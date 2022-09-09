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"Потолок" цен на российскую нефть станет "полом", заявил Володин - РИА Новости, 09.09.2022
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"Потолок" цен на российскую нефть станет "полом", заявил Володин
"Потолок" цен на российскую нефть станет "полом", заявил Володин - РИА Новости, 09.09.2022
"Потолок" цен на российскую нефть станет "полом", заявил Володин
Спикер госдумы Вячеслав Володин считает, что введение странами G7 "потолка" цен на российские энергоресурсы станет нижней планкой, какой будет их стоимость -... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:27
2022-09-09T09:27
экономика
вячеслав володин
g7
россия
великобритания
германия
александр новак
цены на нефть
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спикер госдумы Вячеслав Володин считает, что введение странами G7 "потолка" цен на российские энергоресурсы станет нижней планкой, какой будет их стоимость - решат рынок и договорные обязательства."То, что чиновники государств G7 называют "потолком" цен - будет "полом". Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов - решат рынок и договорные обязательства", - сообщил политик в своем Telegram-канале.Володин резюмирует, что эпоха западного паразитизма закончилась.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.
https://ria.ru/20220908/neft-1815537255.html
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экономика, вячеслав володин, g7, россия, великобритания, германия, александр новак, цены на нефть
Экономика, Вячеслав Володин, G7, Россия, Великобритания, Германия, Александр Новак, Цены на нефть
09:27 09.09.2022
 
"Потолок" цен на российскую нефть станет "полом", заявил Володин

Володин: вводимый G7 "потолок" цен на российскую нефть на самом деле станет "полом"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спикер госдумы Вячеслав Володин считает, что введение странами G7 "потолка" цен на российские энергоресурсы станет нижней планкой, какой будет их стоимость - решат рынок и договорные обязательства.
"То, что чиновники государств G7 называют "потолком" цен - будет "полом". Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов - решат рынок и договорные обязательства", - сообщил политик в своем Telegram-канале.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 22:19
США хотят сбить цены на топливо с помощью стратрезерва, пишет Bloomberg
Володин резюмирует, что эпоха западного паразитизма закончилась.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российские нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
07:52
МИД Венгрии: лимит цен на газ приведет к прекращению его поставок в Европу
 
ЭкономикаВячеслав ВолодинG7РоссияВеликобританияГерманияАлександр НовакЦены на нефть
 
 
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