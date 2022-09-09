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Один человек погиб из-за тайфуна в Приморье - РИА Новости, 09.09.2022
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Один человек погиб из-за тайфуна в Приморье
Один человек погиб из-за тайфуна в Приморье - РИА Новости, 09.09.2022
Один человек погиб из-за тайфуна в Приморье
Жительница Лазовского района Приморья погибла из-за паводка после тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:26
2022-09-09T12:32
происшествия
лазовский район
олег кожемяко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Жительница Лазовского района Приморья погибла из-за паводка после тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко.Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти сообщали, что ливни в Приморье вызванные тайфуном, подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган).
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лазовский район
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происшествия, лазовский район, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Лазовский район, Олег Кожемяко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
12:26 09.09.2022 (обновлено: 12:32 09.09.2022)
 
Один человек погиб из-за тайфуна в Приморье

Губернатор Кожемяко сообщил о гибели женщины в Лазовском районе из-за тайфуна "Хинамнор"

© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Олега КожемякоПоследствия тайфуна "Хинамнор" в Приморье
Последствия тайфуна Хинамнор в Приморье
© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Олега Кожемяко
Последствия тайфуна "Хинамнор" в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Жительница Лазовского района Приморья погибла из-за паводка после тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти сообщали, что ливни в Приморье вызванные тайфуном, подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста.
"В Кишиневке Лазовского округа стихия унесла жизнь местной жительницы. Большая вода в реке Киевка пришла ночью и, по словам людей, поднялась прямо на глазах более чем на полтора метра. Многие дома пострадали", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале.
Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган).
Последствия тайфуна Хинамнор в Приморье
12:30
Кожемяко попросил ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня
 
ПроисшествияЛазовский районОлег КожемякоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
 
 
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