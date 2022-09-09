https://ria.ru/20220909/tseny-1815572678.html

"Потолок" цен на российскую нефть станет "полом", заявил Володин

"Потолок" цен на российскую нефть станет "полом", заявил Володин - РИА Новости, 09.09.2022

"Потолок" цен на российскую нефть станет "полом", заявил Володин

Спикер госдумы Вячеслав Володин считает, что введение странами G7 "потолка" цен на российские энергоресурсы станет нижней планкой, какой будет их стоимость -... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:27

2022-09-09T09:27

2022-09-09T09:27

экономика

вячеслав володин

g7

россия

великобритания

германия

александр новак

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спикер госдумы Вячеслав Володин считает, что введение странами G7 "потолка" цен на российские энергоресурсы станет нижней планкой, какой будет их стоимость - решат рынок и договорные обязательства."То, что чиновники государств G7 называют "потолком" цен - будет "полом". Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов - решат рынок и договорные обязательства", - сообщил политик в своем Telegram-канале.Володин резюмирует, что эпоха западного паразитизма закончилась.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.

https://ria.ru/20220908/neft-1815537255.html

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815563709.html

россия

великобритания

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, вячеслав володин, g7, россия, великобритания, германия, александр новак, цены на нефть