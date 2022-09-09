https://ria.ru/20220909/seversk-1815589260.html
Артиллерия ЛНР наносит удары по украинской пехоте у Северска
Артиллерия ЛНР наносит удары по украинской пехоте у Северска - РИА Новости, 09.09.2022
Артиллерия ЛНР наносит удары по украинской пехоте у Северска
Артиллерия Луганской Народной Республики наносит удары по пехоте украинских силовиков в районе Северска, рассказал журналистам старший офицер батареи артбригады РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:44
2022-09-09T10:44
2022-09-09T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064851_0:245:3111:1995_1920x0_80_0_0_561011f3419761fde8227e5dcf6820f5.jpg
ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Артиллерия Луганской Народной Республики наносит удары по пехоте украинских силовиков в районе Северска, рассказал журналистам старший офицер батареи артбригады народной милиции ЛНР с позывным "Великан"."Работаем по пехоте укрытой. Разрушаем укрепрайоны. Разбираем их (артобстрелами - ред.) поэтапно для того, чтобы наша пехота могла продвигаться вперед. Сейчас работает "Гиацинт-Б" калибром 152 миллиметра", - рассказал Великан. Он уточнил, что украинские силовики также отвечают артиллерийским огнем, однако чаще бьют хаотично.На данный момент на участке фронта в районе Соледара, Яковлевки, Артемовска и Северска в ДНР идет наступление союзных сил.
https://ria.ru/20220904/kadyrov-1814346382.html
луганская народная республика
северск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064851_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_866a7ceb3cd32bf263ade4bc8e6dab9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, северск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Северск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Артиллерия ЛНР наносит удары по украинской пехоте у Северска
Артиллерия Народной милиции ЛНР наносит удары по украинской пехоте у Северска