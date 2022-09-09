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Байден раскритиковал Трампа за обещание участникам штурма Капитолия - РИА Новости, 09.09.2022
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Байден раскритиковал Трампа за обещание участникам штурма Капитолия
Байден раскритиковал Трампа за обещание участникам штурма Капитолия - РИА Новости, 09.09.2022
Байден раскритиковал Трампа за обещание участникам штурма Капитолия
Президент США Джо Байден заявил, что обещания бывшего главы государства Дональда Трампа помиловать участников штурма Капитолия идут вразрез с понятием... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T03:21
2022-09-09T03:21
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обещания бывшего главы государства Дональда Трампа помиловать участников штурма Капитолия идут вразрез с понятием демократии.Байден заявил, что сторонники Трампа разрушают саму демократию в США, и невозможно быть и за демократию в стране, и за атаку на Капитолий. Байден добавил, что больше не позволит кому-то украсть выборы и призвал голосовать на промежуточных выборах в ноябре.Ранее Трамп в интервью пообещал помилование осужденным за штурм Капитолия, если вновь станет главой государства.Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Сообщалось о самом длительном сроке по делу о штурме здания конгресса - бывшего офицера полиции приговорили к 10 годам за нападение на охранявшего Капитолий правоохранителя.
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США
03:21 09.09.2022
 
Байден раскритиковал Трампа за обещание участникам штурма Капитолия

Байден раскритиковал Трампа за обещание помиловать участников штурма Капитолия

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обещания бывшего главы государства Дональда Трампа помиловать участников штурма Капитолия идут вразрез с понятием демократии.
"Вы слышали, недавно он сказал, что если его снова выберут, он их всех помилует, оплатит их юридические расходы. Как ты при этом можешь называть себя сторонником демократии, как это возможно", - заявил Байден на мероприятии нацкомитета Демократической партии.
Байден заявил, что сторонники Трампа разрушают саму демократию в США, и невозможно быть и за демократию в стране, и за атаку на Капитолий. Байден добавил, что больше не позволит кому-то украсть выборы и призвал голосовать на промежуточных выборах в ноябре.
Ранее Трамп в интервью пообещал помилование осужденным за штурм Капитолия, если вновь станет главой государства.
Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Сообщалось о самом длительном сроке по делу о штурме здания конгресса - бывшего офицера полиции приговорили к 10 годам за нападение на охранявшего Капитолий правоохранителя.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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Байден продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы
 
В миреДжо БайденДональд ТрампСША
 
 
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