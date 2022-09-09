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Россия ввела запрет на вывоз семян рапса - РИА Новости, 09.09.2022
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Россия ввела запрет на вывоз семян рапса
Россия ввела запрет на вывоз семян рапса - РИА Новости, 09.09.2022
Россия ввела запрет на вывоз семян рапса
Правительство РФ ввело запрет на вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года и продлило экспортную пошлину на соевые бобы в 20% до 31 августа 2024 года, сообщает... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:38
2022-09-09T11:38
экономика
россия
правительство рф
экспорт
пошлины
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство РФ ввело запрет на вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года и продлило экспортную пошлину на соевые бобы в 20% до 31 августа 2024 года, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство приняло решение продлить ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении."Так, возобновлен временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года... Еще одно решение правительства касается продления срока действия экспортной пошлины на соевые бобы, продукт переработки которых - соевый шрот, используется для производства кормов в животноводстве. Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года", - добавляется там же.Уточняется, что предыдущие ограничения по экспорту семян рапса распространялись на период с 31 марта по 31 августа 2022 года. Данная мера позволила увеличить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры.В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, вывоз рапса в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР. Также запрет не коснется экспорта рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам, следует из пресс-релиза.Пошлина на экспорт сои также составляла 20%, но не менее 100 долларов за тонну с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года.
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экономика, россия, правительство рф, экспорт, пошлины
Экономика, Россия, Правительство РФ, Экспорт, Пошлины
11:38 09.09.2022
 
Россия ввела запрет на вывоз семян рапса

Правительство ввело запрет на вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкРапсовое поле в период цветения
Рапсовое поле в период цветения - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рапсовое поле в период цветения. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство РФ ввело запрет на вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года и продлило экспортную пошлину на соевые бобы в 20% до 31 августа 2024 года, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло решение продлить ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.
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"Так, возобновлен временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года... Еще одно решение правительства касается продления срока действия экспортной пошлины на соевые бобы, продукт переработки которых - соевый шрот, используется для производства кормов в животноводстве. Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года", - добавляется там же.
Уточняется, что предыдущие ограничения по экспорту семян рапса распространялись на период с 31 марта по 31 августа 2022 года. Данная мера позволила увеличить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры.
В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, вывоз рапса в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР. Также запрет не коснется экспорта рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам, следует из пресс-релиза.
Пошлина на экспорт сои также составляла 20%, но не менее 100 долларов за тонну с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года.
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