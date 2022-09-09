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Школа современной пьесы поделилась планами на новый сезон - РИА Новости, 09.09.2022
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Культура
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Школа современной пьесы поделилась планами на новый сезон
Школа современной пьесы поделилась планами на новый сезон - РИА Новости, 09.09.2022
Школа современной пьесы поделилась планами на новый сезон
В будущем сезоне Школа современной пьесы представит восемь спектаклей, сообщил ее художественный руководитель Дмитрий Астрахан в ходе сбора труппы. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:10
2022-09-09T18:20
культура
школа современной пьесы
олег данилов
александр островский
иван грозный
москва
театр
новости культуры
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В будущем сезоне Школа современной пьесы представит восемь спектаклей, сообщил ее художественный руководитель Дмитрий Астрахан в ходе сбора труппы.Среди них "Красавец-мужчина" по пьесе Александра Островского и комедия "Смерть Тарелкина" по произведению Александра Сухово-Кобылина. Сам Астрахан планирует поставить современную пьесу "Вова и Маша"."Уже пошла подготовительная работа к "Тетке Чарлея" Брэндона Томаса, это такая, классическая, известная комедия. Также я провел переговоры с Романом Самгиным: он поставит спектакль по канадской трагикомедии "Выживание". Где-то начиная с декабря, конца декабря, он должен начать репетиции", — добавил Астрахан.Ведется работа над постановкой, основанной на переписке полководца Андрея Курбского и царя Ивана Грозного. Это будет "публицистический" спектакль, его сопроводят народные песни.Ведется подготовка проекта "Женское счастье" по пьесе Екатерины Кретовой и Михаила Барщевского. Его планируют выпустить к 1 декабря. Астрахан отметил, что в настоящее время "идет поиск материала для детских спектаклей".Астрахан подчеркнул, что, невзирая на параллельные, ранее заключенные обязательства, в том числе, в театрах и кино, он будет стараться уделять больше времени Школе современной пьесы."Мне кажется, я буду сохранять то лучшее, те направления, которые есть в театре — поиск новых авторов, работа с молодой драматургией… Естественно, чуть расширю спектр интересов", — сказал он.В Школе современной пьесы новый театральный сезон станет 34-м по счету.
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школа современной пьесы, олег данилов, александр островский , иван грозный, москва, театр, новости культуры, екатерина кретова
Культура, Школа современной пьесы, Олег Данилов, Александр Островский , Иван Грозный, Москва, Театр, Новости культуры, Екатерина Кретова
18:10 09.09.2022 (обновлено: 18:20 09.09.2022)
 
Школа современной пьесы поделилась планами на новый сезон

Школа современной пьесы представит восемь спектаклей в новом сезоне

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание московского театра "Школа современной пьесы"
Здание московского театра Школа современной пьесы - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В будущем сезоне Школа современной пьесы представит восемь спектаклей, сообщил ее художественный руководитель Дмитрий Астрахан в ходе сбора труппы.

"Предварительно, управление культуры Москвы согласовало мне для театра возможность поставить восемь спектаклей в ближайший год", — говорит Астрахан.

Среди них "Красавец-мужчина" по пьесе Александра Островского и комедия "Смерть Тарелкина" по произведению Александра Сухово-Кобылина. Сам Астрахан планирует поставить современную пьесу "Вова и Маша".
"Уже пошла подготовительная работа к "Тетке Чарлея" Брэндона Томаса, это такая, классическая, известная комедия. Также я провел переговоры с Романом Самгиным: он поставит спектакль по канадской трагикомедии "Выживание". Где-то начиная с декабря, конца декабря, он должен начать репетиции", — добавил Астрахан.
Ведется работа над постановкой, основанной на переписке полководца Андрея Курбского и царя Ивана Грозного. Это будет "публицистический" спектакль, его сопроводят народные песни.
Ведется подготовка проекта "Женское счастье" по пьесе Екатерины Кретовой и Михаила Барщевского. Его планируют выпустить к 1 декабря.
Астрахан отметил, что в настоящее время "идет поиск материала для детских спектаклей".
"Я готов слушать предложения, встречаться, обсуждать. Вдруг возникнет новая идея, которую можно будет инсценировать, заказать материал", — сказал он.
Астрахан подчеркнул, что, невзирая на параллельные, ранее заключенные обязательства, в том числе, в театрах и кино, он будет стараться уделять больше времени Школе современной пьесы.
"Мне кажется, я буду сохранять то лучшее, те направления, которые есть в театре — поиск новых авторов, работа с молодой драматургией… Естественно, чуть расширю спектр интересов", — сказал он.
В Школе современной пьесы новый театральный сезон станет 34-м по счету.
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КультураШкола современной пьесыОлег ДаниловАлександр ОстровскийИван ГрозныйМоскваТеатрНовости культурыЕкатерина Кретова
 
 
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