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Премию Putin Team вручили во время открытия мемориала "Саур-Могила" - РИА Новости, 09.09.2022
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Премию Putin Team вручили во время открытия мемориала "Саур-Могила"
Премию Putin Team вручили во время открытия мемориала "Саур-Могила" - РИА Новости, 09.09.2022
Премию Putin Team вручили во время открытия мемориала "Саур-Могила"
Во время открытия легендарного мемориала "Саур-Могила" в ДНР состоялась торжественная церемония вручения премии Putin Team, инициированной Народным фронтом,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:03
2022-09-09T16:03
в мире
донецкая народная республика
дмитрий певцов
россия
снежное
общероссийский народный фронт
саур-могила
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Во время открытия легендарного мемориала "Саур-Могила" в ДНР состоялась торжественная церемония вручения премии Putin Team, инициированной Народным фронтом, наградили волонтеров-строителей, которые принимали участие в восстановлении мемориала, а также жителей ДНР, сообщили в пресс-службе ОНФ."Во время открытия легендарного мемориала "Саур-Могила" в ДНР состоялась торжественная церемония вручения премии Putin Team, инициированной Народным фронтом. Памятные знаки и грамоты получили волонтеры-строители, которые принимали активное участие в восстановлении мемориала "Саур-Могила", а также жители Донецкой народной республики – врачи, фельдшеры, электромонтеры, волонтеры и дружинники", - сказано в сообщении.Отмечается, что лауреатов премии приветствовали народный артист России Дмитрий Певцов и руководитель регионального отделения Народного фронта Донецкой народной Республики Владимир Тараненко. Премию получили 14 человек.Мемориал на кургане Саур-Могила торжественно открыли в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков.В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой девять метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.
https://ria.ru/20220909/saur-mogila-1815552659.html
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в мире, донецкая народная республика, дмитрий певцов, россия, снежное, общероссийский народный фронт, саур-могила
В мире, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Певцов, Россия, Снежное, Общероссийский народный фронт, Саур-Могила
16:03 09.09.2022
 
Премию Putin Team вручили во время открытия мемориала "Саур-Могила"

В ДНР во время открытия мемориала "Саур-Могила" вручили премию Putin Team

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР, где завершились восстановительные работы мемориала
Мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР, где завершились восстановительные работы мемориала - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР, где завершились восстановительные работы мемориала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Во время открытия легендарного мемориала "Саур-Могила" в ДНР состоялась торжественная церемония вручения премии Putin Team, инициированной Народным фронтом, наградили волонтеров-строителей, которые принимали участие в восстановлении мемориала, а также жителей ДНР, сообщили в пресс-службе ОНФ.
"Во время открытия легендарного мемориала "Саур-Могила" в ДНР состоялась торжественная церемония вручения премии Putin Team, инициированной Народным фронтом. Памятные знаки и грамоты получили волонтеры-строители, которые принимали активное участие в восстановлении мемориала "Саур-Могила", а также жители Донецкой народной республики – врачи, фельдшеры, электромонтеры, волонтеры и дружинники", - сказано в сообщении.
Отреставрированный мемориал Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
00:55
Кириенко рассказал о финансировании восстановления Саур-Могилы
Отмечается, что лауреатов премии приветствовали народный артист России Дмитрий Певцов и руководитель регионального отделения Народного фронта Донецкой народной Республики Владимир Тараненко. Премию получили 14 человек.
Мемориал на кургане Саур-Могила торжественно открыли в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков.
В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой девять метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.
Мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 22:08
Путин назвал открытие "Саур-Могилы" возрождением памяти о подвигах предков
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПевцовРоссияСнежноеОбщероссийский народный фронтСаур-Могила
 
 
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