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СК России за месяц возбудил 27 дел против украинских боевиков
СК России за месяц возбудил 27 дел против украинских боевиков - РИА Новости, 09.09.2022
СК России за месяц возбудил 27 дел против украинских боевиков
Российские следователи за последний месяц возбудили 27 уголовных дел в отношении задержанных украинских военнопленных, которые умышленно убивали жителей, в том... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:24
2022-09-09T14:24
2022-09-09T14:29
специальная военная операция на украине
происшествия
александр бастрыкин
россия
новая каховка
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские следователи за последний месяц возбудили 27 уголовных дел в отношении задержанных украинских военнопленных, которые умышленно убивали жителей, в том числе за их пророссийскую позицию, сообщила пресс-служба СК РФ по итогам совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина в Новой Каховке."Следователями проводится активная работа с задержанными военнопленными из числа вооруженных формирований Украины. За последний месяц возбуждено 27 уголовных дел в отношении таких лиц. Достоверно установлены факты совершения ими умышленных убийств мирных жителей лишь на основании пророссийской позиции граждан, из стремления запугать других людей", - сказали в ведомстве.В СК также рассказали о завершении расследования уголовного дела в отношении корректировщика Дениса Постникова, который в июне этого года за девять тысяч гривен (менее 18 тысяч рублей) передал координаты спорткомплекса и гостиницы в Северодонецке, ставших объектами атаки украинских боевиков.
https://ria.ru/20220909/zverstva-1815647464.html
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происшествия, александр бастрыкин, россия, новая каховка, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Новая Каховка, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
14:24 09.09.2022 (обновлено: 14:29 09.09.2022)
СК России за месяц возбудил 27 дел против украинских боевиков
СК за месяц возбудил 27 дел против украинских боевиков, убивавших за пророссийскую позицию