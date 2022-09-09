https://ria.ru/20220909/referendum-1815561381.html

В Крыму спрогнозировали итоги референдумов на освобожденных территориях

В Крыму спрогнозировали итоги референдумов на освобожденных территориях - РИА Новости, 09.09.2022

В Крыму спрогнозировали итоги референдумов на освобожденных территориях

Голосование по вхождению в состав России на освобожденных территориях Украины и в народных республиках Донбасса состоится и пройдет успешно, нет сомнений, что... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T06:59

2022-09-09T06:59

2022-09-09T07:05

владимир константинов

россия

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Голосование по вхождению в состав России на освобожденных территориях Украины и в народных республиках Донбасса состоится и пройдет успешно, нет сомнений, что люди примут на них решение быть с Россией, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, самоопределение людей — это важно, поэтому затягивать этот процесс нельзя, но и спешить не надо."Это их выбор, они должны дойти до него самостоятельно и осознанно. Иначе будет понижен уровень легитимности, чего нельзя допустить. Поэтому одновременное проведение референдумов на всех освобожденных территориях не имеет определенного смысла. Допустим, освободят Донбасс, отодвинут нацистов от границ народных республик на безопасное для них расстояние и — можно проводить референдумы. На освобожденных территориях, полагаю, такая готовность возникнет несколько позднее", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20220907/peregovory-1815208550.html

россия

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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владимир константинов, россия, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире