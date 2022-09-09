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Хабаровский край на ВЭФ-2022 заключил соглашения на 180 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.09.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20220909/soglasheniya-1815588495.html
Хабаровский край на ВЭФ-2022 заключил соглашения на 180 миллиардов рублей
Хабаровский край на ВЭФ-2022 заключил соглашения на 180 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.09.2022
Хабаровский край на ВЭФ-2022 заключил соглашения на 180 миллиардов рублей
Хабаровский край на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре заключил шесть соглашений на 180 миллиардов рублей, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:40
2022-09-09T10:40
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровский край
владивосток
дальний восток
экономика
сбербанк россии
газпромбанк
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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Хабаровский край на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре заключил шесть соглашений на 180 миллиардов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Делегация Хабаровского края во главе с губернатором приняла участие в работе ключевых секциях форума. Глава региона выступил на сессиях, посвященных модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, развитию образования и перспективам судостроения на Дальнем Востоке, пообщался с молодыми дипломатами, провел ряд важных переговоров и заключил соглашения, нацеленные на развитие Хабаровского края."Подведем итог ВЭФ-2022. Подписано шесть знаковых соглашений со ПАО "Сбербанк", АО "Газпромбанк" и ООО "Порт Эльга", с ПАО "Банк ВТБ", АО "Корпорация Туризм. РФ", Министерством транспорта РФ, ОАО "РЖД" и ООО "ФинИнвест", с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России". Всего на сумму 180 миллиардов рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале по итогу форума.Отмечается, что достигнутые договоренности заложили основу для будущего развития региона и направлены на достижение главной цели - повышение качества жизни на территории края. К реализации новых проектов власти региона и новые партнеры приступят в ближайшее время.Ключевым событием ВЭФ-2022 стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Глава государства отметил стремительный рост значения макрорегиона, обозначил приоритеты развития и новые меры поддержки для Дальнего Востока. На полях форума российский лидер также дал старт трем новым производствам на Дальнем Востоке, в том числе грузопассажирскому автомобильно-железнодорожному парому "Александр Деев", построенному на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.VII ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером. В этом году тема форума - "На пути к многополярному миру". А его цель - содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях нового миропорядка. По данным "Росконгресса", на форуме подписано 296 соглашений на сумму 3 триллиона 272 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220909/khabarovsk-1815566908.html
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михаил дегтярев, хабаровский край, владивосток, дальний восток, экономика, сбербанк россии, газпромбанк, втб, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Владивосток, Дальний Восток, Экономика, Сбербанк России, Газпромбанк, ВТБ, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
10:40 09.09.2022
 
Хабаровский край на ВЭФ-2022 заключил соглашения на 180 миллиардов рублей

Дегтярев: Хабаровский край на ВЭФ-2022 заключил шесть соглашений на 180 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВЭФ-2022
ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Хабаровский край на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре заключил шесть соглашений на 180 миллиардов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Делегация Хабаровского края во главе с губернатором приняла участие в работе ключевых секциях форума. Глава региона выступил на сессиях, посвященных модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, развитию образования и перспективам судостроения на Дальнем Востоке, пообщался с молодыми дипломатами, провел ряд важных переговоров и заключил соглашения, нацеленные на развитие Хабаровского края.
Город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
08:33
Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев
"Подведем итог ВЭФ-2022. Подписано шесть знаковых соглашений со ПАО "Сбербанк", АО "Газпромбанк" и ООО "Порт Эльга", с ПАО "Банк ВТБ", АО "Корпорация Туризм. РФ", Министерством транспорта РФ, ОАО "РЖД" и ООО "ФинИнвест", с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России". Всего на сумму 180 миллиардов рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале по итогу форума.
Отмечается, что достигнутые договоренности заложили основу для будущего развития региона и направлены на достижение главной цели - повышение качества жизни на территории края. К реализации новых проектов власти региона и новые партнеры приступят в ближайшее время.
Ключевым событием ВЭФ-2022 стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Глава государства отметил стремительный рост значения макрорегиона, обозначил приоритеты развития и новые меры поддержки для Дальнего Востока. На полях форума российский лидер также дал старт трем новым производствам на Дальнем Востоке, в том числе грузопассажирскому автомобильно-железнодорожному парому "Александр Деев", построенному на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.
VII ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером. В этом году тема форума - "На пути к многополярному миру". А его цель - содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях нового миропорядка. По данным "Росконгресса", на форуме подписано 296 соглашений на сумму 3 триллиона 272 миллиарда рублей.
Площадь Ленина в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 08:37Хабаровский край
Дегтярев спрогнозировал рост турпотока в Хабаровский край
 
Хабаровский крайМихаил ДегтяревХабаровский крайВладивостокДальний ВостокЭкономикаСбербанк РоссииГазпромбанкВТБВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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