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В Кремле заявили, что все ответные меры на санкции Запада будут выверенными - РИА Новости, 09.09.2022
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В Кремле заявили, что все ответные меры на санкции Запада будут выверенными
В Кремле заявили, что все ответные меры на санкции Запада будут выверенными - РИА Новости, 09.09.2022
В Кремле заявили, что все ответные меры на санкции Запада будут выверенными
Все ответные меры на санкции Запада, включая рейдерские захваты имущества у российского бизнеса, будут выверенными, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:45
2022-09-09T12:45
россия
евросоюз
польша
литва
владимир путин
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все ответные меры на санкции Запада, включая рейдерские захваты имущества у российского бизнеса, будут выверенными, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Главная мысль президента заключалась в том, что мы будем делать то, что соответствует нашим интересам, а нашим интересам будут соответствовать шаги, конечно, контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер. Разумеется, скажем так, незаконное, преступное, рейдерское отношение к нашему бизнесу, например, конечно, какие-то ответные шаги будут, но, опять же, все это будет разумно, все это будет тщательно выверено", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Россия намерена отвечать на визовые и другие ограничения.Он подчеркнул, что Россия заинтересована в тех, кто будет инвестировать в страну, как любая нормальная страна."Мы говорили о том, что мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали туристы, в том числе и из тех стран, которые мы считаем недружественными, почему бы и нет. В конце концов, люди должны видеть нашу страну, они должны понимать, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах, это ложь. Но объяснить им это можно, только пригласив их сюда. Вот что имел в виду президент. Вот таким образом и будет выстраиваться линия", - сказал Песков.Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России. В среду президент России Владимир Путин, говоря об ответе РФ на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах.
https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815608271.html
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россия, евросоюз, польша, литва, владимир путин, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Польша, Литва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
12:45 09.09.2022
 
В Кремле заявили, что все ответные меры на санкции Запада будут выверенными

Песков: ответные меры на санкции Запада и рейдерские захваты имущества будут выверенными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все ответные меры на санкции Запада, включая рейдерские захваты имущества у российского бизнеса, будут выверенными, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Главная мысль президента заключалась в том, что мы будем делать то, что соответствует нашим интересам, а нашим интересам будут соответствовать шаги, конечно, контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер. Разумеется, скажем так, незаконное, преступное, рейдерское отношение к нашему бизнесу, например, конечно, какие-то ответные шаги будут, но, опять же, все это будет разумно, все это будет тщательно выверено", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Россия намерена отвечать на визовые и другие ограничения.
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Глава Европарламента призвала партнеров ЕС усилить санкции против России
Он подчеркнул, что Россия заинтересована в тех, кто будет инвестировать в страну, как любая нормальная страна.
"Мы говорили о том, что мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали туристы, в том числе и из тех стран, которые мы считаем недружественными, почему бы и нет. В конце концов, люди должны видеть нашу страну, они должны понимать, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах, это ложь. Но объяснить им это можно, только пригласив их сюда. Вот что имел в виду президент. Вот таким образом и будет выстраиваться линия", - сказал Песков.
Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России. В среду президент России Владимир Путин, говоря об ответе РФ на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах.
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РоссияЕвросоюзПольшаЛитваВладимир ПутинДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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