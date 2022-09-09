https://ria.ru/20220909/sk-1815658041.html

СК России за месяц возбудил 27 дел против украинских боевиков

СК России за месяц возбудил 27 дел против украинских боевиков - РИА Новости, 09.09.2022

СК России за месяц возбудил 27 дел против украинских боевиков

Российские следователи за последний месяц возбудили 27 уголовных дел в отношении задержанных украинских военнопленных, которые умышленно убивали жителей, в том... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:24

2022-09-09T14:24

2022-09-09T14:29

специальная военная операция на украине

происшествия

александр бастрыкин

россия

новая каховка

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские следователи за последний месяц возбудили 27 уголовных дел в отношении задержанных украинских военнопленных, которые умышленно убивали жителей, в том числе за их пророссийскую позицию, сообщила пресс-служба СК РФ по итогам совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина в Новой Каховке."Следователями проводится активная работа с задержанными военнопленными из числа вооруженных формирований Украины. За последний месяц возбуждено 27 уголовных дел в отношении таких лиц. Достоверно установлены факты совершения ими умышленных убийств мирных жителей лишь на основании пророссийской позиции граждан, из стремления запугать других людей", - сказали в ведомстве.В СК также рассказали о завершении расследования уголовного дела в отношении корректировщика Дениса Постникова, который в июне этого года за девять тысяч гривен (менее 18 тысяч рублей) передал координаты спорткомплекса и гостиницы в Северодонецке, ставших объектами атаки украинских боевиков.

https://ria.ru/20220909/zverstva-1815647464.html

россия

новая каховка

украина

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происшествия, александр бастрыкин, россия, новая каховка, украина, следственный комитет россии (ск рф)