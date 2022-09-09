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СМИ: Запад увеличил запросы по поставке турецких печей - РИА Новости, 09.09.2022
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СМИ: Запад увеличил запросы по поставке турецких печей
СМИ: Запад увеличил запросы по поставке турецких печей - РИА Новости, 09.09.2022
СМИ: Запад увеличил запросы по поставке турецких печей
Турция стала получать многочисленные заказы из стран Европы по поставке печей, запросы увеличились в разы, многие европейцы не могут позволить себе использовать РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T06:46
2022-09-09T11:09
в мире
цены на нефть
владимир путин
европа
турция
нидерланды
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АНКАРА, 9 сен — РИА Новости. Турция стала получать многочисленные заказы из стран Европы по поставке печей, запросы увеличились в разы, многие европейцы не могут позволить себе использовать природный газ, пишет в пятницу газета Yeni Şafak.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике."Хотя в прошлом году у нас было пять-шесть продаж за рубеж, до сентября этого года мы отправили в Европу более 100 изделий. Кроме того, только на этой неделе мы получили 125 заказов на отправку в Италию", — приводит издание слова Айбара.По его словам, турки, живущие в Европе, также покупают печи в Турции и везут их на своих автомобилях.Айбар отметил, что в Эдирне и Кыркларели также возрос интерес к печам за счет тех, кто приезжает из Европы.Издание привело слова Орхана Алтыпармака, живущего в Нидерландах.Алтыпармак сообщил, что многие жители Нидерландов начали пробовать различные методы отопления, такие как печи и электрические обогреватели.
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в мире, цены на нефть, владимир путин, европа, турция, нидерланды
В мире, Цены на нефть, Владимир Путин, Европа, Турция, Нидерланды
06:46 09.09.2022 (обновлено: 11:09 09.09.2022)
 
СМИ: Запад увеличил запросы по поставке турецких печей

Yeni Şafak: страны Европы увеличили запросы по поставке турецких печей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДевушка готовит еду в турецкой печи
Девушка готовит еду в турецкой печи - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Девушка готовит еду в турецкой печи. Архивное фото
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АНКАРА, 9 сен — РИА Новости. Турция стала получать многочисленные заказы из стран Европы по поставке печей, запросы увеличились в разы, многие европейцы не могут позволить себе использовать природный газ, пишет в пятницу газета Yeni Şafak.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

"В связи с энергетическим кризисом из Европы в Турцию поступают заказы по поставке печей. Гёхан Айбар, занимающийся производством печей в Улусе (Анкара) обратил внимание на увеличение заказов из-за рубежа за последние четыре месяца", — пишет издание.

"Хотя в прошлом году у нас было пять-шесть продаж за рубеж, до сентября этого года мы отправили в Европу более 100 изделий. Кроме того, только на этой неделе мы получили 125 заказов на отправку в Италию", — приводит издание слова Айбара.
По его словам, турки, живущие в Европе, также покупают печи в Турции и везут их на своих автомобилях.

"Они говорят, что покупают печи, потому что не могут позволить себе использовать природный газ", — сказал он.

Айбар отметил, что в Эдирне и Кыркларели также возрос интерес к печам за счет тех, кто приезжает из Европы.
Издание привело слова Орхана Алтыпармака, живущего в Нидерландах.

"Прошлой зимой мой последний счет за газ составил 157 евро. В Нидерландах государство помогает тем, кто не работает, но нет ни малейшей поддержки тем, кто работает", — сказал он.

Алтыпармак сообщил, что многие жители Нидерландов начали пробовать различные методы отопления, такие как печи и электрические обогреватели.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Растущие цены на энергоносители влияют на Турцию, заявил Чавушоглу
 
В миреЦены на нефтьВладимир ПутинЕвропаТурцияНидерланды
 
 
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