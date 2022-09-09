https://ria.ru/20220909/putin-1815597416.html

Путин и Зеленский пока не планируют встречаться на G20, заявили в МИД

Путин и Зеленский пока не планируют встречаться на G20, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2022

Путин и Зеленский пока не планируют встречаться на G20, заявили в МИД

Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским на G20 на Бали пока не готовится, таких планов нет, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:16

2022-09-09T11:16

2022-09-09T12:10

россия

саммит g20

владимир путин

владимир зеленский

андрей руденко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

большая двадцатка

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским на G20 на Бали пока не готовится, таких планов нет, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Как уже говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока предмета для разговора у нас нет. Если бы Украина по-иному отнеслась к проекту документа, который был передан украинской делегации 15 апреля, который содержал ключевые элементы возможного соглашения, то, может быть, такая встреча имела бы смысл. Но сейчас такого просто нет и планов соответствующих у нас нет", - заявил Руденко журналистам.На вопрос, можно ли сказать, что сейчас такая встреча не готовится, Руденко ответил: "Пишите так".

https://ria.ru/20220906/zelenskiy-1814748170.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, саммит g20, владимир путин, владимир зеленский, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, большая двадцатка, политика