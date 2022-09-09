Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области возбудили дело из-за упавшей со скалы школьницы - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/shkolnitsa-1815626569.html
В Челябинской области возбудили дело из-за упавшей со скалы школьницы
В Челябинской области возбудили дело из-за упавшей со скалы школьницы - РИА Новости, 09.09.2022
В Челябинской области возбудили дело из-за упавшей со скалы школьницы
Уголовное дело возбуждено после гибели школьницы, которая упала с 50-метровой скалы во время похода в горах Аракульского Шихана в Челябинской области, сообщило... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:56
2022-09-09T16:29
происшествия
россия
челябинская область
верхний уфалей
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815581451_0:42:1152:690_1920x0_80_0_0_d6c1ac44234a9ffad83f881350c4d08e.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели школьницы, которая упала с 50-метровой скалы во время похода в горах Аракульского Шихана в Челябинской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Днем 8 сентября на территории горного массива Аракульский Шихан (город Верхний Уфалей) нашли тело 14-летней девочки, которая упала со скалы во время туристического похода. СУСК в пятницу уточнило, что падение произошло с 50-метровой высоты. Прокуратура региона ранее поясняла, что школьница погибла во время похода с 45 учащимися школы Кыштыма и двумя педагогами."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются виновные лица, в обязанность которых входило обеспечение должного контроля по обеспечению безопасности лиц, находящихся на туристическом маршруте, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815614885.html
https://ria.ru/20220905/arest-1814545042.html
россия
челябинская область
верхний уфалей
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815581451_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_a44e6d0a804f2be84b7f67acca6d8d04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинская область, верхний уфалей, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Верхний Уфалей, Следственный комитет России (СК РФ)
12:56 09.09.2022 (обновлено: 16:29 09.09.2022)
 
В Челябинской области возбудили дело из-за упавшей со скалы школьницы

В Челябинской области возбудили дело из-за школьницы, упавшей со скалы во время похода

© Фото : СКСК РФ по Челябинской областиНа территории горного массива Аракульский Шихан девушка погибла сорвавшись со скалы
На территории горного массива Аракульский Шихан девушка погибла сорвавшись со скалы - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : СКСК РФ по Челябинской области
На территории горного массива Аракульский Шихан девушка погибла сорвавшись со скалы
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели школьницы, которая упала с 50-метровой скалы во время похода в горах Аракульского Шихана в Челябинской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Днем 8 сентября на территории горного массива Аракульский Шихан (город Верхний Уфалей) нашли тело 14-летней девочки, которая упала со скалы во время туристического похода. СУСК в пятницу уточнило, что падение произошло с 50-метровой высоты. Прокуратура региона ранее поясняла, что школьница погибла во время похода с 45 учащимися школы Кыштыма и двумя педагогами.
В Красносулинском районе Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
12:20
Ростовскую школьницу, пропавшую два дня назад, нашли убитой
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются виновные лица, в обязанность которых входило обеспечение должного контроля по обеспечению безопасности лиц, находящихся на туристическом маршруте, уточняется в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 14:11
Подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке, арестовали
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьВерхний УфалейСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала