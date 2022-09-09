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Султан Брунея стал самым долгоправящим монархом из ныне живущих - РИА Новости, 09.09.2022
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Султан Брунея стал самым долгоправящим монархом из ныне живущих
Султан Брунея стал самым долгоправящим монархом из ныне живущих - РИА Новости, 09.09.2022
Султан Брунея стал самым долгоправящим монархом из ныне живущих
Султан Брунея Хассанал Болкиах стал самым долгоправящим монархом в мире из правящих в настоящее время после кончины королевы Великобритании Елизаветы II,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:00
2022-09-09T17:00
в мире
елизавета ii
хассанал болкиах
маргрете ii
великобритания
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умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Султан Брунея Хассанал Болкиах стал самым долгоправящим монархом в мире из правящих в настоящее время после кончины королевы Великобритании Елизаветы II, которой ранее принадлежало это "звание", отмечает газета Daily Mail.Брунейский султан взошел на трон в 1967 году и правит уже почти 55 лет. В то время как королева Елизавета II была на престоле более 70 лет. Второе место по продолжительности правления из ныне живущих монархов, как отмечает издание, теперь занимает королева Дании Маргрете II.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Она была самым долгоправящим монархом Великобритании.
https://ria.ru/20220908/koroleva-1815434379.html
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в мире, елизавета ii, хассанал болкиах, маргрете ii, великобритания, бруней, дания, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Хассанал Болкиах, Маргрете II, Великобритания, Бруней, Дания, Умерла Королева Елизавета II
17:00 09.09.2022
 
Султан Брунея стал самым долгоправящим монархом из ныне живущих

Султан Брунея стал самым долгоправящим монархом из ныне живущих после смерти Елизаветы II

© AP Photo / Wason WanichakornХассанал Болкиах
Хассанал Болкиах - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Хассанал Болкиах. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Султан Брунея Хассанал Болкиах стал самым долгоправящим монархом в мире из правящих в настоящее время после кончины королевы Великобритании Елизаветы II, которой ранее принадлежало это "звание", отмечает газета Daily Mail.
Брунейский султан взошел на трон в 1967 году и правит уже почти 55 лет. В то время как королева Елизавета II была на престоле более 70 лет. Второе место по продолжительности правления из ныне живущих монархов, как отмечает издание, теперь занимает королева Дании Маргрете II.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Она была самым долгоправящим монархом Великобритании.
Королева Великобритании Елизавета II в Георгиевском зале Виндзорского замка - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 20:39
Биография королевы Великобритании Елизаветы II
 
В миреЕлизавета IIХассанал БолкиахМаргрете IIВеликобританияБрунейДанияУмерла Королева Елизавета II
 
 
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