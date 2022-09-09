https://ria.ru/20220909/sapery-1815764542.html
Российские саперы обезвредили более 300 мин на полях под Мариуполем
Российские саперы обезвредили более 300 мин на полях под Мариуполем - РИА Новости, 09.09.2022
Российские саперы обезвредили более 300 мин на полях под Мариуполем
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации обнаружили и ликвидировали более 300 противотанковых мин на двух... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:27
2022-09-09T19:27
2022-09-09T19:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации обнаружили и ликвидировали более 300 противотанковых мин на двух сельскохозяйственных полях на окраине Мариуполя, сообщил в пятницу журналистам командир группы разминирования."Группе поставлена задача по сплошной очистке местности, прилегающей к территории аэропорта Мариуполя. В данном случае в ходе поиска было обнаружено два минных поля, одно - 40 мин, другое - 265 мин. Мины серии ТМ – 62М, противотанковые. Приняли решение уничтожить его накладными зарядами… Очищаем местность от взрывоопасных предметов для будущего засеивания", - сказал командир группы.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, мариуполь, донецкая народная республика, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире
Российские саперы обезвредили более 300 мин на полях под Мариуполем
Российские саперы обнаружили и обезвредили более 300 мин на двух полях под Мариуполем