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РЭЦ: стали известны лучшие "Экспортеры года" в Сибирском федеральном округе

РЭЦ: стали известны лучшие "Экспортеры года" в Сибирском федеральном округе - РИА Новости, 09.09.2022

РЭЦ: стали известны лучшие "Экспортеры года" в Сибирском федеральном округе

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Сибирском федеральном округе, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:59

2022-09-09T11:59

2022-09-09T11:59

российский экспортный центр (рэц)

россия

вероника никишина

василий осьмаков

андрей травников

экономика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Сибирском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Обращает на себя внимание высокая внешнеэкономическая активность малого и среднего бизнеса в Сибири. Небольшие предприятия СФО могут производить сложную и даже высокотехнологичную продукцию, востребованную на зарубежных рынках. Это и сельскохозяйственная, в том числе – почвообрабатывающая техника, и оборудование для пищевой промышленности, и интерактивные терминалы для образовательной деятельности, аппаратура дополненной реальности. Предприятия, не обладающие гигантскими основными фондами, большими трудовыми и финансовыми ресурсами, показывают, что у них есть и сильная инженерная школа, и высокая культура производства, и умение грамотно распорядиться имеющимися активами. Думаю, пример победителей "Экспортера года" в Сибири может вдохновить многих инициативных и умелых людей на создание и развитие собственного бизнеса в реальном секторе экономики", - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков."Развитие экспортного потенциала регионов - одна из главных задач, которая сейчас стоит перед нами. И экспортеры Сибирского федерального округа своим примером доказывают, что товары Made in Russia находят потребителей во всем мире. Это и высокотехнологичная продукция, и машиностроение, и, конечно, экологически чистые продукты питания, и многое другое. Особенно приятно, что среди победителей окружного этапа конкурса "Экспортер года" много женщин-предпринимательниц, которые покоряют своей продукцией все новые и новые рынки", - сказала в свою очередь генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Новосибирская область стала явным лидером округа по экспортным результатам: у компаний из этого региона 17 призовых мест, из них восемь первых."Новосибирские экспортеры в очередной раз доказали, что способны покорять новые рынки и открывать новые страны несмотря ни на что. Традиционно наш регион силен агропродукцией, и сейчас это становится нашим конкурентным преимуществом, ведь российская продукция АПК сейчас востребована на Востоке, в том числе в Китае и Индии. Я уверен, что наши производители смогут эффективно перестроить логистику и экспортные потоки, а мы как регион и Российский экспортный центр им в этом будем помогать", - отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.ПромышленностьЭкспортером года в сфере промышленности в сфере малого и среднего бизнеса стало ООО "Универсальные терминал системы" (Томская область), которое занимается разработкой и производством интерактивных терминалов для сферы образования и развлечений: песочницы дополненной реальности, интерактивные доски и столы, фотокиоски, интерактивные аттракционы. На втором месте - ООО "ЭЛЕМЕНТ" (Новосибирская область), которое производит оборудование для пищевой промышленности, в том числе пивные краны, пивные колонны, шланги, этикетировочные машины. Третье место занял индивидуальный предприниматель Сергей Маричев из Омской области, который выпускает педали для электрогитар.В сфере крупного бизнеса в этой номинации победил "Барнаульский патронный завод" (Алтайский край), который выпускает более 220 наименований спортивно-охотничьих патронов для пистолетов, нарезного и гладкоствольного оружия, более 15 позиций боевых патронов, а также мишени и оборудование для тиров. На втором месте - АО "Красноярский завод синтетического каучука" (Красноярский край), специализирующийся на производстве высококачественных бутадиен-нитрильных каучуков.Третьим стало ООО "Международная компания "Сибирское здоровье" (Новосибирская область), которое производит натуральные продукты для здоровья, спорта и красоты на основе дикорастущих сибирских трав.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в МСП получило ООО "СибзаводАгро" (Омская область) - производитель посевной и почвообрабатывающей сельхозтехники. Второе - ООО "Солар" (Новосибирская область), которое производит надувные моторные лодки. На третьем месте ООО "ДиборЭкспорт" (Омская область), занимающееся производством сельхозтехники.Первое место среди крупного бизнеса в одноименной номинации заняло ООО "Сибирское стекло" (Новосибирская область), производящее стеклотару.АПКЭкспортером года в сфере базовой продукции АПК в малом бизнесе стала "Эко-фабрика Сибирский кедр" (Томская область), которая производит кедровые орехи, масло, кондитерские изделия из кедровых орехов. Второе место за ООО "СибПрибор" (Иркутская область), занимающемся производством биологически активных добавок. Третей стала ПК "СИБИРЯК" (Алтайский край), производящая и упаковывающая рис, горох, чечевицу, крупы."