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В МИД заявили о плохой реализации продуктовой сделки - РИА Новости, 09.09.2022
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В МИД заявили о плохой реализации продуктовой сделки
В МИД заявили о плохой реализации продуктовой сделки - РИА Новости, 09.09.2022
В МИД заявили о плохой реализации продуктовой сделки
Продление сделки по зерну будет зависеть от хода ее выполнения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:12
2022-09-09T11:33
россия
экономика
андрей руденко
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Продление сделки по зерну будет зависеть от хода ее выполнения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Переговоры проходят в настоящее время. Буквально на днях в Женеве разговор был продолжен с представителями ООН о том, как реализовать в полном объеме два ключевых компонента этой сделки, потому что президент (РФ Владимир Путин - ред.) был абсолютно прав, когда говорил, что если из украинских портов вышло уже достаточное количество судов, то вторая часть сделки, а именно экспорт российских зерновых и удобрений, к сожалению, по-прежнему сталкивается с трудностями. Поэтому эту ситуацию надо менять, будем ее менять с учетом того, что в ноябре приближается срок завершения этого проекта", - рассказал Руденко журналистам. По его словам, "от того, как будут выполняться все его (проекта - ред.) составляющие, от этого будет зависеть и наше решение о целесообразности его продления"."Мы смотрим на то, как она (сделка - ред.) реализуется. К сожалению, она реализуется не совсем так, как планировалось и как нам было обещано со стороны той же самой ООН", - добавил Руденко.
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россия, экономика, андрей руденко, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Экономика, Андрей Руденко, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:12 09.09.2022 (обновлено: 11:33 09.09.2022)
 
В МИД заявили о плохой реализации продуктовой сделки

МИД: продление продуктовой сделки зависит от ее выполнения, но пока она реализуется плохо

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Продление сделки по зерну будет зависеть от хода ее выполнения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Переговоры проходят в настоящее время. Буквально на днях в Женеве разговор был продолжен с представителями ООН о том, как реализовать в полном объеме два ключевых компонента этой сделки, потому что президент (РФ Владимир Путин - ред.) был абсолютно прав, когда говорил, что если из украинских портов вышло уже достаточное количество судов, то вторая часть сделки, а именно экспорт российских зерновых и удобрений, к сожалению, по-прежнему сталкивается с трудностями. Поэтому эту ситуацию надо менять, будем ее менять с учетом того, что в ноябре приближается срок завершения этого проекта", - рассказал Руденко журналистам. По его словам, "от того, как будут выполняться все его (проекта - ред.) составляющие, от этого будет зависеть и наше решение о целесообразности его продления".
"Мы смотрим на то, как она (сделка - ред.) реализуется. К сожалению, она реализуется не совсем так, как планировалось и как нам было обещано со стороны той же самой ООН", - добавил Руденко.
Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 16:21
СМИ узнали, сколько зерна, вывезенного с Украины, поступило в ЕС
 
РоссияЭкономикаАндрей РуденкоООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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