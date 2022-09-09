https://ria.ru/20220909/premiya-1815689404.html

Премию Putin Team вручили во время открытия мемориала "Саур-Могила"

Премию Putin Team вручили во время открытия мемориала "Саур-Могила" - РИА Новости, 09.09.2022

Премию Putin Team вручили во время открытия мемориала "Саур-Могила"

Во время открытия легендарного мемориала "Саур-Могила" в ДНР состоялась торжественная церемония вручения премии Putin Team, инициированной Народным фронтом,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:03

2022-09-09T16:03

2022-09-09T16:03

в мире

донецкая народная республика

дмитрий певцов

россия

снежное

общероссийский народный фронт

саур-могила

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Во время открытия легендарного мемориала "Саур-Могила" в ДНР состоялась торжественная церемония вручения премии Putin Team, инициированной Народным фронтом, наградили волонтеров-строителей, которые принимали участие в восстановлении мемориала, а также жителей ДНР, сообщили в пресс-службе ОНФ."Во время открытия легендарного мемориала "Саур-Могила" в ДНР состоялась торжественная церемония вручения премии Putin Team, инициированной Народным фронтом. Памятные знаки и грамоты получили волонтеры-строители, которые принимали активное участие в восстановлении мемориала "Саур-Могила", а также жители Донецкой народной республики – врачи, фельдшеры, электромонтеры, волонтеры и дружинники", - сказано в сообщении.Отмечается, что лауреатов премии приветствовали народный артист России Дмитрий Певцов и руководитель регионального отделения Народного фронта Донецкой народной Республики Владимир Тараненко. Премию получили 14 человек.Мемориал на кургане Саур-Могила торжественно открыли в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков.В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой девять метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.

https://ria.ru/20220909/saur-mogila-1815552659.html

https://ria.ru/20220908/pamyatniki-1815535811.html

донецкая народная республика

россия

снежное

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в мире, донецкая народная республика, дмитрий певцов, россия, снежное, общероссийский народный фронт, саур-могила