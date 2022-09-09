https://ria.ru/20220909/raps-1815603612.html

Россия ввела запрет на вывоз семян рапса

Россия ввела запрет на вывоз семян рапса - РИА Новости, 09.09.2022

Россия ввела запрет на вывоз семян рапса

Правительство РФ ввело запрет на вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года и продлило экспортную пошлину на соевые бобы в 20% до 31 августа 2024 года, сообщает... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:38

2022-09-09T11:38

2022-09-09T11:38

экономика

россия

правительство рф

экспорт

пошлины

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство РФ ввело запрет на вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года и продлило экспортную пошлину на соевые бобы в 20% до 31 августа 2024 года, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство приняло решение продлить ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении."Так, возобновлен временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года... Еще одно решение правительства касается продления срока действия экспортной пошлины на соевые бобы, продукт переработки которых - соевый шрот, используется для производства кормов в животноводстве. Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года", - добавляется там же.Уточняется, что предыдущие ограничения по экспорту семян рапса распространялись на период с 31 марта по 31 августа 2022 года. Данная мера позволила увеличить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры.В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, вывоз рапса в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР. Также запрет не коснется экспорта рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам, следует из пресс-релиза.Пошлина на экспорт сои также составляла 20%, но не менее 100 долларов за тонну с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года.

https://ria.ru/20220909/sdelka-1815596403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, правительство рф, экспорт, пошлины