https://ria.ru/20220909/putin-1815595066.html
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 09.09.2022
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:07
2022-09-09T11:07
2022-09-09T11:07
россия
фомнибус
общество
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 76% опрошенных заявили о доверии президенту, 14% опрошенных "скорее не доверяют" президенту РФ, 10% респондентов затруднились ответить.По мнению 79% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту, 10% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 10% респондентов затруднились ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 6 сентября среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20220906/opros-1814774756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фомнибус, общество, владимир путин
Россия, ФОМнибус, Общество, Владимир Путин
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Опрос фонда "Общественное мнение" показал, что Путину доверяют 76 процентов россиян