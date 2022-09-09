https://ria.ru/20220909/rakety-1815798817.html

США на ГА ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет

США на ГА ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет - РИА Новости, 09.09.2022

США на ГА ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет

США в сентябре представят в ООН резолюцию с призывом отказаться от испытаний противоспутниковых ракет, заявила на заседании Национального космического совета в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T23:12

2022-09-09T23:12

2022-09-09T23:12

в мире

камала харрис

дональд трамп

билл нельсон

сша

оон

наса

роскомос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США в сентябре представят в ООН резолюцию с призывом отказаться от испытаний противоспутниковых ракет, заявила на заседании Национального космического совета в пятницу его председатель вице-президент США Камала Харрис."В апреле я объявила о том, что наша страна не будет проводить испытания разрушительных противоспутниковых ракет прямого взлета. Позднее в этом месяце США представят резолюцию на генеральной ассамблее ООН с призывом к другим странам принять на себя такое же обязательство", - сказала Харрис.Национальный космический совет был восстановлен при администрации Дональда Трампа, его традиционно возглавляет вице-президент страны. Текущее заседание - второе при администрации Байдена.В апреле текущего года Харрис в ходе посещения базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния заявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия. По ее словам, такие тесты являются опасными, и администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе. Глава НАСА Билл Нельсон призвал другие страны к аналогичному с США мораторию на испытание противоспутникового оружия. Экс-глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин заявил тогда о непоследовательности американской администрации и предложил сначала дать адекватный ответ на предложения РФ и Китая по договору о неразмещении оружия в космосе.

https://ria.ru/20220909/ssha-1815792416.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, камала харрис, дональд трамп, билл нельсон, сша, оон, наса, роскомос, россия