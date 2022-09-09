https://ria.ru/20220909/retsessiya-1815649814.html
Еврокомиссар предупредил о риске рецессии в экономике Евросоюза
Еврокомиссар предупредил о риске рецессии в экономике Евросоюза - РИА Новости, 09.09.2022
Еврокомиссар предупредил о риске рецессии в экономике Евросоюза
Спад ВВП Евросоюза не является неизбежным, однако его риск увеличился, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции, которая... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:00
2022-09-09T14:00
2022-09-09T14:00
рецессия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
паоло джентилони
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ПРАГА, 9 сен - РИА Новости. Спад ВВП Евросоюза не является неизбежным, однако его риск увеличился, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции, которая транслируется на сайте ЕК."Рецессия не является неизбежной, но, честно говоря, ее риск очевидно вырос", - отметил он.
https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815608271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рецессия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, паоло джентилони
Рецессия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Паоло Джентилони
Еврокомиссар предупредил о риске рецессии в экономике Евросоюза
Еврокомиссар Джентилони заявил, что рецессия в ЕС не является неизбежной, но ее риск вырос