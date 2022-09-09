https://ria.ru/20220909/teatr-1815719829.html

Школа современной пьесы поделилась планами на новый сезон

Школа современной пьесы поделилась планами на новый сезон - РИА Новости, 09.09.2022

Школа современной пьесы поделилась планами на новый сезон

В будущем сезоне Школа современной пьесы представит восемь спектаклей, сообщил ее художественный руководитель Дмитрий Астрахан в ходе сбора труппы. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:10

2022-09-09T18:10

2022-09-09T18:20

культура

школа современной пьесы

олег данилов

александр островский

иван грозный

москва

театр

новости культуры

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В будущем сезоне Школа современной пьесы представит восемь спектаклей, сообщил ее художественный руководитель Дмитрий Астрахан в ходе сбора труппы.Среди них "Красавец-мужчина" по пьесе Александра Островского и комедия "Смерть Тарелкина" по произведению Александра Сухово-Кобылина. Сам Астрахан планирует поставить современную пьесу "Вова и Маша"."Уже пошла подготовительная работа к "Тетке Чарлея" Брэндона Томаса, это такая, классическая, известная комедия. Также я провел переговоры с Романом Самгиным: он поставит спектакль по канадской трагикомедии "Выживание". Где-то начиная с декабря, конца декабря, он должен начать репетиции", — добавил Астрахан.Ведется работа над постановкой, основанной на переписке полководца Андрея Курбского и царя Ивана Грозного. Это будет "публицистический" спектакль, его сопроводят народные песни.Ведется подготовка проекта "Женское счастье" по пьесе Екатерины Кретовой и Михаила Барщевского. Его планируют выпустить к 1 декабря. Астрахан отметил, что в настоящее время "идет поиск материала для детских спектаклей".Астрахан подчеркнул, что, невзирая на параллельные, ранее заключенные обязательства, в том числе, в театрах и кино, он будет стараться уделять больше времени Школе современной пьесы."Мне кажется, я буду сохранять то лучшее, те направления, которые есть в театре — поиск новых авторов, работа с молодой драматургией… Естественно, чуть расширю спектр интересов", — сказал он.В Школе современной пьесы новый театральный сезон станет 34-м по счету.

https://ria.ru/20220907/etcetera-1815169564.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

школа современной пьесы, олег данилов, александр островский , иван грозный, москва, театр, новости культуры, екатерина кретова