https://ria.ru/20220909/putin-1815619660.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 09.09.2022

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:36

2022-09-09T12:36

2022-09-09T13:10

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В середине дня, ближе к двум, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Расскажем вам, какая будет тема, как мы это обычно делаем. Другие встречи у президента, но непубличного характера", - сказал Песков в пятницу.

https://ria.ru/20220909/ekonomika-1815621505.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин