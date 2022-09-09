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В Крыму спрогнозировали итоги референдумов на освобожденных территориях - РИА Новости, 09.09.2022
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В Крыму спрогнозировали итоги референдумов на освобожденных территориях
В Крыму спрогнозировали итоги референдумов на освобожденных территориях - РИА Новости, 09.09.2022
В Крыму спрогнозировали итоги референдумов на освобожденных территориях
Голосование по вхождению в состав России на освобожденных территориях Украины и в народных республиках Донбасса состоится и пройдет успешно, нет сомнений, что... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T06:59
2022-09-09T07:05
владимир константинов
россия
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Голосование по вхождению в состав России на освобожденных территориях Украины и в народных республиках Донбасса состоится и пройдет успешно, нет сомнений, что люди примут на них решение быть с Россией, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, самоопределение людей — это важно, поэтому затягивать этот процесс нельзя, но и спешить не надо."Это их выбор, они должны дойти до него самостоятельно и осознанно. Иначе будет понижен уровень легитимности, чего нельзя допустить. Поэтому одновременное проведение референдумов на всех освобожденных территориях не имеет определенного смысла. Допустим, освободят Донбасс, отодвинут нацистов от границ народных республик на безопасное для них расстояние и — можно проводить референдумы. На освобожденных территориях, полагаю, такая готовность возникнет несколько позднее", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20220907/peregovory-1815208550.html
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донбасс
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владимир константинов, россия, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире
Владимир Константинов, Россия, Донбасс, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, В мире
06:59 09.09.2022 (обновлено: 07:05 09.09.2022)
 
В Крыму спрогнозировали итоги референдумов на освобожденных территориях

Константинов: референдумы на освобожденных территориях Украины состоятся и пройдут успешно

© РИА Новости / Виктор ЛященкоГлава крымского парламента Владимир Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Глава крымского парламента Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Голосование по вхождению в состав России на освобожденных территориях Украины и в народных республиках Донбасса состоится и пройдет успешно, нет сомнений, что люди примут на них решение быть с Россией, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Нет никаких сомнений, что в конце концов референдумы состоятся, пройдут успешно, равно как и нет сомнений в том, что люди примут на них решение быть с Россией. Это намного лучше, чем бегать за гнилым Западом и прозябать под пятой украинского нацистского режима", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, самоопределение людей — это важно, поэтому затягивать этот процесс нельзя, но и спешить не надо.
"Это их выбор, они должны дойти до него самостоятельно и осознанно. Иначе будет понижен уровень легитимности, чего нельзя допустить. Поэтому одновременное проведение референдумов на всех освобожденных территориях не имеет определенного смысла. Допустим, освободят Донбасс, отодвинут нацистов от границ народных республик на безопасное для них расстояние и — можно проводить референдумы. На освобожденных территориях, полагаю, такая готовность возникнет несколько позднее", - сказал глава парламента.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 17:13
Киев исчерпал возможности для переговоров, заявил глава парламента Крыма
 
Владимир КонстантиновРоссияДонбассУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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