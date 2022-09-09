https://ria.ru/20220909/svidetel-1815632762.html
Свидетельница по делу "скопинского маньяка" пряталась от полиции за шкафом
Свидетельница по делу "скопинского маньяка" пряталась от полиции за шкафом - РИА Новости, 09.09.2022
Свидетельница по делу "скопинского маньяка" пряталась от полиции за шкафом
Свидетельница по уголовному делу, с которой общался Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", пряталась в его доме за шкафом, когда к нему с проверкой... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:15
2022-09-09T13:15
2022-09-09T13:15
специальная военная операция на украине
происшествия
скопин
рязанская область
виктор мохов
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. Свидетельница по уголовному делу, с которой общался Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", пряталась в его доме за шкафом, когда к нему с проверкой пришла полиция, сообщили на заседании Рязанского областного суда судья и сам Мохов.Из-за этого Мохову, который обвиняется в укрывательстве убийства, и заменили домашний арест заключением под стражу. Служба исполнения наказаний расценила общение со свидетельницей и пользование интернетом как нарушение условий домашнего ареста."Согласно материалам дела... 23 августа при проверке в квартире Мохова за шкафом была обнаружена прячущаяся свидетель по уголовному делу", - сообщил судья.Как рассказал Мохов, женщина "из чувства жалости" принесла ему продукты. "Была у меня не больше 15 минут. Материалы уголовного дела мы не обсуждали... И вдруг пришли сотрудники полиции с проверкой. Она схоронилась за шкаф", - пояснил Мохов.По вопросу пользования интернетом он уточнил, что один раз ответил родственнице, что у него "все хорошо".Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания.Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а "скопинский маньяк" помогал переносить тело.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года.Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html
https://ria.ru/20220811/sokrytie-1808801042.html
https://ria.ru/20220909/arest-1815603067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, скопин, рязанская область, виктор мохов, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Скопин, Рязанская область, Виктор Мохов, Следственный комитет России (СК РФ)
Свидетельница по делу "скопинского маньяка" пряталась от полиции за шкафом
Свидетельница по делу "скопинского маньяка" пряталась от полиции в его доме за шкафом
РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. Свидетельница по уголовному делу, с которой общался Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", пряталась в его доме за шкафом, когда к нему с проверкой пришла полиция, сообщили на заседании Рязанского областного суда судья и сам Мохов.
Из-за этого Мохову, который обвиняется в укрывательстве убийства, и заменили домашний арест заключением под стражу. Служба исполнения наказаний расценила общение со свидетельницей и пользование интернетом как нарушение условий домашнего ареста.
"Согласно материалам дела... 23 августа при проверке в квартире Мохова за шкафом была обнаружена прячущаяся свидетель по уголовному делу", - сообщил судья.
Как рассказал Мохов, женщина "из чувства жалости" принесла ему продукты. "Была у меня не больше 15 минут. Материалы уголовного дела мы не обсуждали... И вдруг пришли сотрудники полиции с проверкой. Она схоронилась за шкаф", - пояснил Мохов.
По вопросу пользования интернетом он уточнил, что один раз ответил родственнице, что у него "все хорошо".
Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания.
Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а "скопинский маньяк" помогал переносить тело.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина
похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.
В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области
3 марта 2021 года.
Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.