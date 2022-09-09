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В Совфеде предложили ввести персональные санкции против русофобов - РИА Новости, 09.09.2022
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В Совфеде предложили ввести персональные санкции против русофобов
В Совфеде предложили ввести персональные санкции против русофобов - РИА Новости, 09.09.2022
В Совфеде предложили ввести персональные санкции против русофобов
Россию нельзя изолировать, вводя ограничения на визы для российских граждан, при этом нужны ответные адресные меры в отношении западных политиков, которые... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:41
2022-09-09T14:41
общество
россия
совет федерации рф
евросоюз
александр башкин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россию нельзя изолировать, вводя ограничения на визы для российских граждан, при этом нужны ответные адресные меры в отношении западных политиков, которые враждебно относятся к нашей стране, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что предложение полностью заморозить туристические визы для россиян принадлежат ей и в пятницу Совет Евросоюза одобрит ее предложение."Я думаю, что дипломатия хоть и предполагает зеркальность, но мы относимся к категории разумных обществ. Мы не заинтересованы в изоляции", - сказал политик. Он подчеркнул, что желание ЕС ограничить визы, ограничить въезд - это бесполезные, бесплодные попытки изолировать Россию и россиян. Башкин подчеркнул, что "ответные санкции, в том числе персональные нужны в отношении тех, кто ведет враждебную политику в адрес нашего государства".Сенатор отметил, что Россия по площади - крупнейшая страна в мире, с огромным населением, которую изолировать невозможно. "Мы не возражаем, чтобы люди приезжали к нам, видели и понимали, как мы живем, о чем думаем и видели нашу правоту", - сказал законодатель.По его мнению, самая главная цель предлагаемых санкций - ограничить поездки, включая туристические, россиян в страны Запада, заключается в том, что "граждане РФ остаются единственным источником объективной информации о том, что действительно происходит на самом деле, какие взгляды у РФ на происходящее".Башкин подчеркнул, что западные СМИ давно находятся под контролем вашингтонского обкома, деятельность российских СМИ заблокирована. Говоря о западных туристах, сенатор отметил: "Пусть приезжают (в Россию), это быстрее развалит "империю лжи".
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общество, россия, совет федерации рф, евросоюз, александр башкин, санкции в отношении россии
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Александр Башкин, Санкции в отношении России
14:41 09.09.2022
 
В Совфеде предложили ввести персональные санкции против русофобов

Сенатор Башкин предложил ввести персональные санкции против враждебно настроенных к России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россию нельзя изолировать, вводя ограничения на визы для российских граждан, при этом нужны ответные адресные меры в отношении западных политиков, которые враждебно относятся к нашей стране, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что предложение полностью заморозить туристические визы для россиян принадлежат ей и в пятницу Совет Евросоюза одобрит ее предложение.
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В МИД Австрии сочли идею о запрете выдачи виз россиянам ошибкой
"Я думаю, что дипломатия хоть и предполагает зеркальность, но мы относимся к категории разумных обществ. Мы не заинтересованы в изоляции", - сказал политик. Он подчеркнул, что желание ЕС ограничить визы, ограничить въезд - это бесполезные, бесплодные попытки изолировать Россию и россиян. Башкин подчеркнул, что "ответные санкции, в том числе персональные нужны в отношении тех, кто ведет враждебную политику в адрес нашего государства".
Сенатор отметил, что Россия по площади - крупнейшая страна в мире, с огромным населением, которую изолировать невозможно. "Мы не возражаем, чтобы люди приезжали к нам, видели и понимали, как мы живем, о чем думаем и видели нашу правоту", - сказал законодатель.
По его мнению, самая главная цель предлагаемых санкций - ограничить поездки, включая туристические, россиян в страны Запада, заключается в том, что "граждане РФ остаются единственным источником объективной информации о том, что действительно происходит на самом деле, какие взгляды у РФ на происходящее".
Башкин подчеркнул, что западные СМИ давно находятся под контролем вашингтонского обкома, деятельность российских СМИ заблокирована. Говоря о западных туристах, сенатор отметил: "Пусть приезжают (в Россию), это быстрее развалит "империю лжи".
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ОбществоРоссияСовет Федерации РФЕвросоюзАлександр БашкинСанкции в отношении России
 
 
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