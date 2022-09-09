https://ria.ru/20220909/traur-1815598117.html

Траур из-за смерти Елизаветы II продлится до семи дней после похорон

Траур из-за смерти Елизаветы II продлится до семи дней после похорон - РИА Новости, 09.09.2022

Траур из-за смерти Елизаветы II продлится до семи дней после похорон

По желанию короля Великобритании Карла III королевский траур в связи с кончиной Елизаветы II будет длиться с настоящего момента до семи дней после ее похорон,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:17

2022-09-09T11:17

2022-09-09T12:35

в мире

елизавета ii

умерла королева елизавета ii

великобритания

шотландия

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815524812_0:90:3289:1940_1920x0_80_0_0_c687577c09658953bf59f95a0ce3871b.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. По желанию короля Великобритании Карла III королевский траур в связи с кончиной Елизаветы II будет длиться с настоящего момента до семи дней после ее похорон, заявили в Букингемском дворце."После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы", - говорится в заявлении дворца, которое приводит телеканал Sky News.Отмечается, что дата похорон будет объявлена "в надлежащее время".Флаги в королевских резиденциях останутся приспущенными до 8.00 (10.00 мск) следующего дня после завершения траура. Как подчеркнули в дворце, королевские резиденции, в том числе сам Букингемский дворец и замок Балморал, будут закрыты для посещения, а также владения королевы закроются до похорон Елизаветы II.Букингемский дворец также призвал всех желающих оставлять соболезнования в связи со смертью королевы онлайн на официальном сайте, добавив, что книг соболезнований в королевских резиденциях не будет.Ожидается, что траурный оружейный салют пройдет в Лондоне в 13.00 (15.00 мск). Будет выпущено 96 залпов - по одному на каждый год жизни королевы.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815547484.html

https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815541152.html

великобритания

шотландия

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, елизавета ii, умерла королева елизавета ii, великобритания, шотландия, лондон