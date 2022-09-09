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Россия перебрасывает тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/solntsepek-1815749882.html
Россия перебрасывает тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление
Россия перебрасывает тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление - РИА Новости, 09.09.2022
Россия перебрасывает тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление
Российские военные перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:35
2022-09-09T19:34
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
тос-1а "солнцепек"
украина
харьковская область
россия
луганская народная республика
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КУПЯНСКИЙ РАЙОН (Харьковская область), 9 сен — РИА Новости. Российские военные перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", передает корреспондент РИА Новости.На этом направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.ТОС-1А предназначены для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибра 220 миллиметров, от которых нельзя укрыться в блиндажах.Ранее Министерство обороны опубликовало кадры переброски войск и техники, а именно реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", армейских грузовиков КамАЗ, тягачей с артиллерийскими орудиями "Мста", боевых машины пехоты. Ранее в пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские боевики подтянули в регион все свои резервы и несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой.Как рассказал глава Купянского района Максим Губин, обстановка складывается сложная, но российская армия крепко удерживает позиции. Вместе с тем местные власти проводят эвакуацию населения на территорию Луганской Народной Республики и России до тех пор, пока не удастся полностью стабилизировать ситуацию.Губин также заявил, что украинские диверсионно-террористические группы неоднократно пытались зайти на территорию района, но их попытки пресекли российские военные.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, там создали четыре районные администрации с центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
https://ria.ru/20220909/bezhentsy-1815747669.html
https://ria.ru/20220909/vsu-1815674743.html
украина
харьковская область
россия
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Тяжелая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк" на купянском направлении
Тяжелая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк" на купянском направлении
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Колонны российской армии движутся на харьковское направление. Видео Минобороны
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в мире, вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек", украина, харьковская область, россия, луганская народная республика, камаз (завод)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, ТОС-1А "Солнцепек", Украина, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, КамАЗ (завод)
18:35 09.09.2022 (обновлено: 19:34 09.09.2022)
 
Россия перебрасывает тяжелые огнеметные системы на Харьковское направление

ВС России перебрасывают тяжелые огнеметные системы ТОС-1А на Харьковское направление

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КУПЯНСКИЙ РАЙОН (Харьковская область), 9 сен — РИА Новости. Российские военные перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", передает корреспондент РИА Новости.
На этом направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.
ТОС-1А предназначены для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибра 220 миллиметров, от которых нельзя укрыться в блиндажах.
Ранее Министерство обороны опубликовало кадры переброски войск и техники, а именно реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", армейских грузовиков КамАЗ, тягачей с артиллерийскими орудиями "Мста", боевых машины пехоты.
Ранее в пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские боевики подтянули в регион все свои резервы и несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой.
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Как рассказал глава Купянского района Максим Губин, обстановка складывается сложная, но российская армия крепко удерживает позиции. Вместе с тем местные власти проводят эвакуацию населения на территорию Луганской Народной Республики и России до тех пор, пока не удастся полностью стабилизировать ситуацию.
Губин также заявил, что украинские диверсионно-террористические группы неоднократно пытались зайти на территорию района, но их попытки пресекли российские военные.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, там создали четыре районные администрации с центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФТОС-1А "Солнцепек"УкраинаХарьковская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаКамАЗ (завод)
 
 
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