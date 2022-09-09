https://ria.ru/20220909/svo-1815562647.html
Мэр Горловки сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле ВСУ
Мэр Горловки сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле ВСУ - РИА Новости, 09.09.2022
Мэр Горловки сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле ВСУ
Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T07:30
2022-09-09T07:30
2022-09-09T07:31
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_f791f1099f12378c27ab2e7522af0a1e.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_36de3b4a4832d59ac45ae829e221bbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика
07:30 09.09.2022 (обновлено: 07:31 09.09.2022)
Мэр Горловки сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле ВСУ
Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