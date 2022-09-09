https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815583957.html

Глава МИД Австрии допустил возможность постепенного снятия санкций с России

Глава МИД Австрии допустил возможность постепенного снятия санкций с России - РИА Новости, 09.09.2022

Глава МИД Австрии допустил возможность постепенного снятия санкций с России

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung не исключил возможности постепенного снятия санкций ЕС с России. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:26

2022-09-09T10:26

2022-09-09T12:23

экономика

санкции в отношении россии

австрия

россия

вена

мид австрии

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ВЕНА, 9 сен — РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung не исключил возможности постепенного снятия санкций ЕС с России."Санкции — гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха", — сказал он.Он добавил, что для переговоров "нужны обе стороны" и Вена готова стать площадкой для поиска компромисса. Однако до этого момента "еще очень далеко", заявил министр, указав на продолжающиеся военные действия.При этом Шалленберг отметил, что в отношении некоторых российских граждан ограничения меняться не будут. Он также напомнил, что решение по приостановке соглашения об упрощении визового режима может вступить в силу уже с 12 сентября.В то же время глава австрийской дипломатии подчеркнул, что решение о полном запрете выдачи виз было бы ошибкой."Важно <...> следовать чувству меры и не перегибать палку. Это была бы полная остановка въезда для всех 144 миллионов россиян", — заявил он.Шалленберг резюмировал, что "Австрия с ее историей" хорошо знакома с российскими реалиями, "география не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры".На прошлой неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Брюсселя, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения". При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкции в отношении россии, австрия, россия, вена, мид австрии