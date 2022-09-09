06:46 09.09.2022 (обновлено: 11:09 09.09.2022)
СМИ: Запад увеличил запросы по поставке турецких печей
Yeni Şafak: страны Европы увеличили запросы по поставке турецких печей
Девушка готовит еду в турецкой печи. Архивное фото
АНКАРА, 9 сен — РИА Новости. Турция стала получать многочисленные заказы из стран Европы по поставке печей, запросы увеличились в разы, многие европейцы не могут позволить себе использовать природный газ, пишет в пятницу газета Yeni Şafak.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
"В связи с энергетическим кризисом из Европы в Турцию поступают заказы по поставке печей. Гёхан Айбар, занимающийся производством печей в Улусе (Анкара) обратил внимание на увеличение заказов из-за рубежа за последние четыре месяца", — пишет издание.
"Хотя в прошлом году у нас было пять-шесть продаж за рубеж, до сентября этого года мы отправили в Европу более 100 изделий. Кроме того, только на этой неделе мы получили 125 заказов на отправку в Италию", — приводит издание слова Айбара.
По его словам, турки, живущие в Европе, также покупают печи в Турции и везут их на своих автомобилях.
"Они говорят, что покупают печи, потому что не могут позволить себе использовать природный газ", — сказал он.
Айбар отметил, что в Эдирне и Кыркларели также возрос интерес к печам за счет тех, кто приезжает из Европы.
Издание привело слова Орхана Алтыпармака, живущего в Нидерландах.
"Прошлой зимой мой последний счет за газ составил 157 евро. В Нидерландах государство помогает тем, кто не работает, но нет ни малейшей поддержки тем, кто работает", — сказал он.
Алтыпармак сообщил, что многие жители Нидерландов начали пробовать различные методы отопления, такие как печи и электрические обогреватели.
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