просил бы МИД поддержать поставку и белорусских удобрений", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20220909/udobreniya-1815691466.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, азия, африка, латинская америка, еврокомиссия, евросоюз, экономика