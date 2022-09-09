https://ria.ru/20220909/svidetel-1815632762.html

Свидетельница по делу "скопинского маньяка" пряталась от полиции за шкафом

Свидетельница по делу "скопинского маньяка" пряталась от полиции за шкафом - РИА Новости, 09.09.2022

Свидетельница по делу "скопинского маньяка" пряталась от полиции за шкафом

Свидетельница по уголовному делу, с которой общался Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", пряталась в его доме за шкафом, когда к нему с проверкой... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:15

2022-09-09T13:15

2022-09-09T13:15

специальная военная операция на украине

происшествия

скопин

рязанская область

виктор мохов

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. Свидетельница по уголовному делу, с которой общался Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", пряталась в его доме за шкафом, когда к нему с проверкой пришла полиция, сообщили на заседании Рязанского областного суда судья и сам Мохов.Из-за этого Мохову, который обвиняется в укрывательстве убийства, и заменили домашний арест заключением под стражу. Служба исполнения наказаний расценила общение со свидетельницей и пользование интернетом как нарушение условий домашнего ареста."Согласно материалам дела... 23 августа при проверке в квартире Мохова за шкафом была обнаружена прячущаяся свидетель по уголовному делу", - сообщил судья.Как рассказал Мохов, женщина "из чувства жалости" принесла ему продукты. "Была у меня не больше 15 минут. Материалы уголовного дела мы не обсуждали... И вдруг пришли сотрудники полиции с проверкой. Она схоронилась за шкаф", - пояснил Мохов.По вопросу пользования интернетом он уточнил, что один раз ответил родственнице, что у него "все хорошо".Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания.Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а "скопинский маньяк" помогал переносить тело.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года.Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

https://ria.ru/20220811/sokrytie-1808801042.html

https://ria.ru/20220909/arest-1815603067.html

скопин

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, скопин, рязанская область, виктор мохов, следственный комитет россии (ск рф)