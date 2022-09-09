10:26 09.09.2022 (обновлено: 12:23 09.09.2022)
Глава МИД Австрии допустил возможность постепенного снятия санкций с России
Глава МИД Австрии Шалленберг не исключил возможности постепенного снятия санкций с России
Флаги России и ЕС. Архивное фото
ВЕНА, 9 сен — РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung не исключил возможности постепенного снятия санкций ЕС с России.
"Санкции — гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха", — сказал он.
Он добавил, что для переговоров "нужны обе стороны" и Вена готова стать площадкой для поиска компромисса. Однако до этого момента "еще очень далеко", заявил министр, указав на продолжающиеся военные действия.
При этом Шалленберг отметил, что в отношении некоторых российских граждан ограничения меняться не будут. Он также напомнил, что решение по приостановке соглашения об упрощении визового режима может вступить в силу уже с 12 сентября.
В то же время глава австрийской дипломатии подчеркнул, что решение о полном запрете выдачи виз было бы ошибкой.
"Важно <...> следовать чувству меры и не перегибать палку. Это была бы полная остановка въезда для всех 144 миллионов россиян", — заявил он.
Шалленберг резюмировал, что "Австрия с ее историей" хорошо знакома с российскими реалиями, "география не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры".
На прошлой неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз с Россией, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Брюсселя, заявила, что Россия не собирается уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы. По его словам, это "еще одна спираль безрассудного русофобского отношения". При этом ранее в Кремле выразили надежду на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи "шенгена".