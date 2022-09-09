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США на ГА ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет - РИА Новости, 09.09.2022
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США на ГА ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет
США на ГА ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет - РИА Новости, 09.09.2022
США на ГА ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет
США в сентябре представят в ООН резолюцию с призывом отказаться от испытаний противоспутниковых ракет, заявила на заседании Национального космического совета в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T23:12
2022-09-09T23:12
в мире
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США в сентябре представят в ООН резолюцию с призывом отказаться от испытаний противоспутниковых ракет, заявила на заседании Национального космического совета в пятницу его председатель вице-президент США Камала Харрис."В апреле я объявила о том, что наша страна не будет проводить испытания разрушительных противоспутниковых ракет прямого взлета. Позднее в этом месяце США представят резолюцию на генеральной ассамблее ООН с призывом к другим странам принять на себя такое же обязательство", - сказала Харрис.Национальный космический совет был восстановлен при администрации Дональда Трампа, его традиционно возглавляет вице-президент страны. Текущее заседание - второе при администрации Байдена.В апреле текущего года Харрис в ходе посещения базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния заявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия. По ее словам, такие тесты являются опасными, и администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе. Глава НАСА Билл Нельсон призвал другие страны к аналогичному с США мораторию на испытание противоспутникового оружия. Экс-глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин заявил тогда о непоследовательности американской администрации и предложил сначала дать адекватный ответ на предложения РФ и Китая по договору о неразмещении оружия в космосе.
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в мире, камала харрис, дональд трамп, билл нельсон, сша, оон, наса, роскомос, россия
В мире, Камала Харрис, Дональд Трамп, Билл Нельсон, США, ООН, НАСА, Роскомос, Россия
23:12 09.09.2022
 
США на ГА ООН призовут отказаться от испытаний противоспутниковых ракет

Харрис: США предложат на ГА ООН резолюцию моратория на испытания противоспутниковых ракет

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США в сентябре представят в ООН резолюцию с призывом отказаться от испытаний противоспутниковых ракет, заявила на заседании Национального космического совета в пятницу его председатель вице-президент США Камала Харрис.
"В апреле я объявила о том, что наша страна не будет проводить испытания разрушительных противоспутниковых ракет прямого взлета. Позднее в этом месяце США представят резолюцию на генеральной ассамблее ООН с призывом к другим странам принять на себя такое же обязательство", - сказала Харрис.
Национальный космический совет был восстановлен при администрации Дональда Трампа, его традиционно возглавляет вице-президент страны. Текущее заседание - второе при администрации Байдена.
В апреле текущего года Харрис в ходе посещения базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния заявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия. По ее словам, такие тесты являются опасными, и администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе. Глава НАСА Билл Нельсон призвал другие страны к аналогичному с США мораторию на испытание противоспутникового оружия. Экс-глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин заявил тогда о непоследовательности американской администрации и предложил сначала дать адекватный ответ на предложения РФ и Китая по договору о неразмещении оружия в космосе.
Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
22:03
США выразили желание сотрудничать с Таджикистаном в области безопасности
 
В миреКамала ХаррисДональд ТрампБилл НельсонСШАООННАСАРоскомосРоссия
 
 
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