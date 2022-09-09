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Убившую младенца жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар - РИА Новости, 09.09.2022
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Убившую младенца жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар
Убившую младенца жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар - РИА Новости, 09.09.2022
Убившую младенца жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар
Жительницу Воронежа, которая ударила месячную дочь по голове, а затем отнесла умершую девочку на кладбище на могилу своего родственника, отправили в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:38
2022-09-09T18:38
происшествия
воронеж
россия
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ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Жительницу Воронежа, которая ударила месячную дочь по голове, а затем отнесла умершую девочку на кладбище на могилу своего родственника, отправили в психиатрический стационар на экспертизу, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.Информация о случившемся появилась утром в четверг в Telegram-каналах, вызвав широкий резонанс. Сообщалось, что в полицию обратилась женщина, которая 3 сентября ударила дочку по голове, а когда девочка умерла, замотала ее тело в ткань и закопала в могиле отца на Лесном кладбище.Как информировало следствие, женщина была недовольна "громким плачем и беспокойным поведением своей месячной дочери". Девочка скончалась от полученных телесных повреждений. В отношении 24-летней женщины было возбуждено дело об убийстве малолетнего. Подозреваемую задержали."Сегодня Коминтерновским районным судом Воронежа удовлетворено ходатайство следственных органов о помещении 24-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве ребенка, в психиатрический стационар для производства судебной психолого-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.Следователями устанавливаются все обстоятельства преступления. Также ими будет дана надлежащая правовая оценка условиям содержания младенца в семье, а также действиям сотрудников органов системы профилактики.
https://ria.ru/20220825/kriminal-1811895775.html
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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
18:38 09.09.2022
 
Убившую младенца жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар

Жительницу Воронежа, убившую младенца, отправили в психиатрический стационар

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Жительницу Воронежа, которая ударила месячную дочь по голове, а затем отнесла умершую девочку на кладбище на могилу своего родственника, отправили в психиатрический стационар на экспертизу, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Информация о случившемся появилась утром в четверг в Telegram-каналах, вызвав широкий резонанс. Сообщалось, что в полицию обратилась женщина, которая 3 сентября ударила дочку по голове, а когда девочка умерла, замотала ее тело в ткань и закопала в могиле отца на Лесном кладбище.
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Как информировало следствие, женщина была недовольна "громким плачем и беспокойным поведением своей месячной дочери". Девочка скончалась от полученных телесных повреждений. В отношении 24-летней женщины было возбуждено дело об убийстве малолетнего. Подозреваемую задержали.
"Сегодня Коминтерновским районным судом Воронежа удовлетворено ходатайство следственных органов о помещении 24-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве ребенка, в психиатрический стационар для производства судебной психолого-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.
Следователями устанавливаются все обстоятельства преступления. Также ими будет дана надлежащая правовая оценка условиям содержания младенца в семье, а также действиям сотрудников органов системы профилактики.
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ПроисшествияВоронежРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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