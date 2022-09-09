Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени школа не изменит правила после недопуска на урок девочки в платке - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/tyumen-1815781118.html
В Тюмени школа не изменит правила после недопуска на урок девочки в платке
В Тюмени школа не изменит правила после недопуска на урок девочки в платке - РИА Новости, 09.09.2022
В Тюмени школа не изменит правила после недопуска на урок девочки в платке
Школа Тюмени, где 1 сентября между руководителем учреждения и семьей ученицы возникли разногласия по поводу ее одежды, не будет менять действующие правила... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T20:53
2022-09-09T20:53
общество
тюмень
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43241/30/432413031_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7317f635305882b28aca6e8fe8c5fff8.jpg
ТЮМЕНЬ, 9 сен – РИА Новости. Школа Тюмени, где 1 сентября между руководителем учреждения и семьей ученицы возникли разногласия по поводу ее одежды, не будет менять действующие правила внутреннего распорядка, сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.Ранее сообщалось, что девочку в платке на уроки в первый учебный день не пустила директор, ссылаясь на школьный устав, который запрещает одежду с религиозными атрибутами. После встречи отца девочки и директора школы в присутствии главы департамента образования и представителя общественной организации "Дагестанцы Тюменской области" заявлялось, что инцидент исчерпан."Управляющий совет средней школы № 88 г. Тюмени решил не вносить в правила внутреннего распорядка никаких изменений, касающихся формы одежды учащихся. Это единогласное решение было принято после конструктивного обсуждения. Мы руководствовались действующим законодательством, в первую очередь Конституцией Российской Федерации и федеральным законом об образовании. По нашему общему мнению, требования к одежде и внешнему виду всех учеников должны быть едиными, независимо от их национальности и вероисповедания", - сообщила председатель совета Елена Корчемкина.Постоянный представитель Республики Дагестан в Тюменской области, член Общественной палаты Тюменской области, доктор технических наук, профессор Яраги Курбанов в видеокомментарии подчеркнул, что есть определенные правила, требования и нормы, их надо выполнять и учитывать, с этим надо соглашаться, уточнив, что речь в данном случае идет о светском образовательном учреждении.
https://ria.ru/20220519/samigullin-1789403894.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43241/30/432413031_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8c95bab486474271f3cd1e160a0b6db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тюмень, тюменская область
Общество, Тюмень, Тюменская область
20:53 09.09.2022
 
В Тюмени школа не изменит правила после недопуска на урок девочки в платке

Школа Тюмени, где произошел конфликт из-за девочки в платке, не будет менять правила

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДевушки-мусульманки в платках
Девушки-мусульманки в платках - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Девушки-мусульманки в платках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 9 сен – РИА Новости. Школа Тюмени, где 1 сентября между руководителем учреждения и семьей ученицы возникли разногласия по поводу ее одежды, не будет менять действующие правила внутреннего распорядка, сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.
Ранее сообщалось, что девочку в платке на уроки в первый учебный день не пустила директор, ссылаясь на школьный устав, который запрещает одежду с религиозными атрибутами. После встречи отца девочки и директора школы в присутствии главы департамента образования и представителя общественной организации "Дагестанцы Тюменской области" заявлялось, что инцидент исчерпан.
"Управляющий совет средней школы № 88 г. Тюмени решил не вносить в правила внутреннего распорядка никаких изменений, касающихся формы одежды учащихся. Это единогласное решение было принято после конструктивного обсуждения. Мы руководствовались действующим законодательством, в первую очередь Конституцией Российской Федерации и федеральным законом об образовании. По нашему общему мнению, требования к одежде и внешнему виду всех учеников должны быть едиными, независимо от их национальности и вероисповедания", - сообщила председатель совета Елена Корчемкина.
Постоянный представитель Республики Дагестан в Тюменской области, член Общественной палаты Тюменской области, доктор технических наук, профессор Яраги Курбанов в видеокомментарии подчеркнул, что есть определенные правила, требования и нормы, их надо выполнять и учитывать, с этим надо соглашаться, уточнив, что речь в данном случае идет о светском образовательном учреждении.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 12:00Религия
Муфтий Татарстана: мусульмане – опора государственности и экономики России
 
ОбществоТюменьТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала