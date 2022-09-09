https://ria.ru/20220909/putin-1815630985.html

Песков рассказал, зачем Путин на учениях в Приморье надевал военную куртку

Песков рассказал, зачем Путин на учениях в Приморье надевал военную куртку - РИА Новости, 09.09.2022

Песков рассказал, зачем Путин на учениях в Приморье надевал военную куртку

Владимир Путин во время своей поездки в Приморье надевал военную куртку только для того, чтобы защититься от неблагоприятных погодных условий, сообщил... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:10

2022-09-09T13:10

2022-09-09T15:22

безопасность

владимир путин

дмитрий песков

приморский край

военные учения - безопасность

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин во время своей поездки в Приморье надевал военную куртку только для того, чтобы защититься от неблагоприятных погодных условий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На брифинге журналисты задали Пескову вопрос, не связано ли то, что на военных учениях в Приморье глава государства появился в генеральском бушлате, с проводимой спецоперацией, или, может, "это было шагом к обретению президентом генеральского звания".В начале недели Путин присутствовал на розыгрыше основного эпизода учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморье. Учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.В программе значится применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М", захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.В маневрах задействованы военные из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России, а также Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.

https://ria.ru/20220906/putin-1814864702.html

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Путин наблюдает за учениями "Восток-2022" Путин наблюдает за учениями "Восток-2022" 2022-09-09T13:10 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, дмитрий песков, приморский край, военные учения - безопасность