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Путин и Зеленский пока не планируют встречаться на G20, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2022
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Путин и Зеленский пока не планируют встречаться на G20, заявили в МИД
Путин и Зеленский пока не планируют встречаться на G20, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2022
Путин и Зеленский пока не планируют встречаться на G20, заявили в МИД
Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским на G20 на Бали пока не готовится, таких планов нет, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:16
2022-09-09T12:10
россия
саммит g20
владимир путин
владимир зеленский
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
большая двадцатка
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским на G20 на Бали пока не готовится, таких планов нет, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Как уже говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока предмета для разговора у нас нет. Если бы Украина по-иному отнеслась к проекту документа, который был передан украинской делегации 15 апреля, который содержал ключевые элементы возможного соглашения, то, может быть, такая встреча имела бы смысл. Но сейчас такого просто нет и планов соответствующих у нас нет", - заявил Руденко журналистам.На вопрос, можно ли сказать, что сейчас такая встреча не готовится, Руденко ответил: "Пишите так".
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россия, саммит g20, владимир путин, владимир зеленский, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, большая двадцатка, политика
Россия, Саммит G20, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Андрей Руденко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Большая двадцатка, Политика
11:16 09.09.2022 (обновлено: 12:10 09.09.2022)
 
Путин и Зеленский пока не планируют встречаться на G20, заявили в МИД

Замглавы МИД: планов на встречу Путина и Зеленского на саммите G20 пока нет

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским на G20 на Бали пока не готовится, таких планов нет, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Как уже говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока предмета для разговора у нас нет. Если бы Украина по-иному отнеслась к проекту документа, который был передан украинской делегации 15 апреля, который содержал ключевые элементы возможного соглашения, то, может быть, такая встреча имела бы смысл. Но сейчас такого просто нет и планов соответствующих у нас нет", - заявил Руденко журналистам.
На вопрос, можно ли сказать, что сейчас такая встреча не готовится, Руденко ответил: "Пишите так".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 10:06
Речи о встрече Зеленского и Путина пока не идет, заявил Песков
 
РоссияСаммит G20Владимир ПутинВладимир ЗеленскийАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаБольшая двадцаткаПолитика
 
 
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