Хабаровский край на ВЭФ-2022 заключил соглашения на 180 миллиардов рублей
Дегтярев: Хабаровский край на ВЭФ-2022 заключил шесть соглашений на 180 миллиардов рублей
ВЭФ-2022. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Хабаровский край на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре заключил шесть соглашений на 180 миллиардов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Делегация Хабаровского края во главе с губернатором приняла участие в работе ключевых секциях форума. Глава региона выступил на сессиях, посвященных модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, развитию образования и перспективам судостроения на Дальнем Востоке, пообщался с молодыми дипломатами, провел ряд важных переговоров и заключил соглашения, нацеленные на развитие Хабаровского края.
"Подведем итог ВЭФ-2022. Подписано шесть знаковых соглашений со ПАО "Сбербанк", АО "Газпромбанк" и ООО "Порт Эльга", с ПАО "Банк ВТБ", АО "Корпорация Туризм. РФ", Министерством транспорта РФ, ОАО "РЖД" и ООО "ФинИнвест", с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России". Всего на сумму 180 миллиардов рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале по итогу форума.
Отмечается, что достигнутые договоренности заложили основу для будущего развития региона и направлены на достижение главной цели - повышение качества жизни на территории края. К реализации новых проектов власти региона и новые партнеры приступят в ближайшее время.
Ключевым событием ВЭФ-2022 стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Глава государства отметил стремительный рост значения макрорегиона, обозначил приоритеты развития и новые меры поддержки для Дальнего Востока. На полях форума российский лидер также дал старт трем новым производствам на Дальнем Востоке, в том числе грузопассажирскому автомобильно-железнодорожному парому "Александр Деев", построенному на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.
VII ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером. В этом году тема форума - "На пути к многополярному миру". А его цель - содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях нового миропорядка. По данным "Росконгресса", на форуме подписано 296 соглашений на сумму 3 триллиона 272 миллиарда рублей.