Новосибирскхлебопродукт" (Новосибирская область), который экспортирует зерновые и масличные культуры, протеиновые компоненты кормов победила в такой же номинации среди крупного бизнеса. За ним идет ООО "РостАгро" (Новосибирская область) - крупный производитель сельскохозяйственных культур, а также продуктов переработки масличных и зернобобовых культур. Третья - "Новосибирская Продовольственная Корпорация", которая выращивает и продает семена льна, рапс, горох, гречиха, пшеница, ячмень и не только.В номинации "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)" среди малого и среднего бизнеса победил "Бэст Вэлью Органик" (Республика Алтай), который производит натуральные растительные масла, сушеные ягоды, биологически активные добавки, чайные напитки. На втором месте - "Управляющая Компания "Трапеза" (Новосибирская область), производящая специи, пряности, приправы, кулинарные добавки, детское питание. Третьим стал "Новокузнецкий ликеро-водочный завод", который производит алкогольные напитки (водка, настойки и бальзамы).У крупного бизнеса лидером оказался "Новокузнецкий мелькомбинат" (Новосибирская область) - крупнейший производитель пшеничной муки и манной крупы в России. На втором месте - "Томское пиво", которое производит пиво, газированные напитки, минеральную и бутилированную питьевую воду, лидер в Сибири по производству и продаже кваса.УслугиЭкспортером года в сфере услуг в малом бизнесе стал "ДИП-Сервис" из Омской области, оказывающий услуги ВЭД, международной логистики, сертификации, таможенного оформления. Второй - "Центр логистики и внешнеэкономических операций", также из Омской области и также оказывает услуги ВЭД. Третьим стал "Терминальный комплекс Восточный" из Хакасии, оказывающий услуги перевозки грузов железнодорожным транспортом, в том числе продуктов питания и леса."Экспортер года в сфере услуг" (крупный бизнес) - транспортно-экспедиционная компания, занимающаяся грузоперевозками, "АльянсТрансТорг" из Новосибирской области.ТорговляТрейдером года среди МСП стал "ТД "Сибирский" (Омская область). Экспортер продукции крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия Западной Сибири – АО "Любинский молочноконсервный комбинат". Второе место за ООО "НЭОС НВ" (Новосибирская область). Дистрибьютор комплектующих для приборов ночного видения, главный партнер ЗАО "Экран ФЭП". Третий - "ТПК "Сладонеж" (Омская область). Экспортирует вафли, конфеты, печенье, карамель и другие кондитерские изделия.Среди крупного бизнеса трейдером года стал "ВИТАЛ" (Красноярский край), который экспортирует вату из хлопка, мыло, бумагу, войлок и другие товары. Вторая - "Группа "Продовольствие" (Алтайский край) - экспортирует сахар, зерно, крупы.Прорыв года и новая география"Прорыв года" в малом бизнесе - ООО "Универсальные терминал системы", вторая - "Эко-фабрика Сибирский кедр" (обе из Томской области). На третьем месте "Бэст Вэлью Органик".В номинации "Новая география" в крупном бизнесе получил "Новосибирскхлебопродукт". Вторые - "РостАгро" (Новосибирская область). Третье место у компани "ВИТАЛ".ПредпринимателиЛучшей женщиной-экспортером в малом и среднем бизнесе стала Наталья Ткаченко из ООО "Натуральные напитки" (Иркутская область). Компания производит безалкогольные напитки с содержанием сока. Второе место за Екатериной Корчагиной из ООО "ТПК "Сладонеж" (Омская область). Третьей стала Светлана Саттарова из "Сибирской зерновой компании" (Новосибирская область). Компания занимается производством масла, пшеничной муки, посевом зерновых и масличных культур.Среди компаний крупного бизнеса лучшей женщиной-экспортером стала Татьяна Гороховская из ООО "Международная компания "Сибирское здоровье" (Новосибирская область), где производятся натуральные продукты для здоровья, спорта и красоты на основе дикорастущих сибирских трав. Второе место присудили Галине Кляйн из ОАО "Томское пиво" (Томская область). Компания производит пиво, газированные напитки, минеральную и бутилированную питьевую воду, лидер в Сибири по производству и продаже кваса."Лучший молодой предприниматель-экспортер" в малом бизнесе - Ксения Митюк из ООО "Сибирская зерновая компания".ESG"Ответственный экспортер ESG" среди МСП - ООО "Купинское мороженое" (Новосибирская область). Производитель натурального мороженого из Сибири. Второе место у индивидуального предпринимателя Виктора Сыромятникова из Омской области, который является крупнейшим производителем диоксида углерода в Западной Сибири. На третьем месте ООО "Кахети" (Томская область), которое производит натуральные виноградные вина и плодовую алкогольную продукцию.Ответственным экспортером ESG среди крупного бизнеса стала "Группа "Продовольствие" (Алтайский край), которая экспортирует сахар, зерно, крупы. На втором месте - ОАО "Томское пиво".

https://ria.ru/20220908/rets-1815539783.html

https://ria.ru/20220908/rets-1815427862.html

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Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, василий осьмаков, андрей травников, экономика