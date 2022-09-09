https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815784091.html

В Госдепе заявили, что дальше санкции против России будут "только хуже"

В Госдепе заявили, что дальше санкции против России будут "только хуже" - РИА Новости, 10.09.2022

В Госдепе заявили, что дальше санкции против России будут "только хуже"

США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России в связи с событиями на Украине и предостерегают, что дальше будет "только хуже", заявил в... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-09T21:06

2022-09-09T21:06

2022-09-10T02:02

сша

россия

украина

государственный департамент сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России в связи с событиями на Украине и предостерегают, что дальше будет "только хуже", заявил в пятницу координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен."Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов", - сказал американский чиновник, комментируя перспективы введения новых ограничительных мер против РФ из-за событий на Украине.Как сказал О"Брайен, новые санкции находятся в разработке, и США продолжат проводить работу над формированием новых рестрикций в будущем.

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815703262.html

сша

россия

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сша, россия, украина, государственный департамент сша, санкции в отношении россии