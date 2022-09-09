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Агенты ФБР провели 35 обысков у сторонников Трампа, сообщил экс-советник - РИА Новости, 09.09.2022
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Агенты ФБР провели 35 обысков у сторонников Трампа, сообщил экс-советник
Агенты ФБР провели 35 обысков у сторонников Трампа, сообщил экс-советник - РИА Новости, 09.09.2022
Агенты ФБР провели 35 обысков у сторонников Трампа, сообщил экс-советник
Агенты ФБР в четверг провели обыски у 35 сторонников экс-президента США Дональда Трампа, сообщил бывший советник Трампа Стив Бэннон журналисту Чарли Кирку в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T23:59
2022-09-09T23:59
в мире
дональд трамп
стив бэннон
сша
мексика
флорида
федеральное бюро расследований сша
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Агенты ФБР в четверг провели обыски у 35 сторонников экс-президента США Дональда Трампа, сообщил бывший советник Трампа Стив Бэннон журналисту Чарли Кирку в интервью, опубликованном в аккаунте Кирка в Twitter.В четверг самому Бэннону предъявили обвинения по шести пунктам, включая отмывание денег, преступный сговор и обман сторонников Трампа "с целью завладеть их собственностью" при сборе средств на строительство стены на границе с Мексикой, с помощью которой Трамп пытался противостоять незаконной миграции. Позднее Бэннон вышел на свободу под залог."ФБР провело 35 обысков у высокопоставленных членов MAGA (движение Make America Great Again, MAGA) и сторонников Трампа", - заявил Бэннон. По его словам, агенты спецслужб "вышибали двери, заваливали людей", изымали множество предметов и устройств при обысках и вели себя "по технологии Гестапо".У Трампа сотрудники ФБР провели обыск 8 августа в его поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Газета Washington Post писала, что сотрудники ФБР в ходе обыска в имении Трампа рассчитывали обнаружить бумаги, связанные с ядерным оружием.ФБР по решению суда обнародовало письменные показания, ставшие основанием для запроса ордера на обыск у Трампа, из документа следует, что бюро основывалось на информации из национального архива об имеющихся у политика материалах. Расследование началось в ответ на обращение национального управления архивов и документации (NARA) в минюст о том, что от канцелярии Трампа в январе 2022 года получено 15 коробок документов, в 14 из них нашли материалы с определенной пометкой секретности, в том числе 25 совершенно секретных документов.
https://ria.ru/20220909/politika-1815466622.html
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в мире, дональд трамп, стив бэннон, сша, мексика, флорида, федеральное бюро расследований сша
В мире, Дональд Трамп, Стив Бэннон, США, Мексика, Флорида, Федеральное бюро расследований США
23:59 09.09.2022
 
Агенты ФБР провели 35 обысков у сторонников Трампа, сообщил экс-советник

Экс-советник Бэннон: агенты ФБР провели 35 обысков у сторонников Трампа

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Агенты ФБР в четверг провели обыски у 35 сторонников экс-президента США Дональда Трампа, сообщил бывший советник Трампа Стив Бэннон журналисту Чарли Кирку в интервью, опубликованном в аккаунте Кирка в Twitter.
В четверг самому Бэннону предъявили обвинения по шести пунктам, включая отмывание денег, преступный сговор и обман сторонников Трампа "с целью завладеть их собственностью" при сборе средств на строительство стены на границе с Мексикой, с помощью которой Трамп пытался противостоять незаконной миграции. Позднее Бэннон вышел на свободу под залог.
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"ФБР провело 35 обысков у высокопоставленных членов MAGA (движение Make America Great Again, MAGA) и сторонников Трампа", - заявил Бэннон. По его словам, агенты спецслужб "вышибали двери, заваливали людей", изымали множество предметов и устройств при обысках и вели себя "по технологии Гестапо".
У Трампа сотрудники ФБР провели обыск 8 августа в его поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.
В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Газета Washington Post писала, что сотрудники ФБР в ходе обыска в имении Трампа рассчитывали обнаружить бумаги, связанные с ядерным оружием.
ФБР по решению суда обнародовало письменные показания, ставшие основанием для запроса ордера на обыск у Трампа, из документа следует, что бюро основывалось на информации из национального архива об имеющихся у политика материалах. Расследование началось в ответ на обращение национального управления архивов и документации (NARA) в минюст о том, что от канцелярии Трампа в январе 2022 года получено 15 коробок документов, в 14 из них нашли материалы с определенной пометкой секретности, в том числе 25 совершенно секретных документов.
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 17:08
Обвиняемый в финансовых махинациях экс-советник Трампа сдался полиции
 
В миреДональд ТрампСтив БэннонСШАМексикаФлоридаФедеральное бюро расследований США
 
 
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