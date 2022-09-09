https://ria.ru/20220909/sdelka-1815596403.html

В МИД заявили о плохой реализации продуктовой сделки

В МИД заявили о плохой реализации продуктовой сделки - РИА Новости, 09.09.2022

В МИД заявили о плохой реализации продуктовой сделки

Продление сделки по зерну будет зависеть от хода ее выполнения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:12

2022-09-09T11:12

2022-09-09T11:33

россия

экономика

андрей руденко

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Продление сделки по зерну будет зависеть от хода ее выполнения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Переговоры проходят в настоящее время. Буквально на днях в Женеве разговор был продолжен с представителями ООН о том, как реализовать в полном объеме два ключевых компонента этой сделки, потому что президент (РФ Владимир Путин - ред.) был абсолютно прав, когда говорил, что если из украинских портов вышло уже достаточное количество судов, то вторая часть сделки, а именно экспорт российских зерновых и удобрений, к сожалению, по-прежнему сталкивается с трудностями. Поэтому эту ситуацию надо менять, будем ее менять с учетом того, что в ноябре приближается срок завершения этого проекта", - рассказал Руденко журналистам. По его словам, "от того, как будут выполняться все его (проекта - ред.) составляющие, от этого будет зависеть и наше решение о целесообразности его продления"."Мы смотрим на то, как она (сделка - ред.) реализуется. К сожалению, она реализуется не совсем так, как планировалось и как нам было обещано со стороны той же самой ООН", - добавил Руденко.

https://ria.ru/20220908/zerno-1815443491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, андрей руденко, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)