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Еврокомиссар предупредил о риске рецессии в экономике Евросоюза - РИА Новости, 09.09.2022
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Еврокомиссар предупредил о риске рецессии в экономике Евросоюза
Еврокомиссар предупредил о риске рецессии в экономике Евросоюза - РИА Новости, 09.09.2022
Еврокомиссар предупредил о риске рецессии в экономике Евросоюза
Спад ВВП Евросоюза не является неизбежным, однако его риск увеличился, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции, которая... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:00
2022-09-09T14:00
рецессия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
паоло джентилони
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ПРАГА, 9 сен - РИА Новости. Спад ВВП Евросоюза не является неизбежным, однако его риск увеличился, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции, которая транслируется на сайте ЕК."Рецессия не является неизбежной, но, честно говоря, ее риск очевидно вырос", - отметил он.
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рецессия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, паоло джентилони
Рецессия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Паоло Джентилони
14:00 09.09.2022
 
Еврокомиссар предупредил о риске рецессии в экономике Евросоюза

Еврокомиссар Джентилони заявил, что рецессия в ЕС не является неизбежной, но ее риск вырос

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПРАГА, 9 сен - РИА Новости. Спад ВВП Евросоюза не является неизбежным, однако его риск увеличился, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции, которая транслируется на сайте ЕК.
"Рецессия не является неизбежной, но, честно говоря, ее риск очевидно вырос", - отметил он.
Здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
11:52
Глава Европарламента призвала партнеров ЕС усилить санкции против России
 
РецессияЕвросоюзЕврокомиссияВ миреПаоло Джентилони
 
 
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