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МИД Венгрии: лимит цен на газ приведет к прекращению его поставок в Европу - РИА Новости, 09.09.2022
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МИД Венгрии: лимит цен на газ приведет к прекращению его поставок в Европу
МИД Венгрии: лимит цен на газ приведет к прекращению его поставок в Европу - РИА Новости, 09.09.2022
МИД Венгрии: лимит цен на газ приведет к прекращению его поставок в Европу
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложенный в ЕС лимит цен на российский газ приведет к немедленному прекращению его поставок в Европу, передает... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T07:52
2022-09-09T07:52
экономика
цены на нефть
петер сийярто
венгрия
европа
евросоюз
мид венгрии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложенный в ЕС лимит цен на российский газ приведет к немедленному прекращению его поставок в Европу, передает агентство Рейтер.По словам Сийярто, это предложение противоречит интересам Венгрии и Европы.Ранее источник в ЕС сказал журналистам, что большинство государств Евросоюза сейчас вряд ли поддержат идею установления лимита цен на импорт российского газа. В пятницу пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, где, как ожидается, будет обсуждаться вопрос ограничения цен на российский трубопроводный газ.
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экономика, цены на нефть, петер сийярто, венгрия, европа, евросоюз, мид венгрии, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Петер Сийярто, Венгрия, Европа, Евросоюз, МИД Венгрии, Санкции в отношении России
07:52 09.09.2022
 
МИД Венгрии: лимит цен на газ приведет к прекращению его поставок в Европу

МИД Венгрии: лимит цен на российский газ приведет к прекращению его поставок в Европу

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложенный в ЕС лимит цен на российский газ приведет к немедленному прекращению его поставок в Европу, передает агентство Рейтер.
По словам Сийярто, это предложение противоречит интересам Венгрии и Европы.
Ранее источник в ЕС сказал журналистам, что большинство государств Евросоюза сейчас вряд ли поддержат идею установления лимита цен на импорт российского газа. В пятницу пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, где, как ожидается, будет обсуждаться вопрос ограничения цен на российский трубопроводный газ.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 17:23
Глава МИД Венгрии оценил отказ Сербии от санкций против России
 
ЭкономикаЦены на нефтьПетер СийяртоВенгрияЕвропаЕвросоюзМИД ВенгрииСанкции в отношении России
 
 
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