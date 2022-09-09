https://ria.ru/20220909/statsionar-1815750367.html

Убившую младенца жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар

Убившую младенца жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар - РИА Новости, 09.09.2022

Убившую младенца жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар

Жительницу Воронежа, которая ударила месячную дочь по голове, а затем отнесла умершую девочку на кладбище на могилу своего родственника, отправили в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:38

2022-09-09T18:38

2022-09-09T18:38

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Жительницу Воронежа, которая ударила месячную дочь по голове, а затем отнесла умершую девочку на кладбище на могилу своего родственника, отправили в психиатрический стационар на экспертизу, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.Информация о случившемся появилась утром в четверг в Telegram-каналах, вызвав широкий резонанс. Сообщалось, что в полицию обратилась женщина, которая 3 сентября ударила дочку по голове, а когда девочка умерла, замотала ее тело в ткань и закопала в могиле отца на Лесном кладбище.Как информировало следствие, женщина была недовольна "громким плачем и беспокойным поведением своей месячной дочери". Девочка скончалась от полученных телесных повреждений. В отношении 24-летней женщины было возбуждено дело об убийстве малолетнего. Подозреваемую задержали."Сегодня Коминтерновским районным судом Воронежа удовлетворено ходатайство следственных органов о помещении 24-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве ребенка, в психиатрический стационар для производства судебной психолого-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.Следователями устанавливаются все обстоятельства преступления. Также ими будет дана надлежащая правовая оценка условиям содержания младенца в семье, а также действиям сотрудников органов системы профилактики.

https://ria.ru/20220825/kriminal-1811895775.html

https://ria.ru/20220811/ubiystvo-1808943828.html

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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)