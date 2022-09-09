https://ria.ru/20220909/svo-1815562647.html

Мэр Горловки сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле ВСУ

Мэр Горловки сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле ВСУ - РИА Новости, 09.09.2022

Мэр Горловки сообщил о ранении троих мирных жителей при обстреле ВСУ

Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T07:30

2022-09-09T07:30

2022-09-09T07:31

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика