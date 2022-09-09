https://ria.ru/20220909/retsessiya-1815649814.html

Еврокомиссар предупредил о риске рецессии в экономике Евросоюза

Еврокомиссар предупредил о риске рецессии в экономике Евросоюза - РИА Новости, 09.09.2022

Еврокомиссар предупредил о риске рецессии в экономике Евросоюза

Спад ВВП Евросоюза не является неизбежным, однако его риск увеличился, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции, которая... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:00

2022-09-09T14:00

2022-09-09T14:00

рецессия

евросоюз

еврокомиссия

в мире

паоло джентилони

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ПРАГА, 9 сен - РИА Новости. Спад ВВП Евросоюза не является неизбежным, однако его риск увеличился, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции, которая транслируется на сайте ЕК."Рецессия не является неизбежной, но, честно говоря, ее риск очевидно вырос", - отметил он.

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815608271.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рецессия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, паоло джентилони