https://ria.ru/20220909/putin-1815619660.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 09.09.2022
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:36
2022-09-09T12:36
2022-09-09T13:10
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В середине дня, ближе к двум, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Расскажем вам, какая будет тема, как мы это обычно делаем. Другие встречи у президента, но непубличного характера", - сказал Песков в пятницу.
https://ria.ru/20220909/ekonomika-1815621505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
12:36 09.09.2022 (обновлено: 13:10 09.09.2022)
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза России