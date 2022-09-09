https://ria.ru/20220909/sultan-1815713003.html

Султан Брунея стал самым долгоправящим монархом из ныне живущих

Султан Брунея стал самым долгоправящим монархом из ныне живущих - РИА Новости, 09.09.2022

Султан Брунея стал самым долгоправящим монархом из ныне живущих

Султан Брунея Хассанал Болкиах стал самым долгоправящим монархом в мире из правящих в настоящее время после кончины королевы Великобритании Елизаветы II,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:00

2022-09-09T17:00

2022-09-09T17:00

в мире

елизавета ii

хассанал болкиах

маргрете ii

великобритания

бруней

дания

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Султан Брунея Хассанал Болкиах стал самым долгоправящим монархом в мире из правящих в настоящее время после кончины королевы Великобритании Елизаветы II, которой ранее принадлежало это "звание", отмечает газета Daily Mail.Брунейский султан взошел на трон в 1967 году и правит уже почти 55 лет. В то время как королева Елизавета II была на престоле более 70 лет. Второе место по продолжительности правления из ныне живущих монархов, как отмечает издание, теперь занимает королева Дании Маргрете II.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Она была самым долгоправящим монархом Великобритании.

https://ria.ru/20220908/koroleva-1815434379.html

великобритания

бруней

дания

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в мире, елизавета ii, хассанал болкиах, маргрете ii, великобритания, бруней, дания, умерла королева елизавета ii