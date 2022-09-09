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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 09.09.2022
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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 09.09.2022
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:36
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безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В середине дня, ближе к двум, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Расскажем вам, какая будет тема, как мы это обычно делаем. Другие встречи у президента, но непубличного характера", - сказал Песков в пятницу.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
12:36 09.09.2022 (обновлено: 13:10 09.09.2022)
 
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В середине дня, ближе к двум, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Расскажем вам, какая будет тема, как мы это обычно делаем. Другие встречи у президента, но непубличного характера", - сказал Песков в пятницу.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
12:43
Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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