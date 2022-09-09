https://ria.ru/20220909/sovbez-1815689542.html
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.09.2022
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:03
2022-09-09T16:03
2022-09-09T16:03
политика
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза.
россия
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит совещание с членами Совета безопасности
LIVE: Путин проводит совещание с членами Совета безопасности
2022-09-09T16:03
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PT7M40S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза.
2022-09-09T16:03
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PT7M40S
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза.