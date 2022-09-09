https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815800737.html

Это еще зима не пришла: японцы признали победу России над санкциями Запада

Это еще зима не пришла: японцы признали победу России над санкциями Запада - РИА Новости, 09.09.2022

Это еще зима не пришла: японцы признали победу России над санкциями Запада

Читатели японского издания Yahoo News Japan заявили о бесполезности введенных Западом антироссийских санкций. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T23:39

2022-09-09T23:39

2022-09-09T23:39

специальная военная операция на украине

в мире

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Читатели японского издания Yahoo News Japan заявили о бесполезности введенных Западом антироссийских санкций.Портал опубликовал материал, в котором сообщалось о росте российских доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на введенные Западом ограничения. Автор отметил, что хотя европейские страны и провозгласили курс на отказ от российских нефти и газа, Москва продолжила экспорт углеводородов, перенаправив его на азиатские и ближневосточные рынки. Причем российское топливо закупают не только Индия и Китай, но и Саудовская Аравия и ОАЭ — экспортеры энергоресурсов.Отмечается также, что ближневосточные монархии фактически проигнорировали требование США увеличить добычу нефти, чтобы сбить взлетевшие до близких к рекордным значениям."Развитые страны, которые не смогли нанести России сокрушительный удар одними санкциями, сделали их заложниками и даже жертвами собственные экономики", —подчеркнул автор публикации.Читатели СМИ согласились с оценкой автора и указали на то, что самые тяжелые для Запада последствия только впереди."Западная экономика катастрофически замедлится из-за санкций. <…> В долгосрочной перспективе существует высокая вероятность того, что Запад проиграет в одностороннем порядке", — написал комментатор.Другой прямо заявил о победе России в санкционной борьбе: об этом свидетельствует рост ее нефтегазовых доходов."Что это за принципиальная позиция Запада, если он собственными руками поддерживает экономику России и Китая?!" — спросил читатель."Россия и Запад разделят боль, говорите? Это еще на Запад не пришла настоящая зима!" — подытожили в комментариях.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220909/kapitulyatsiya-1815557646.html

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https://ria.ru/20220908/putin-1815375037.html

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в мире, экономика, россия, санкции в отношении россии