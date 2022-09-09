https://ria.ru/20220909/solntsepek-1815749882.html

Россия перебрасывает тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление

Россия перебрасывает тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление - РИА Новости, 09.09.2022

Россия перебрасывает тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление

Российские военные перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:35

2022-09-09T18:35

2022-09-09T19:34

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

тос-1а "солнцепек"

украина

харьковская область

россия

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815765564_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c39d0abbd7e03551e32c1ca2727da82f.jpg

КУПЯНСКИЙ РАЙОН (Харьковская область), 9 сен — РИА Новости. Российские военные перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", передает корреспондент РИА Новости.На этом направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.ТОС-1А предназначены для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибра 220 миллиметров, от которых нельзя укрыться в блиндажах.Ранее Министерство обороны опубликовало кадры переброски войск и техники, а именно реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", армейских грузовиков КамАЗ, тягачей с артиллерийскими орудиями "Мста", боевых машины пехоты. Ранее в пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские боевики подтянули в регион все свои резервы и несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой.Как рассказал глава Купянского района Максим Губин, обстановка складывается сложная, но российская армия крепко удерживает позиции. Вместе с тем местные власти проводят эвакуацию населения на территорию Луганской Народной Республики и России до тех пор, пока не удастся полностью стабилизировать ситуацию.Губин также заявил, что украинские диверсионно-террористические группы неоднократно пытались зайти на территорию района, но их попытки пресекли российские военные.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, там создали четыре районные администрации с центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.

https://ria.ru/20220909/bezhentsy-1815747669.html

https://ria.ru/20220909/vsu-1815674743.html

украина

харьковская область

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тяжелая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк" на купянском направлении Тяжелая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк" на купянском направлении 2022-09-09T18:35 true PT0M12S

Колонны российской армии движутся на харьковское направление. Видео Минобороны Колонны российской армии движутся на харьковское направление. Видео Минобороны 2022-09-09T18:35 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек", украина, харьковская область, россия, луганская народная республика, камаз (завод)