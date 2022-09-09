"Потолок" цен на российскую нефть станет "полом", заявил Володин
Володин: вводимый G7 "потолок" цен на российскую нефть на самом деле станет "полом"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спикер госдумы Вячеслав Володин считает, что введение странами G7 "потолка" цен на российские энергоресурсы станет нижней планкой, какой будет их стоимость - решат рынок и договорные обязательства.
"То, что чиновники государств G7 называют "потолком" цен - будет "полом". Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов - решат рынок и договорные обязательства", - сообщил политик в своем Telegram-канале.
Володин резюмирует, что эпоха западного паразитизма закончилась.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.