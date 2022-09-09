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МИД Венгрии: лимит цен на газ приведет к прекращению его поставок в Европу

МИД Венгрии: лимит цен на газ приведет к прекращению его поставок в Европу - РИА Новости, 09.09.2022

МИД Венгрии: лимит цен на газ приведет к прекращению его поставок в Европу

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложенный в ЕС лимит цен на российский газ приведет к немедленному прекращению его поставок в Европу, передает... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T07:52

2022-09-09T07:52

2022-09-09T07:52

экономика

цены на нефть

петер сийярто

венгрия

европа

евросоюз

мид венгрии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложенный в ЕС лимит цен на российский газ приведет к немедленному прекращению его поставок в Европу, передает агентство Рейтер.По словам Сийярто, это предложение противоречит интересам Венгрии и Европы.Ранее источник в ЕС сказал журналистам, что большинство государств Евросоюза сейчас вряд ли поддержат идею установления лимита цен на импорт российского газа. В пятницу пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, где, как ожидается, будет обсуждаться вопрос ограничения цен на российский трубопроводный газ.

https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814250430.html

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экономика, цены на нефть, петер сийярто, венгрия, европа, евросоюз, мид венгрии, санкции в отношении россии