https://ria.ru/20220909/rakety-1815798817.html
США на ГА ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет
США на ГА ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет - РИА Новости, 09.09.2022
США на ГА ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет
США в сентябре представят в ООН резолюцию с призывом отказаться от испытаний противоспутниковых ракет, заявила на заседании Национального космического совета в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T23:12
2022-09-09T23:12
2022-09-09T23:12
в мире
камала харрис
дональд трамп
билл нельсон
сша
оон
наса
роскомос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США в сентябре представят в ООН резолюцию с призывом отказаться от испытаний противоспутниковых ракет, заявила на заседании Национального космического совета в пятницу его председатель вице-президент США Камала Харрис."В апреле я объявила о том, что наша страна не будет проводить испытания разрушительных противоспутниковых ракет прямого взлета. Позднее в этом месяце США представят резолюцию на генеральной ассамблее ООН с призывом к другим странам принять на себя такое же обязательство", - сказала Харрис.Национальный космический совет был восстановлен при администрации Дональда Трампа, его традиционно возглавляет вице-президент страны. Текущее заседание - второе при администрации Байдена.В апреле текущего года Харрис в ходе посещения базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния заявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия. По ее словам, такие тесты являются опасными, и администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе. Глава НАСА Билл Нельсон призвал другие страны к аналогичному с США мораторию на испытание противоспутникового оружия. Экс-глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин заявил тогда о непоследовательности американской администрации и предложил сначала дать адекватный ответ на предложения РФ и Китая по договору о неразмещении оружия в космосе.
https://ria.ru/20220909/ssha-1815792416.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камала харрис, дональд трамп, билл нельсон, сша, оон, наса, роскомос, россия
В мире, Камала Харрис, Дональд Трамп, Билл Нельсон, США, ООН, НАСА, Роскомос, Россия
США на ГА ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет
Харрис: США предложат на ГА ООН резолюцию моратория на испытания противоспутниковых ракет