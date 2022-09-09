Рейтинг@Mail.ru
Свидетельница по делу "скопинского маньяка" пряталась от полиции за шкафом - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/svidetel-1815632762.html
Свидетельница по делу "скопинского маньяка" пряталась от полиции за шкафом
Свидетельница по делу "скопинского маньяка" пряталась от полиции за шкафом - РИА Новости, 09.09.2022
Свидетельница по делу "скопинского маньяка" пряталась от полиции за шкафом
Свидетельница по уголовному делу, с которой общался Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", пряталась в его доме за шкафом, когда к нему с проверкой... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:15
2022-09-09T13:15
специальная военная операция на украине
происшествия
скопин
рязанская область
виктор мохов
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_cf79c81f13c0a6a82b476a84ab6e9b3e.jpg
РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. Свидетельница по уголовному делу, с которой общался Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", пряталась в его доме за шкафом, когда к нему с проверкой пришла полиция, сообщили на заседании Рязанского областного суда судья и сам Мохов.Из-за этого Мохову, который обвиняется в укрывательстве убийства, и заменили домашний арест заключением под стражу. Служба исполнения наказаний расценила общение со свидетельницей и пользование интернетом как нарушение условий домашнего ареста."Согласно материалам дела... 23 августа при проверке в квартире Мохова за шкафом была обнаружена прячущаяся свидетель по уголовному делу", - сообщил судья.Как рассказал Мохов, женщина "из чувства жалости" принесла ему продукты. "Была у меня не больше 15 минут. Материалы уголовного дела мы не обсуждали... И вдруг пришли сотрудники полиции с проверкой. Она схоронилась за шкаф", - пояснил Мохов.По вопросу пользования интернетом он уточнил, что один раз ответил родственнице, что у него "все хорошо".Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания.Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а "скопинский маньяк" помогал переносить тело.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года.Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html
https://ria.ru/20220811/sokrytie-1808801042.html
https://ria.ru/20220909/arest-1815603067.html
скопин
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_0bfc3d0b229042716a73d83c748bb8f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, скопин, рязанская область, виктор мохов, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Скопин, Рязанская область, Виктор Мохов, Следственный комитет России (СК РФ)
13:15 09.09.2022
 
Свидетельница по делу "скопинского маньяка" пряталась от полиции за шкафом

Свидетельница по делу "скопинского маньяка" пряталась от полиции в его доме за шкафом

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. Свидетельница по уголовному делу, с которой общался Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", пряталась в его доме за шкафом, когда к нему с проверкой пришла полиция, сообщили на заседании Рязанского областного суда судья и сам Мохов.
Из-за этого Мохову, который обвиняется в укрывательстве убийства, и заменили домашний арест заключением под стражу. Служба исполнения наказаний расценила общение со свидетельницей и пользование интернетом как нарушение условий домашнего ареста.
Виктор Мохов, похитивший в 2000 году двух девушек в городе Скопин Рязанской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта 2021, 08:00
"Таких не исправить": "скопинский маньяк" Мохов вышел на свободу
"Согласно материалам дела... 23 августа при проверке в квартире Мохова за шкафом была обнаружена прячущаяся свидетель по уголовному делу", - сообщил судья.
Как рассказал Мохов, женщина "из чувства жалости" принесла ему продукты. "Была у меня не больше 15 минут. Материалы уголовного дела мы не обсуждали... И вдруг пришли сотрудники полиции с проверкой. Она схоронилась за шкаф", - пояснил Мохов.
По вопросу пользования интернетом он уточнил, что один раз ответил родственнице, что у него "все хорошо".
Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания.
Допрос Мохова по делу об убийстве. Кадры СК
11 августа, 10:33
"Скопинский маньяк" признался, что помог скрыть следы убийства
Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а "скопинский маньяк" помогал переносить тело.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.
В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года.
Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
Избрании меры пресечения в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в укрывательстве особо тяжкого преступления - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
11:37
Суд отказался выпускать "скопинского маньяка" из СИЗО
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСкопинРязанская областьВиктор МоховСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала