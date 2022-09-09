https://ria.ru/20220909/shkolnitsa-1815626569.html

В Челябинской области возбудили дело из-за упавшей со скалы школьницы

В Челябинской области возбудили дело из-за упавшей со скалы школьницы - РИА Новости, 09.09.2022

В Челябинской области возбудили дело из-за упавшей со скалы школьницы

Уголовное дело возбуждено после гибели школьницы, которая упала с 50-метровой скалы во время похода в горах Аракульского Шихана в Челябинской области, сообщило... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:56

2022-09-09T12:56

2022-09-09T16:29

происшествия

россия

челябинская область

верхний уфалей

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели школьницы, которая упала с 50-метровой скалы во время похода в горах Аракульского Шихана в Челябинской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Днем 8 сентября на территории горного массива Аракульский Шихан (город Верхний Уфалей) нашли тело 14-летней девочки, которая упала со скалы во время туристического похода. СУСК в пятницу уточнило, что падение произошло с 50-метровой высоты. Прокуратура региона ранее поясняла, что школьница погибла во время похода с 45 учащимися школы Кыштыма и двумя педагогами."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются виновные лица, в обязанность которых входило обеспечение должного контроля по обеспечению безопасности лиц, находящихся на туристическом маршруте, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815614885.html

https://ria.ru/20220905/arest-1814545042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, челябинская область, верхний уфалей, следственный комитет россии (ск рф)