11:12 09.09.2022 (обновлено: 11:33 09.09.2022)
В МИД заявили о плохой реализации продуктовой сделки
МИД: продление продуктовой сделки зависит от ее выполнения, но пока она реализуется плохо
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Продление сделки по зерну будет зависеть от хода ее выполнения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Переговоры проходят в настоящее время. Буквально на днях в Женеве разговор был продолжен с представителями ООН о том, как реализовать в полном объеме два ключевых компонента этой сделки, потому что президент (РФ Владимир Путин - ред.) был абсолютно прав, когда говорил, что если из украинских портов вышло уже достаточное количество судов, то вторая часть сделки, а именно экспорт российских зерновых и удобрений, к сожалению, по-прежнему сталкивается с трудностями. Поэтому эту ситуацию надо менять, будем ее менять с учетом того, что в ноябре приближается срок завершения этого проекта", - рассказал Руденко журналистам. По его словам, "от того, как будут выполняться все его (проекта - ред.) составляющие, от этого будет зависеть и наше решение о целесообразности его продления".
"Мы смотрим на то, как она (сделка - ред.) реализуется. К сожалению, она реализуется не совсем так, как планировалось и как нам было обещано со стороны той же самой ООН", - добавил Руденко.