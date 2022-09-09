https://ria.ru/20220909/traur-1815598117.html
Траур из-за смерти Елизаветы II продлится до семи дней после похорон
Траур из-за смерти Елизаветы II продлится до семи дней после похорон - РИА Новости, 09.09.2022
Траур из-за смерти Елизаветы II продлится до семи дней после похорон
По желанию короля Великобритании Карла III королевский траур в связи с кончиной Елизаветы II будет длиться с настоящего момента до семи дней после ее похорон,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:17
2022-09-09T11:17
2022-09-09T12:35
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. По желанию короля Великобритании Карла III королевский траур в связи с кончиной Елизаветы II будет длиться с настоящего момента до семи дней после ее похорон, заявили в Букингемском дворце."После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы", - говорится в заявлении дворца, которое приводит телеканал Sky News.Отмечается, что дата похорон будет объявлена "в надлежащее время".Флаги в королевских резиденциях останутся приспущенными до 8.00 (10.00 мск) следующего дня после завершения траура. Как подчеркнули в дворце, королевские резиденции, в том числе сам Букингемский дворец и замок Балморал, будут закрыты для посещения, а также владения королевы закроются до похорон Елизаветы II.Букингемский дворец также призвал всех желающих оставлять соболезнования в связи со смертью королевы онлайн на официальном сайте, добавив, что книг соболезнований в королевских резиденциях не будет.Ожидается, что траурный оружейный салют пройдет в Лондоне в 13.00 (15.00 мск). Будет выпущено 96 залпов - по одному на каждый год жизни королевы.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815547484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, умерла королева елизавета ii, великобритания, шотландия, лондон
В мире, Елизавета II, Умерла Королева Елизавета II, Великобритания, Шотландия, Лондон
11:17 09.09.2022 (обновлено: 12:35 09.09.2022)
Траур из-за смерти Елизаветы II продлится до семи дней после похорон
По желанию Карла III траур из-за смерти Елизаветы II продлится до семи дней после похорон
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. По желанию короля Великобритании Карла III королевский траур в связи с кончиной Елизаветы II будет длиться с настоящего момента до семи дней после ее похорон, заявили в Букингемском дворце.
"После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы", - говорится в заявлении дворца, которое приводит телеканал Sky News
.
Отмечается, что дата похорон будет объявлена "в надлежащее время".
Флаги в королевских резиденциях останутся приспущенными до 8.00 (10.00 мск) следующего дня после завершения траура. Как подчеркнули в дворце, королевские резиденции, в том числе сам Букингемский дворец и замок Балморал, будут закрыты для посещения, а также владения королевы закроются до похорон Елизаветы II.
Букингемский дворец также призвал всех желающих оставлять соболезнования в связи со смертью королевы онлайн на официальном сайте, добавив, что книг соболезнований в королевских резиденциях не будет.
Ожидается, что траурный оружейный салют пройдет в Лондоне
в 13.00 (15.00 мск). Будет выпущено 96 залпов - по одному на каждый год жизни королевы.
Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии
в возрасте 96 лет.