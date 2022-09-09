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Мэр Горловки сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле ВСУ - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/svo-1815562647.html
Мэр Горловки сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле ВСУ
Мэр Горловки сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле ВСУ - РИА Новости, 09.09.2022
Мэр Горловки сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле ВСУ
Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T07:30
2022-09-09T07:31
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика
07:30 09.09.2022 (обновлено: 07:31 09.09.2022)
 
Мэр Горловки сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки от снарядов
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов ранены трое мирных горловчан по улице Виноградная", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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