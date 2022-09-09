https://ria.ru/20220909/tseny-1815733706.html

Опрос: почти половина немцев считают борьбу с ростом цен неэффективной

Опрос: почти половина немцев считают борьбу с ростом цен неэффективной - РИА Новости, 09.09.2022

Опрос: почти половина немцев считают борьбу с ростом цен неэффективной

Почти половина (47%) граждан Германии обеспокоены энергетическим кризисом, при этом 49% немцев считают недостаточными меры правительства, направленные на... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:54

2022-09-09T17:54

2022-09-09T17:54

в мире

германия

санкции в отношении россии

евросоюз

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БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Почти половина (47%) граждан Германии обеспокоены энергетическим кризисом, при этом 49% немцев считают недостаточными меры правительства, направленные на оказание помощи населению ввиду роста цен, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ZDF.Согласно результатам, 35% участников опроса в связи с энергокризисом испытывают "большое" беспокойство, об "очень большом" беспокойстве заявили 12% респондентов. Совсем никаких беспокойств не испытывают в этой связи 13% немцев, еще 39% признались, что энергетический кризис их беспокоит, но не сильно.Что касается принятого на прошлой неделе пакета государственной помощи, то 36% респондентов оценили его положительно, в то время как 5% посчитали, что мер правительства даже слишком много. Тем не менее, 49% респондентов считают, что правительство в связи с ростом цен делает "слишком мало".Опрос проводился исследовательской группой Wahlen в период с 6 по 8 сентября, в нем участвовали 1299 человек.Правительство ФРГ на прошлой неделе в связи с высокими ценами на энергоносители согласовало третий пакет помощи своим гражданам в размере 65 миллиардов евро.

https://ria.ru/20220908/germaniya-1815469652.html

германия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, санкции в отношении россии, евросоюз