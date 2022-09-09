https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815703262.html

Европа долго не выдержит санкционную политику, заявил МИД Венгрии

Европа долго не выдержит санкционную политику, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 09.09.2022

Европа долго не выдержит санкционную политику, заявил МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что задал представителю Еврокомисии вопрос, как долго Брюссель намеревается продолжать санкционную политику, поскольку... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:38

2022-09-09T16:38

2022-09-09T16:51

мид венгрии

санкции в отношении россии

экономика

петер сийярто

евросоюз

россия

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БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что задал представителю Еврокомисии вопрос, как долго Брюссель намеревается продолжать санкционную политику, поскольку Европа ее продолжения "долго не выдержит"."Я на сегодняшнем заседании задал комиссару из ЕК четкий вопрос, разумеется, ждал ответа и, конечно, его не получил. Как долго Евросоюз, Брюссель собирается продолжать эту санкционную политику? Потому что Европа долго не выдержит эту санкционную политику, которая... полностью противоречит интересам Европы", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях.По его словам, когда Брюссель начинал санкционную политику, он "ожидал, что она будет успешной", но получилось "совершенно по-другому, санкции провалились".

https://ria.ru/20220909/kapitulyatsiya-1815557646.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мид венгрии, санкции в отношении россии, экономика, петер сийярто, евросоюз, россия