https://ria.ru/20220909/ssha-1815557029.html

Байден раскритиковал Трампа за обещание участникам штурма Капитолия

Байден раскритиковал Трампа за обещание участникам штурма Капитолия - РИА Новости, 09.09.2022

Байден раскритиковал Трампа за обещание участникам штурма Капитолия

Президент США Джо Байден заявил, что обещания бывшего главы государства Дональда Трампа помиловать участников штурма Капитолия идут вразрез с понятием... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T03:21

2022-09-09T03:21

2022-09-09T03:21

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обещания бывшего главы государства Дональда Трампа помиловать участников штурма Капитолия идут вразрез с понятием демократии.Байден заявил, что сторонники Трампа разрушают саму демократию в США, и невозможно быть и за демократию в стране, и за атаку на Капитолий. Байден добавил, что больше не позволит кому-то украсть выборы и призвал голосовать на промежуточных выборах в ноябре.Ранее Трамп в интервью пообещал помилование осужденным за штурм Капитолия, если вновь станет главой государства.Толпа сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Сообщалось о самом длительном сроке по делу о штурме здания конгресса - бывшего офицера полиции приговорили к 10 годам за нападение на охранявшего Капитолий правоохранителя.

https://ria.ru/20220908/ssha-1815294267.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, сша