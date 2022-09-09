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В Госдепе заявили, что дальше санкции против России будут "только хуже" - РИА Новости, 10.09.2022
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В Госдепе заявили, что дальше санкции против России будут "только хуже"
В Госдепе заявили, что дальше санкции против России будут "только хуже" - РИА Новости, 10.09.2022
В Госдепе заявили, что дальше санкции против России будут "только хуже"
США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России в связи с событиями на Украине и предостерегают, что дальше будет "только хуже", заявил в... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-09T21:06
2022-09-10T02:02
сша
россия
украина
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России в связи с событиями на Украине и предостерегают, что дальше будет "только хуже", заявил в пятницу координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен."Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов", - сказал американский чиновник, комментируя перспективы введения новых ограничительных мер против РФ из-за событий на Украине.Как сказал О"Брайен, новые санкции находятся в разработке, и США продолжат проводить работу над формированием новых рестрикций в будущем.
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сша, россия, украина, государственный департамент сша, санкции в отношении россии
США, Россия, Украина, Государственный департамент США, Санкции в отношении России
21:06 09.09.2022 (обновлено: 02:02 10.09.2022)
 
В Госдепе заявили, что дальше санкции против России будут "только хуже"

Представитель Госдепа О'Брайен предупредил россиян о последствиях поддержки спецоперации

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России в связи с событиями на Украине и предостерегают, что дальше будет "только хуже", заявил в пятницу координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен.
"Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов", - сказал американский чиновник, комментируя перспективы введения новых ограничительных мер против РФ из-за событий на Украине.
Как сказал О"Брайен, новые санкции находятся в разработке, и США продолжат проводить работу над формированием новых рестрикций в будущем.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 16:38
Европа долго не выдержит санкционную политику, заявил МИД Венгрии
 
СШАРоссияУкраинаГосударственный департамент СШАСанкции в отношении России
 
 
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