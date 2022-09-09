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Кожемяко попросил ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня

Кожемяко попросил ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня - РИА Новости, 09.09.2022

Кожемяко попросил ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня

Губернатор Олег Кожемяко обратился к министру МЧС России с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня из-за тайфуна. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:30

2022-09-09T12:30

2022-09-09T12:59

происшествия

олег кожемяко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Губернатор Олег Кожемяко обратился к министру МЧС России с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня из-за тайфуна.Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти сообщали, что ливни в Приморье вызванные тайфуном, подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста. Один человек погиб.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган).

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край