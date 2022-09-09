https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815621857.html

В Кремле заявили, что все ответные меры на санкции Запада будут выверенными

В Кремле заявили, что все ответные меры на санкции Запада будут выверенными - РИА Новости, 09.09.2022

В Кремле заявили, что все ответные меры на санкции Запада будут выверенными

Все ответные меры на санкции Запада, включая рейдерские захваты имущества у российского бизнеса, будут выверенными, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:45

2022-09-09T12:45

2022-09-09T12:45

россия

евросоюз

польша

литва

владимир путин

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все ответные меры на санкции Запада, включая рейдерские захваты имущества у российского бизнеса, будут выверенными, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Главная мысль президента заключалась в том, что мы будем делать то, что соответствует нашим интересам, а нашим интересам будут соответствовать шаги, конечно, контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер. Разумеется, скажем так, незаконное, преступное, рейдерское отношение к нашему бизнесу, например, конечно, какие-то ответные шаги будут, но, опять же, все это будет разумно, все это будет тщательно выверено", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Россия намерена отвечать на визовые и другие ограничения.Он подчеркнул, что Россия заинтересована в тех, кто будет инвестировать в страну, как любая нормальная страна."Мы говорили о том, что мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали туристы, в том числе и из тех стран, которые мы считаем недружественными, почему бы и нет. В конце концов, люди должны видеть нашу страну, они должны понимать, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах, это ложь. Но объяснить им это можно, только пригласив их сюда. Вот что имел в виду президент. Вот таким образом и будет выстраиваться линия", - сказал Песков.Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России. В среду президент России Владимир Путин, говоря об ответе РФ на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах.

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815608271.html

https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815418780.html

россия

польша

литва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евросоюз, польша, литва, владимир путин, дмитрий песков, санкции в отношении россии