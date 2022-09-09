https://ria.ru/20220909/putin-1815630985.html
Песков рассказал, зачем Путин на учениях в Приморье надевал военную куртку
Песков рассказал, зачем Путин на учениях в Приморье надевал военную куртку - РИА Новости, 09.09.2022
Песков рассказал, зачем Путин на учениях в Приморье надевал военную куртку
Владимир Путин во время своей поездки в Приморье надевал военную куртку только для того, чтобы защититься от неблагоприятных погодных условий, сообщил... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:10
2022-09-09T13:10
2022-09-09T15:22
безопасность
владимир путин
дмитрий песков
приморский край
военные учения - безопасность
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин во время своей поездки в Приморье надевал военную куртку только для того, чтобы защититься от неблагоприятных погодных условий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На брифинге журналисты задали Пескову вопрос, не связано ли то, что на военных учениях в Приморье глава государства появился в генеральском бушлате, с проводимой спецоперацией, или, может, "это было шагом к обретению президентом генеральского звания".В начале недели Путин присутствовал на розыгрыше основного эпизода учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморье. Учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.В программе значится применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М", захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.В маневрах задействованы военные из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России, а также Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.
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Путин наблюдает за учениями "Восток-2022"
Путин наблюдает за учениями "Восток-2022"
2022-09-09T13:10
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин, дмитрий песков, приморский край, военные учения - безопасность
Безопасность, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Приморский край, Военные учения - Безопасность
13:10 09.09.2022 (обновлено: 15:22 09.09.2022)
Песков рассказал, зачем Путин на учениях в Приморье надевал военную куртку
Песков: Путин на учениях в Приморье надевал военную куртку для защиты от дождя и холода
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин во время своей поездки в Приморье надевал военную куртку только для того, чтобы защититься от неблагоприятных погодных условий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На брифинге журналисты задали Пескову вопрос, не связано ли то, что на военных учениях в Приморье глава государства появился в генеральском бушлате, с проводимой спецоперацией, или, может, "это было шагом к обретению президентом генеральского звания".
"Нет, не связано никак. И президент был не в военной форме, он надел, действительно, куртку военную. А связано это с тем, что было очень холодно и шел проливной ливень. <...> Нет, единственная, преследуемая цель — это защититься от холода и дождя", — сказал Песков.
В начале недели Путин присутствовал на розыгрыше основного эпизода учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморье.
Учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей
.
В программе значится применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М", захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.
В маневрах задействованы военные из Азербайджана, Алжира
, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая
, Монголии, Таджикистана и России, а также Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.