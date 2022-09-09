Рейтинг@Mail.ru
Европа долго не выдержит санкционную политику, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815703262.html
Европа долго не выдержит санкционную политику, заявил МИД Венгрии
Европа долго не выдержит санкционную политику, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 09.09.2022
Европа долго не выдержит санкционную политику, заявил МИД Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что задал представителю Еврокомисии вопрос, как долго Брюссель намеревается продолжать санкционную политику, поскольку... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:38
2022-09-09T16:51
мид венгрии
санкции в отношении россии
экономика
петер сийярто
евросоюз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_4bbf3bb39282aa06aaf5af5ef18cf725.jpg
БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что задал представителю Еврокомисии вопрос, как долго Брюссель намеревается продолжать санкционную политику, поскольку Европа ее продолжения "долго не выдержит"."Я на сегодняшнем заседании задал комиссару из ЕК четкий вопрос, разумеется, ждал ответа и, конечно, его не получил. Как долго Евросоюз, Брюссель собирается продолжать эту санкционную политику? Потому что Европа долго не выдержит эту санкционную политику, которая... полностью противоречит интересам Европы", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях.По его словам, когда Брюссель начинал санкционную политику, он "ожидал, что она будет успешной", но получилось "совершенно по-другому, санкции провалились".
https://ria.ru/20220909/kapitulyatsiya-1815557646.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_0:0:1936:1451_1920x0_80_0_0_5c5a603c4cb6dd0cceb08c987f84c52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мид венгрии, санкции в отношении россии, экономика, петер сийярто, евросоюз, россия
МИД Венгрии, Санкции в отношении России, Экономика, Петер Сийярто, Евросоюз, Россия
16:38 09.09.2022 (обновлено: 16:51 09.09.2022)
 
Европа долго не выдержит санкционную политику, заявил МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто считает, что Европа долго не выдержит санкционную политику

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что задал представителю Еврокомисии вопрос, как долго Брюссель намеревается продолжать санкционную политику, поскольку Европа ее продолжения "долго не выдержит".
"Я на сегодняшнем заседании задал комиссару из ЕК четкий вопрос, разумеется, ждал ответа и, конечно, его не получил. Как долго Евросоюз, Брюссель собирается продолжать эту санкционную политику? Потому что Европа долго не выдержит эту санкционную политику, которая... полностью противоречит интересам Европы", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях.
По его словам, когда Брюссель начинал санкционную политику, он "ожидал, что она будет успешной", но получилось "совершенно по-другому, санкции провалились".
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
03:51
В Турции заявили о скорой капитуляции ЕС перед Россией
 
МИД ВенгрииСанкции в отношении РоссииЭкономикаПетер СийяртоЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала