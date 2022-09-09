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В Тюмени школа не изменит правила после недопуска на урок девочки в платке
В Тюмени школа не изменит правила после недопуска на урок девочки в платке - РИА Новости, 09.09.2022
В Тюмени школа не изменит правила после недопуска на урок девочки в платке
Школа Тюмени, где 1 сентября между руководителем учреждения и семьей ученицы возникли разногласия по поводу ее одежды, не будет менять действующие правила... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T20:53
2022-09-09T20:53
2022-09-09T20:53
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ТЮМЕНЬ, 9 сен – РИА Новости. Школа Тюмени, где 1 сентября между руководителем учреждения и семьей ученицы возникли разногласия по поводу ее одежды, не будет менять действующие правила внутреннего распорядка, сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.Ранее сообщалось, что девочку в платке на уроки в первый учебный день не пустила директор, ссылаясь на школьный устав, который запрещает одежду с религиозными атрибутами. После встречи отца девочки и директора школы в присутствии главы департамента образования и представителя общественной организации "Дагестанцы Тюменской области" заявлялось, что инцидент исчерпан."Управляющий совет средней школы № 88 г. Тюмени решил не вносить в правила внутреннего распорядка никаких изменений, касающихся формы одежды учащихся. Это единогласное решение было принято после конструктивного обсуждения. Мы руководствовались действующим законодательством, в первую очередь Конституцией Российской Федерации и федеральным законом об образовании. По нашему общему мнению, требования к одежде и внешнему виду всех учеников должны быть едиными, независимо от их национальности и вероисповедания", - сообщила председатель совета Елена Корчемкина.Постоянный представитель Республики Дагестан в Тюменской области, член Общественной палаты Тюменской области, доктор технических наук, профессор Яраги Курбанов в видеокомментарии подчеркнул, что есть определенные правила, требования и нормы, их надо выполнять и учитывать, с этим надо соглашаться, уточнив, что речь в данном случае идет о светском образовательном учреждении.
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общество, тюмень, тюменская область
Общество, Тюмень, Тюменская область
В Тюмени школа не изменит правила после недопуска на урок девочки в платке
Школа Тюмени, где произошел конфликт из-за девочки в платке, не будет менять правила
ТЮМЕНЬ, 9 сен – РИА Новости.
Школа Тюмени, где 1 сентября между руководителем учреждения и семьей ученицы возникли разногласия по поводу ее одежды, не будет менять действующие правила внутреннего распорядка, сообщается
в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.
Ранее сообщалось, что девочку в платке на уроки в первый учебный день не пустила директор, ссылаясь на школьный устав, который запрещает одежду с религиозными атрибутами. После встречи отца девочки и директора школы в присутствии главы департамента образования и представителя общественной организации "Дагестанцы Тюменской области" заявлялось, что инцидент исчерпан.
"Управляющий совет средней школы № 88 г. Тюмени решил не вносить в правила внутреннего распорядка никаких изменений, касающихся формы одежды учащихся. Это единогласное решение было принято после конструктивного обсуждения. Мы руководствовались действующим законодательством, в первую очередь Конституцией Российской Федерации и федеральным законом об образовании. По нашему общему мнению, требования к одежде и внешнему виду всех учеников должны быть едиными, независимо от их национальности и вероисповедания", - сообщила председатель совета Елена Корчемкина.
Постоянный представитель Республики Дагестан в Тюменской области, член Общественной палаты Тюменской области, доктор технических наук, профессор Яраги Курбанов в видеокомментарии подчеркнул, что есть определенные правила, требования и нормы, их надо выполнять и учитывать, с этим надо соглашаться, уточнив, что речь в данном случае идет о светском образовательном учреждении.