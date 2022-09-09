12:56 09.09.2022 (обновлено: 16:29 09.09.2022)
В Челябинской области возбудили дело из-за упавшей со скалы школьницы
В Челябинской области возбудили дело из-за школьницы, упавшей со скалы во время похода
© Фото : СКСК РФ по Челябинской областиНа территории горного массива Аракульский Шихан девушка погибла сорвавшись со скалы
© Фото : СКСК РФ по Челябинской области
На территории горного массива Аракульский Шихан девушка погибла сорвавшись со скалы
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели школьницы, которая упала с 50-метровой скалы во время похода в горах Аракульского Шихана в Челябинской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Днем 8 сентября на территории горного массива Аракульский Шихан (город Верхний Уфалей) нашли тело 14-летней девочки, которая упала со скалы во время туристического похода. СУСК в пятницу уточнило, что падение произошло с 50-метровой высоты. Прокуратура региона ранее поясняла, что школьница погибла во время похода с 45 учащимися школы Кыштыма и двумя педагогами.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются виновные лица, в обязанность которых входило обеспечение должного контроля по обеспечению безопасности лиц, находящихся на туристическом маршруте, уточняется в сообщении.