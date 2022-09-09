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СК России за месяц возбудил 27 дел против украинских боевиков - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/sk-1815658041.html
СК России за месяц возбудил 27 дел против украинских боевиков
СК России за месяц возбудил 27 дел против украинских боевиков - РИА Новости, 09.09.2022
СК России за месяц возбудил 27 дел против украинских боевиков
Российские следователи за последний месяц возбудили 27 уголовных дел в отношении задержанных украинских военнопленных, которые умышленно убивали жителей, в том... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:24
2022-09-09T14:29
специальная военная операция на украине
происшествия
александр бастрыкин
россия
новая каховка
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские следователи за последний месяц возбудили 27 уголовных дел в отношении задержанных украинских военнопленных, которые умышленно убивали жителей, в том числе за их пророссийскую позицию, сообщила пресс-служба СК РФ по итогам совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина в Новой Каховке."Следователями проводится активная работа с задержанными военнопленными из числа вооруженных формирований Украины. За последний месяц возбуждено 27 уголовных дел в отношении таких лиц. Достоверно установлены факты совершения ими умышленных убийств мирных жителей лишь на основании пророссийской позиции граждан, из стремления запугать других людей", - сказали в ведомстве.В СК также рассказали о завершении расследования уголовного дела в отношении корректировщика Дениса Постникова, который в июне этого года за девять тысяч гривен (менее 18 тысяч рублей) передал координаты спорткомплекса и гостиницы в Северодонецке, ставших объектами атаки украинских боевиков.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, новая каховка, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Новая Каховка, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
14:24 09.09.2022 (обновлено: 14:29 09.09.2022)
 
СК России за месяц возбудил 27 дел против украинских боевиков

СК за месяц возбудил 27 дел против украинских боевиков, убивавших за пророссийскую позицию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские следователи за последний месяц возбудили 27 уголовных дел в отношении задержанных украинских военнопленных, которые умышленно убивали жителей, в том числе за их пророссийскую позицию, сообщила пресс-служба СК РФ по итогам совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина в Новой Каховке.
"Следователями проводится активная работа с задержанными военнопленными из числа вооруженных формирований Украины. За последний месяц возбуждено 27 уголовных дел в отношении таких лиц. Достоверно установлены факты совершения ими умышленных убийств мирных жителей лишь на основании пророссийской позиции граждан, из стремления запугать других людей", - сказали в ведомстве.
В СК также рассказали о завершении расследования уголовного дела в отношении корректировщика Дениса Постникова, который в июне этого года за девять тысяч гривен (менее 18 тысяч рублей) передал координаты спорткомплекса и гостиницы в Северодонецке, ставших объектами атаки украинских боевиков.
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 13:55Специальная военная операция на Украине
СК завершил расследование по 80 делам о зверствах ВСУ в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияНовая КаховкаУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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