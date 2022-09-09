https://ria.ru/20220909/tayfun-1815616010.html

Один человек погиб из-за тайфуна в Приморье

Один человек погиб из-за тайфуна в Приморье - РИА Новости, 09.09.2022

Один человек погиб из-за тайфуна в Приморье

Жительница Лазовского района Приморья погибла из-за паводка после тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:26

2022-09-09T12:26

2022-09-09T12:32

происшествия

лазовский район

олег кожемяко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Жительница Лазовского района Приморья погибла из-за паводка после тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко.Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти сообщали, что ливни в Приморье вызванные тайфуном, подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган).

https://ria.ru/20220909/primore-1815617057.html

лазовский район

приморский край

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, лазовский район, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край