https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815800737.html
Это еще зима не пришла: японцы признали победу России над санкциями Запада
Это еще зима не пришла: японцы признали победу России над санкциями Запада - РИА Новости, 09.09.2022
Это еще зима не пришла: японцы признали победу России над санкциями Запада
Читатели японского издания Yahoo News Japan заявили о бесполезности введенных Западом антироссийских санкций. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T23:39
2022-09-09T23:39
2022-09-09T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Читатели японского издания Yahoo News Japan заявили о бесполезности введенных Западом антироссийских санкций.Портал опубликовал материал, в котором сообщалось о росте российских доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на введенные Западом ограничения. Автор отметил, что хотя европейские страны и провозгласили курс на отказ от российских нефти и газа, Москва продолжила экспорт углеводородов, перенаправив его на азиатские и ближневосточные рынки. Причем российское топливо закупают не только Индия и Китай, но и Саудовская Аравия и ОАЭ — экспортеры энергоресурсов.Отмечается также, что ближневосточные монархии фактически проигнорировали требование США увеличить добычу нефти, чтобы сбить взлетевшие до близких к рекордным значениям."Развитые страны, которые не смогли нанести России сокрушительный удар одними санкциями, сделали их заложниками и даже жертвами собственные экономики", —подчеркнул автор публикации.Читатели СМИ согласились с оценкой автора и указали на то, что самые тяжелые для Запада последствия только впереди."Западная экономика катастрофически замедлится из-за санкций. <…> В долгосрочной перспективе существует высокая вероятность того, что Запад проиграет в одностороннем порядке", — написал комментатор.Другой прямо заявил о победе России в санкционной борьбе: об этом свидетельствует рост ее нефтегазовых доходов."Что это за принципиальная позиция Запада, если он собственными руками поддерживает экономику России и Китая?!" — спросил читатель."Россия и Запад разделят боль, говорите? Это еще на Запад не пришла настоящая зима!" — подытожили в комментариях.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220909/kapitulyatsiya-1815557646.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, экономика, россия, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Экономика, Россия, Санкции в отношении России
Это еще зима не пришла: японцы признали победу России над санкциями Запада
Читатели Yahoo News Japan признали победу России над западными санкциями
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Читатели японского издания Yahoo News Japan
заявили о бесполезности введенных Западом антироссийских санкций.
Портал опубликовал материал, в котором сообщалось о росте российских доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на введенные Западом ограничения. Автор отметил, что хотя европейские страны и провозгласили курс на отказ от российских нефти и газа, Москва продолжила экспорт углеводородов, перенаправив его на азиатские и ближневосточные рынки. Причем российское топливо закупают не только Индия
и Китай
, но и Саудовская Аравия
и ОАЭ
— экспортеры энергоресурсов.
Отмечается также, что ближневосточные монархии фактически проигнорировали требование США
увеличить добычу нефти, чтобы сбить взлетевшие до близких к рекордным значениям.
"Развитые страны, которые не смогли нанести России сокрушительный удар одними санкциями, сделали их заложниками и даже жертвами собственные экономики", —подчеркнул автор публикации.
Читатели СМИ согласились с оценкой автора и указали на то, что самые тяжелые для Запада последствия только впереди.
"Западная экономика катастрофически замедлится из-за санкций. <…> В долгосрочной перспективе существует высокая вероятность того, что Запад проиграет в одностороннем порядке", — написал комментатор.
Другой прямо заявил о победе России в санкционной борьбе: об этом свидетельствует рост ее нефтегазовых доходов.
"Что это за принципиальная позиция Запада, если он собственными руками поддерживает экономику России и Китая?!" — спросил читатель.
"Россия и Запад разделят боль, говорите? Это еще на Запад не пришла настоящая зима!" — подытожили в комментариях.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>