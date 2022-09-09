https://ria.ru/20220909/seversk-1815589260.html

Артиллерия ЛНР наносит удары по украинской пехоте у Северска

Артиллерия ЛНР наносит удары по украинской пехоте у Северска - РИА Новости, 09.09.2022

Артиллерия ЛНР наносит удары по украинской пехоте у Северска

Артиллерия Луганской Народной Республики наносит удары по пехоте украинских силовиков в районе Северска, рассказал журналистам старший офицер батареи артбригады РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:44

2022-09-09T10:44

2022-09-09T10:44

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Артиллерия Луганской Народной Республики наносит удары по пехоте украинских силовиков в районе Северска, рассказал журналистам старший офицер батареи артбригады народной милиции ЛНР с позывным "Великан"."Работаем по пехоте укрытой. Разрушаем укрепрайоны. Разбираем их (артобстрелами - ред.) поэтапно для того, чтобы наша пехота могла продвигаться вперед. Сейчас работает "Гиацинт-Б" калибром 152 миллиметра", - рассказал Великан. Он уточнил, что украинские силовики также отвечают артиллерийским огнем, однако чаще бьют хаотично.На данный момент на участке фронта в районе Соледара, Яковлевки, Артемовска и Северска в ДНР идет наступление союзных сил.

https://ria.ru/20220904/kadyrov-1814346382.html

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северск

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, северск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр