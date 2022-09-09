https://ria.ru/20220909/soglasheniya-1815588495.html

Хабаровский край на ВЭФ-2022 заключил соглашения на 180 миллиардов рублей

Хабаровский край на ВЭФ-2022 заключил соглашения на 180 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.09.2022

Хабаровский край на ВЭФ-2022 заключил соглашения на 180 миллиардов рублей

Хабаровский край на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре заключил шесть соглашений на 180 миллиардов рублей, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:40

2022-09-09T10:40

2022-09-09T10:40

хабаровский край

михаил дегтярев

хабаровский край

владивосток

дальний восток

экономика

сбербанк россии

газпромбанк

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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Хабаровский край на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре заключил шесть соглашений на 180 миллиардов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Делегация Хабаровского края во главе с губернатором приняла участие в работе ключевых секциях форума. Глава региона выступил на сессиях, посвященных модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, развитию образования и перспективам судостроения на Дальнем Востоке, пообщался с молодыми дипломатами, провел ряд важных переговоров и заключил соглашения, нацеленные на развитие Хабаровского края."Подведем итог ВЭФ-2022. Подписано шесть знаковых соглашений со ПАО "Сбербанк", АО "Газпромбанк" и ООО "Порт Эльга", с ПАО "Банк ВТБ", АО "Корпорация Туризм. РФ", Министерством транспорта РФ, ОАО "РЖД" и ООО "ФинИнвест", с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России". Всего на сумму 180 миллиардов рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале по итогу форума.Отмечается, что достигнутые договоренности заложили основу для будущего развития региона и направлены на достижение главной цели - повышение качества жизни на территории края. К реализации новых проектов власти региона и новые партнеры приступят в ближайшее время.Ключевым событием ВЭФ-2022 стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Глава государства отметил стремительный рост значения макрорегиона, обозначил приоритеты развития и новые меры поддержки для Дальнего Востока. На полях форума российский лидер также дал старт трем новым производствам на Дальнем Востоке, в том числе грузопассажирскому автомобильно-железнодорожному парому "Александр Деев", построенному на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.VII ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером. В этом году тема форума - "На пути к многополярному миру". А его цель - содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях нового миропорядка. По данным "Росконгресса", на форуме подписано 296 соглашений на сумму 3 триллиона 272 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220909/khabarovsk-1815566908.html

https://ria.ru/20220808/turpotok-1807931859.html

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Екатерина Зайцева

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