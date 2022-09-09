https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815561177.html

СМИ: Запад увеличил запросы по поставке турецких печей

СМИ: Запад увеличил запросы по поставке турецких печей - РИА Новости, 09.09.2022

СМИ: Запад увеличил запросы по поставке турецких печей

Турция стала получать многочисленные заказы из стран Европы по поставке печей, запросы увеличились в разы, многие европейцы не могут позволить себе использовать РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T06:46

2022-09-09T06:46

2022-09-09T11:09

в мире

цены на нефть

владимир путин

европа

турция

нидерланды

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АНКАРА, 9 сен — РИА Новости. Турция стала получать многочисленные заказы из стран Европы по поставке печей, запросы увеличились в разы, многие европейцы не могут позволить себе использовать природный газ, пишет в пятницу газета Yeni Şafak.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике."Хотя в прошлом году у нас было пять-шесть продаж за рубеж, до сентября этого года мы отправили в Европу более 100 изделий. Кроме того, только на этой неделе мы получили 125 заказов на отправку в Италию", — приводит издание слова Айбара.По его словам, турки, живущие в Европе, также покупают печи в Турции и везут их на своих автомобилях.Айбар отметил, что в Эдирне и Кыркларели также возрос интерес к печам за счет тех, кто приезжает из Европы.Издание привело слова Орхана Алтыпармака, живущего в Нидерландах.Алтыпармак сообщил, что многие жители Нидерландов начали пробовать различные методы отопления, такие как печи и электрические обогреватели.

https://ria.ru/20220906/energonositeli-1814713159.html

европа

турция

нидерланды

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в мире, цены на нефть, владимир путин, европа, турция, нидерланды